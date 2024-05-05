Янсен о «Спартаке»: «Рассматривал этот вариант всерьез. Думаю, они хотят тренера, который чуть лучше знает российский чемпионат»
Паскаль Янсен подтвердил, что мог возглавить «Спартак».
– Это был конкретный вариант. После ухода из АЗ я всерьез воспринимаю интерес от любого клуба, поэтому вариант со «Спартаком» я рассматривал всерьез. Но потом я сделал иной выбор.
– Это вы сделали иной выбор, или клуб сделал иной выбор?
– Мы обсуждали это совместно. Они уволили тренера, сейчас работают под руководством исполняющего обязанности. Думаю, они хотят пригласить тренера, который чуть лучше знает российский чемпионат, – сказал Янсен в эфире Goedemorgen Eredivisie на ESPN.