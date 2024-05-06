Тен Хаг о том, какие новички нужны «МЮ»: «Настроенные на победу яркие личности с сильным менталитетом и умением играть в условиях стресса»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг рассказал, какими качествами должны обладать новички «Манчестер Юнайтед».

«Думаю, каждый тренер хочет, чтобы игроки были настроены на победу. Ярких личностей с сильным менталитетом и умением преодолевать стресс – вот кого ищет любой тренер.

Правда в том, что в нашем клубе чрезвычайно важно уметь играть в условиях стресса», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

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54 комментария
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Надо было спросить - А какими качествами должен обладать новый тренер МЮ
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Тогда верните Криштиану, у него все эти качества до сих пор на высоте.
+46
-12
+34
Ответ QWertY
Комментарий скрыт
Время показало, что выгонять под жопень надо было Тен Хага
+36
-10
+26
Ответ Santucco
Надо было спросить - А какими качествами должен обладать новый тренер МЮ
Уметь давать красивые обещания, винить в провалах игроков, устраивать конфликты с самыми авторитетными игроками в клубе, пилить бюджет, говорить о величие клуба, который давно скатился к уровню средняка.
+27
-3
+24
Ответ Santucco
Надо было спросить - А какими качествами должен обладать новый тренер МЮ
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+27
-3
+24
«..а стресс вам гарантирован», - добавил Тен хаг
+22
-1
+21
Ответ Макс Max
«..а стресс вам гарантирован», - добавил Тен хаг
«..Когда я пришел в МЮ у меня были длинные волосы», - добавил Тен хаг
+21
-2
+19
И обязательно игравшие в Эредивизи
+9
-3
+6
Ответ superbro
Время показало, что выгонять под жопень надо было Тен Хага
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+10
-4
+6
Ответ Anya Belova
А еще им не хватает яркой личности ТРЕНЕРА с сильным менталитетом и умением управлять командой в условиях стресса
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А еще им не хватает яркой личности ТРЕНЕРА с сильным менталитетом и умением управлять командой в условиях стресса
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Ответ superbro
«..Когда я пришел в МЮ у меня были длинные волосы», - добавил Тен хаг
и вообще, раньше я был черным
МЮ меняет людей
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Ответ QWertY
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А ещё техничные, с ударом, с пасом, с видением поля, с умением отрабатывать в обороне, подключаться в атаку, держать позицию, быстрые выносливые, крепкие, сильные и красивые
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Уберите эту моль!
+2
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Ответ QWertY
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+3
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Ответ Santucco
Надо было спросить - А какими качествами должен обладать новый тренер МЮ
Уметь тренировать.
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Лицемер,тогда зачем Роналду выгнал
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Ну и все , вопрос решен)
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...с опытом игры в аяксе
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И ещё которые своим женам ужин могут сами оплатить
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Опять какого-то купят из Эредивизи
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Дети маминой подруги, короче
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А у тебя есть такие качества? Хочется спросить
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С таким тренером стресс обеспечен
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Ответ Bashibuzuck
А может МЮ нужен тренер, который не будет создавать для игроков стресса?😉
Ути, бедненькие игроки, им нужен тренер, который по головке будет их гладить после каждой игры, чтобы у бедолаг вдруг стресса не было. Ван Гал, Моуриньо, Сульшер, Рангник и Тен Хаг не подошли, несите следующую жертву для этих неженок с зарплатой в 300к.
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Такие всем нужны, не только МЮ...
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Из-за этого, великий 10 Хаг взял с собой Энтони =)))
Яркая личность видимо (в виде клоуна))))

Про остальное - он забыл))
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и как при дворе у царя клоуна 🤡. для полного счастья
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