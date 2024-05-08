«Зенит» почтил память жертв Великой Отечественной войны на Пискаревском мемориале

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«Зенит» почтил память жертв ВОВ на Пискаревском мемориале.

8 мая команды системы «Зенита» продолжили ежегодную традицию. Мемориал посетили  футболисты и тренеры основного состава, игроки «Зенита-2», молодежного состава, женской команды, а также воспитанники «Газпром»-Академии.

Команды возложили цветы у монумента «Мать-Родина» и почтили память павших минутой молчания.

«Поздравляю всех жителей нашей страны и участников Великой Победы. Этот день, конечно, радостный и одновременно скорбный.

Мы находимся в таком месте, где покоится очень и очень много людей – как военных, так и мирных жителей, погибших в дни блокады и во время Великой Отечественной войны. И, конечно же, очень важно, чтобы наши люди, наши жители, знали историю нашей страны, нашего города», – сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

«Это правильная традиция, которая должна быть. Посещаю Пискаревский мемориал с чувством глубокого уважения ко всем павшим, тем, кто остался в живых, всем тем, кто защищал наш город и страну. Этот день нужно обязательно почитать», – сказал вратарь сине-бело-голубых Михаил Кержаков.

«Пискаревское мемориальное кладбище, расположенное на проспекте Непокоренных, – одно из мест массовых захоронений жертв блокады и воинов Ленинградского фронта. В 186 братских могилах и 6 тысячах индивидуальных воинских захоронений покоятся 420 тысяч жителей Ленинграда, погибших от голода, холода, болезней, бомбежек и артобстрелов, а также 70 тысяч воинов – защитников Ленинграда», – сказано в сообщении клуба.

Фото: t.me/fczenit/18544

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38 комментариев
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Правильная традиция. Нельзя забывать подвиги предков.
+79
-17
+62
Ответ MAXIMum1
Правильная традиция. Нельзя забывать подвиги предков.
Судя по минусам, некоторые считают, что подвиги предков надо забывать. Печально!
+40
-14
+26
Ответ seppblatter@mail.ru
Комментарий скрыт
Это не позерство, а правильный пример поведения от известных игроков известного клуба. Абсолютно все верно делают.
К слову, я совсем не болельщик Зенита.
+26
-2
+24
Ответ Rested
Комментарий скрыт
Это проблемы этих стран, раз они забыли подвиг предков и нашли себе героев из прошлого по другую сторону.
+18
-3
+15
Отличный жест и пример для всех остальных.
+11
-1
+10
Ну когда такое читаешь, хочется низко склонить голову респект
+17
-8
+9
Ответ Vadim Zhurov
Комментарий скрыт
Ну цветы купил
+7
0
+7
Уважаемый поступок и никакого двойного дна. Жаль, теперь некоторыми это не поощряется
+6
-1
+5
Ответ Rested
Комментарий скрыт
Здесь важна суть и содержание. А к датам не следует излишне цепляться.
+4
0
+4
Ответ Rested
Комментарий скрыт
Вы в некоторых странах живёте или в России?
+4
-1
+3
Ответ тралмейстер
Судя по минусам, некоторые считают, что подвиги предков надо забывать. Печально!
Зачем вообще обращать внимание на минусы?) идиотов полно
+6
-3
+3
Молодцы, каждый год находят время всем клубом почтить память.
+4
-1
+3
Ответ agonharov@mail.ru
это конечно правильно. но вот вопрос. а что Бразилия учавствовала в ВОВ?
В ВОВ нет. Во Второй Мировой - да
+2
0
+2
Ответ agonharov@mail.ru
это конечно правильно. но вот вопрос. а что Бразилия учавствовала в ВОВ?
Бразильцы играют в России, нет ничего противоречащего традиции.
+2
0
+2
Ответ Rested
Комментарий скрыт
Завтра праздник! А почтить память павших воинов и погибших в блокаду сегодня правильно по моему мнению.
+3
-1
+2
Ответ Onion
Родина-мать. Исправьте, неучи.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
Неуч это ты.
+1
0
+1
Ответ agonharov@mail.ru
это конечно правильно. но вот вопрос. а что Бразилия учавствовала в ВОВ?
Учи историю, кто участвовал в той войне. Кроме того, что для нас, это ВОВ, для других стран Вторая мировая.
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+1
Ответ Rested
Комментарий скрыт
Что не так с днем капитуляции главного противника за всю историю?
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Ответ Rested
Серьезно?!
Серьезно. А ты считаешь, что дата важнее сути?
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Родина-мать. Исправьте, неучи.
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Ответ Rested
Маша?!
Бредите?
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Ответ тралмейстер
Вы в некоторых странах живёте или в России?
Маша?!
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Это отличный жест не зависимо от эмблемы и цветов клуба! 👍
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Ответ Леха Гибкий
Это проблемы этих стран, раз они забыли подвиг предков и нашли себе героев из прошлого по другую сторону.
Безусловно
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Ответ agonharov@mail.ru
это конечно правильно. но вот вопрос. а что Бразилия учавствовала в ВОВ?
В ВМВ участвовала на стороне антигитлеровской коалиции, то есть была за нас.
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Где молодцы, там молодцы. Вопросов быть не может. Нужно только следовать примеру. Потому что воспитание в клубе должно быть связано не только с футбольными навыками.
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Ответ agonharov@mail.ru
это конечно правильно. но вот вопрос. а что Бразилия учавствовала в ВОВ?
Дело не в бразильцах. А в том, что они делают. На Зенит смотрят тысячи молодых людей. И через такие вещи можно воспитывать правильные и нужные ценности.
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Молодцы! Жму руку!
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