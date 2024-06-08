Губерниев о ситуации с Томпсоном: «Странно, что преступников приглашают играть в Россию, они скрываются здесь от правосудия. Если докажут, что виновен, его надо с треском выгнать из команды»

Теги Спартак премьер-лига Россия Дмитрий Губерниев Оренбург Квинси Промес Р-Спорт Хорди Томпсон Футбол

Дмитрий Губерниев высказался о появлении в РПЛ игроков с судимостью.

Ранее сообщалось, что 19-летний вингер «Оренбурга» Хорди Томпсон набросился на мать бывшей девушки, когда она застала его с 5 проститутками в квартире, которую она сдавала футболисту. На игрока подали заявление в полицию, ему может грозить тюремный срок.

В Чили Томпсону также предъявлены обвинения в попытке убийства бывшей девушки в состоянии алкогольного опьянения. Суд предоставил ему отсрочку на 6 месяцев под залог в 100 млн песо – около 105 тысяч евро. К залогу чилиец добавил квартиру агента.

«Если такие проблемы были и раньше, то такие личности, мягко говоря, не красят российский чемпионат. Я давно говорил, что, например, появление [Квинси] Промеса в «Спартаке» – это удар по репутации клуба и футбола. В данном случае появление такого игрока в «Оренбурге» их тоже не выставляет в хорошем свете. Если докажут, что он действительно виновен, его надо с треском выгнать из команды, а дальше может быть и уголовка.

Безусловно, мне кажется очень странным, когда преступников приглашают играть в футбол в российском чемпионате. Они ведь зачастую скрываются здесь от правосудия. Все это очень прискорбно», – заявил комментатор Дмитрий Губерниев.

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13 комментариев
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Пора создавать ПФК Бесславные Ублюдки
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Ну, давайте по-честному... Многие были бы недовольны, если бы им помешали зависать с пятью цыпами 🤷🏻‍♂️
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Разве он скрывается? Он же под переезд в Россию квартиру в залог оставил.
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кто-то хочет жить по указке Губера? он с Милоновым соревнуется что ли?
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Я давно говорил, что, например, появление [Квинси] Промеса в «Спартаке» – это удар по репутации клуба и футбола.

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То есть, губерниев сразу все знал о Промесе?

Один вопрос - где его заявления и разговоры сразу после перехода Промеса?

Клоун набрасывает по прямому указанию из газпрома

Пора руководству Спартака проснуться и в суд его за ноздри притащить
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Ответ Mohnatiy
Ну, давайте по-честному... Многие были бы недовольны, если бы им помешали зависать с пятью цыпами 🤷🏻‍♂️
Уровень пещеры
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Ответ StarWings
А что еще Дмитрий Губерниев ожидал от клуба, в котором публично (!!!) оправдывают насилие? Кстати, продажа Сутормина на 50 косарей это тоже насилие)))
И это пишет болельщик Спартака ? 🤣🤣🤣
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