Браим о победе в ЛЧ: «Матч был трудным, но затем «Реал» сделал то, что и всегда – выиграл. Сейчас можем насладиться, но придется снова побеждать в следующем сезоне»

Браим Диас высказался о победе «Реала» в Лиге чемпионов.

Вчера мадридцы обыграли «Боруссию» (2:0) в финале турнира.

«Я очень доволен всем, что мы сделали. Матч был трудным, но затем « » сделал то, что делает всегда – победил.

Тренер, Кроос, Модрич, каждый был важен, но самое главное – это менталитет. Сейчас нам нужно насладиться, но затем придется снова побеждать в следующем сезоне.

Для меня это был очень красивый сезон, я максимально использовал каждый момент, забил важные голы. Я очень рад пережить все это. Такой момент как сегодня – мечта всех игроков и тренеров», – сказал полузащитник «Реала».

Кроос о победе в ЛЧ: «Не лучший матч, было тяжело в первом тайме, но «Реал» не проигрывает финалы. Надо иметь сумасшедший менталитет, чтобы выигрывать, даже будучи худшей командой на поле»