Губерниев о ситуации с Томпсоном: «Странно, что преступников приглашают играть в Россию, они скрываются здесь от правосудия. Если докажут, что виновен, его надо с треском выгнать из команды»

Дмитрий Губерниев высказался о появлении в РПЛ игроков с судимостью.

Ранее сообщалось, что 19-летний вингер « » набросился на мать бывшей девушки, когда она застала его с 5 проститутками в квартире, которую она сдавала футболисту. На игрока подали заявление в полицию, ему может грозить тюремный срок.

В Чили Томпсону также предъявлены обвинения в попытке убийства бывшей девушки в состоянии алкогольного опьянения. Суд предоставил ему отсрочку на 6 месяцев под залог в 100 млн песо – около 105 тысяч евро. К залогу чилиец добавил квартиру агента.

«Если такие проблемы были и раньше, то такие личности, мягко говоря, не красят российский чемпионат. Я давно говорил, что, например, появление [ ] Промеса в « » – это удар по репутации клуба и футбола. В данном случае появление такого игрока в «Оренбурге» их тоже не выставляет в хорошем свете. Если докажут, что он действительно виновен, его надо с треском выгнать из команды, а дальше может быть и уголовка.

Безусловно, мне кажется очень странным, когда преступников приглашают играть в футбол в российском чемпионате. Они ведь зачастую скрываются здесь от правосудия. Все это очень прискорбно», – заявил комментатор .