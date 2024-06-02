Браим о победе в ЛЧ: «Матч был трудным, но затем «Реал» сделал то, что и всегда – выиграл. Сейчас можем насладиться, но придется снова побеждать в следующем сезоне»

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Браим Диас Футбол

Браим Диас высказался о победе «Реала» в Лиге чемпионов.

Вчера мадридцы обыграли «Боруссию» (2:0) в финале турнира.

«Я очень доволен всем, что мы сделали. Матч был трудным, но затем «Мадрид» сделал то, что делает всегда – победил.

Тренер, Кроос, Модрич, каждый был важен, но самое главное – это менталитет. Сейчас нам нужно насладиться, но затем придется снова побеждать в следующем сезоне.

Для меня это был очень красивый сезон, я максимально использовал каждый момент, забил важные голы. Я очень рад пережить все это. Такой момент как сегодня – мечта всех игроков и тренеров», – сказал полузащитник «Реала».

Кроос о победе в ЛЧ: «Не лучший матч, было тяжело в первом тайме, но «Реал» не проигрывает финалы. Надо иметь сумасшедший менталитет, чтобы выигрывать, даже будучи худшей командой на поле»

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2 комментария
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Некоторые подумают,что я пишу из за каких то плюсиков.
Но мне по фиг на плюсики.
Надо признать,что у этого клуба есть характер и всех адекватных болельщиков сливочных с победой (Только адекватных)
Я понимаю сколько радости принес болельщиком Реала,этот 15 ЛЧ
Но что не так с глорами Реала?
Под каждым постом они пихают сюда Барсу.Я уже 20 лет болею за Барселону,мне 30 лет!Вы вместо того,чтоб радоваться победой устраиваете срач под каждой веткой про Барсу и Реала.Это касается и глоров Барсы!Появляется риго,какой то Еркинбек,чуваку по фотке 50 но пишет,как 12 летний
+3
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Браим внёс важнейший вклад в этот фантастический сезон. Спасибо!
+1
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