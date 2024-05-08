«Зенит» почтил память жертв Великой Отечественной войны на Пискаревском мемориале

«Зенит» почтил память жертв ВОВ на Пискаревском мемориале.

8 мая команды системы « » продолжили ежегодную традицию. Мемориал посетили футболисты и тренеры основного состава, игроки «Зенита-2», молодежного состава, женской команды, а также воспитанники «Газпром»-Академии.

Команды возложили цветы у монумента «Мать-Родина» и почтили память павших минутой молчания.

«Поздравляю всех жителей нашей страны и участников Великой Победы. Этот день, конечно, радостный и одновременно скорбный.

Мы находимся в таком месте, где покоится очень и очень много людей – как военных, так и мирных жителей, погибших в дни блокады и во время Великой Отечественной войны. И, конечно же, очень важно, чтобы наши люди, наши жители, знали историю нашей страны, нашего города», – сказал главный тренер «Зенита» .

«Это правильная традиция, которая должна быть. Посещаю Пискаревский мемориал с чувством глубокого уважения ко всем павшим, тем, кто остался в живых, всем тем, кто защищал наш город и страну. Этот день нужно обязательно почитать», – сказал вратарь сине-бело-голубых .

«Пискаревское мемориальное кладбище, расположенное на проспекте Непокоренных, – одно из мест массовых захоронений жертв блокады и воинов Ленинградского фронта. В 186 братских могилах и 6 тысячах индивидуальных воинских захоронений покоятся 420 тысяч жителей Ленинграда, погибших от голода, холода, болезней, бомбежек и артобстрелов, а также 70 тысяч воинов – защитников Ленинграда», – сказано в сообщении клуба.

Фото: t.me/fczenit/18544