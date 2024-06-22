Фанат сборной Польши упал с трибуны и получил серьезные травмы после игры с Австрией

Болельщик сборной Польши упал с трибуны после матча Евро-2024 в Берлине.

После игры с Австрией (1:3) мужчина упал с трехметровой высоты в яму, которая расположена между трибуной и полем.

Отмечается, что фанат получил серьезные травмы. На короткое время он потерял сознание, а затем был доставлен в больницу.

Напомним, досрочно вылетела с турнира.

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