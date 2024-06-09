Вратарь «Химок» Обухов верит, что Россия вернется в еврокубки: «Без них уровень футбола чуть падает»

Игорь Обухов верит, что Россия со временем вернется в еврокубки.

– Это, конечно, плохо. Но такую ситуацию нужно принимать. Что имеем, то имеем. Конечно, хочется, чтобы российские команды участвовали в еврокубках, но, к сожалению, пока так.

– По-твоему, российский футбол регрессирует из-за международной изоляции?

– Наверное, уровень чуть падает. Когда были еврокубки, многие команды стремились подняться как можно выше таблице, попасть в зону УЕФА. Сейчас еврокубков нет, но я верю, что со временем они вернутся, – сказал вратарь «Химок».