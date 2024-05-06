Тен Хаг о том, какие новички нужны «МЮ»: «Настроенные на победу яркие личности с сильным менталитетом и умением играть в условиях стресса»
Эрик тен Хаг рассказал, какими качествами должны обладать новички «Манчестер Юнайтед».
«Думаю, каждый тренер хочет, чтобы игроки были настроены на победу. Ярких личностей с сильным менталитетом и умением преодолевать стресс – вот кого ищет любой тренер.
Правда в том, что в нашем клубе чрезвычайно важно уметь играть в условиях стресса», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
МЮ меняет людей
Яркая личность видимо (в виде клоуна))))
Про остальное - он забыл))