Вратарь «Химок» Обухов верит, что Россия вернется в еврокубки: «Без них уровень футбола чуть падает»

Теги Химки премьер-лига Россия Игорь Обухов Футбол

Игорь Обухов верит, что Россия со временем вернется в еврокубки.

– Это, конечно, плохо. Но такую ситуацию нужно принимать. Что имеем, то имеем. Конечно, хочется, чтобы российские команды участвовали в еврокубках, но, к сожалению, пока так.

– По-твоему, российский футбол регрессирует из-за международной изоляции?

– Наверное, уровень чуть падает. Когда были еврокубки, многие команды стремились подняться как можно выше таблице, попасть в зону УЕФА. Сейчас еврокубков нет, но я верю, что со временем они вернутся, – сказал вратарь «Химок».

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10 комментариев
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Игрок Химок рассуждает про связь отсутствия еврокубков, ещё б у Гатальского спросили)
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В еврокубках играло 2-3 команды, у остальных он если и падает, то явно не из-за отсутствия еврокубков.
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Интерпретировал заголовок как "без русских уровень футбола чуть падает")
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Ну с такими клубами как Химки и падают ,заведомо московским командам можно уже сейчас записать по очков ) особенно Спартаку
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Сочи утопили потому-что Спартак постоянно им про.....т ,Аланию не пускают в высшую лигу,боятся что спатак и ЦСКА будут проигрывать
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Удивительно как это родину не вывели в высшую лигу
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Ответ tankist231
А ты прям супер комментатор, а он по сути сказал
У вас пмс? Вечно на всех кидаетесь, правдоруб патриот)
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