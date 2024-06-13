Несколько игроков и членов тренерского штаба Франции заболели перед Евро-2024 – они жаловались на судороги и симптомы простуды. Причиной может быть вирус (RMC Sport)

Теги Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Евро-2024 Здоровье Футбол

Несколько игроков сборной Франции заболели перед Евро-2024.

Как передает RMC Sport, в среду вечером, после того, как французская команда прилетела в Германию, несколько игроков и членов тренерского штаба пожаловались на ухудшение самочувствия. Некоторые из них испытывали судороги и головные боли, а также симптомы простуды.

Отмечается, что причиной произошедшего может быть вирус, однако на данный момент серьезных проблем со здоровьем у членов сборной Франции нет.

Франция начнет выступление на Евро-2024 17 июня матчем против команды Австрии.

9 комментариев
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В Сене искупались перед выездом?🤓
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Ответ yellow boy
По-вашему, олимпийцы будут жить в харчевнях, а пить из Сены?
всегда пили из Сены,а сейчас никто не будет?
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
В Сене искупались перед выездом?🤓
Или поели)
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