Янсен о «Спартаке»: «Рассматривал этот вариант всерьез. Думаю, они хотят тренера, который чуть лучше знает российский чемпионат»

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Паскаль Янсен Футбол

Паскаль Янсен подтвердил, что мог возглавить «Спартак».

– Это был конкретный вариант. После ухода из АЗ я всерьез воспринимаю интерес от любого клуба, поэтому вариант со «Спартаком» я рассматривал всерьез. Но потом я сделал иной выбор.

– Это вы сделали иной выбор, или клуб сделал иной выбор?

– Мы обсуждали это совместно. Они уволили тренера, сейчас работают под руководством исполняющего обязанности. Думаю, они хотят пригласить тренера, который чуть лучше знает российский чемпионат, – сказал Янсен в эфире Goedemorgen Eredivisie на ESPN.

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Пока всё указывает на Ивича.
+6
0
+6
А что тут сказать?Все наши отечественные тренеры на данный момент это полный шлак, на который даже обращать внимание не хочется
+6
-1
+5
Интересно смотреть за думающим тренером. Слишкович что-то меняет, анализирует, в общем работает. Успехов ему в Спартаке.
+2
0
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий