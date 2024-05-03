Генсек РФС о возможном бане Корнеева за мат на «Матч ТВ»: «Он не субъект футбола»

Теги Игорь Корнеев премьер-лига Россия телевидение Максим Митрофанов Комитет по этике Матч ТВ брань Футбол

Максим Митрофанов оценил вероятность дисквалификации Игоря Корнеева.

Игорь Корнеев в эфире «Матч ТВ» несколько раз произнес известное русское матерное слово, после чего приносил извинения. Вы эту ситуацию будете инициировать для рассмотрения в комитете по этике?

— Я Игоря очень хорошо знаю, работал вместе с ним. Он эмоциональный парень, но искренний и добрый. Это ведь не первая подобная история. Все прекрасно помнят скандал «Губерниев / Малафеев», когда они выясняли отношения. 

Мне задавали вопрос про Григория Викторовича Иванова. Я анализировал эту запись: если бы мне так позвонили, я бы считал, что со мной просто разговаривают. Когда он что-то говорит на камеру, он знает мою позицию. Я с ним неоднократно говорил: «Только дайте мне повод, я не посмотрю на наши отношения и на то, что вы президент Суперлиги».

В любом случае Игорь — не субъект футбола. Даже если у него есть тренерская лицензия, она, скорее всего, голландская. Но и тут сомневаюсь, что она действующая, потому что он давным-давно не тренирует. Так что он выступает в качестве футбольного эксперта на телевидении, – сказал генеральный секретарь РФС.

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1 комментарий
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А что он тогда на тв делает?
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