Несколько игроков и членов тренерского штаба Франции заболели перед Евро-2024 – они жаловались на судороги и симптомы простуды. Причиной может быть вирус (RMC Sport)

Несколько игроков сборной Франции заболели перед Евро-2024.

Как передает RMC Sport, в среду вечером, после того, как французская команда прилетела в Германию, несколько игроков и членов тренерского штаба пожаловались на ухудшение самочувствия. Некоторые из них испытывали судороги и головные боли, а также симптомы простуды.

Отмечается, что причиной произошедшего может быть вирус, однако на данный момент серьезных проблем со здоровьем у членов сборной Франции нет.

Франция начнет выступление на Евро-2024 17 июня матчем против команды Австрии.