Лапорта был в ярости после 2:4 от «Жироны». На выходе из лож он выкрикивал: «Это невозможно!»

Теги Барселона Хави Ла Лига Жоан Лапорта Жирона Футбол

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта очень злился после 2:4 от «Жироны».

Как пишет Diario Sport, после окончания матча Лапорта был в ярости. Выходя из лож вместе с Деку и Рафой Юсте, он постоянно выкрикивал: «Это невозможно!»

Отмечается, что гнев вызван как тем, что шансы «Барселоны» на попадание в число участников Суперкубка Испании теперь под угрозой, так и тем, что команда второй раз за сезон проиграла «Жироне».

Напомним, несколько дней назад Лапорта сообщил, что Хави останется тренером «Барселоны» еще как минимум на сезон. В январе тренер объявил, что уйдет из клуба летом, но Лапорта убедил тренера остаться.

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52 комментария
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щас опять Хави уволит
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Обычно так визжит типичный ставочник, когда у него слетела одна позиция в 30-матчевом экспрессе..
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И специально для Лапорты на Радио Рычаг звучит песня Билана Невозиожное возможно
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Вспомнил "Убойный футбол".
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Хави:
- Я знаю точно: невозможное возможно!
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Чапи опять на выход?🤣
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С Хави все возможно....
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Счет на табло, нет ничего не возможного.
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Он остаётся! (С)
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У Реала ушёл Бензема, вместо него пришёл Беллингем, Реал вернул 2 воспитанников и Браима из аренды на свою скамейку. Итого: всего 2 поражения за сезон, чемпионство, маячит финал ЛЧ. Параллельно бчк наподписывал всяких Гюндоганов, Консел, Феликсов, Иньиго Мартинесов, распиарил Ямаля с Кубарси, подписал зимой за 40 млн Роке для дополнительного усиления и слил Жироне 2 матча, пропустив 8 голов!!! Каждому своё.
+7
-2
+5
Ответ Налу
Продать клуб какому нибудь арабу
Роналду
+5
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Блин, как бы сгоряча Чупу не уволил))
+14
-10
+4
Лапорта: "Сейчас я проснусь - и мне вручат кубок Лиги Чемпионов!"
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Надеемся, тандем Хави и лапорты навсегда в Барселоне
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Невозможное возможно. как сказал великий философ билан)
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Когда ты притащил слабого, но своего тренера, который ставит Ромеу, Роберто, Торреса чего еще ждать? Тренерский штаб состоит из братушек, лазарет переполнен пол сезона, надо было любой ценой брать Флика
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Фанаты Барселоны, вот на протяжении всего сезона ваш президент только ныл про судей и гнал на Реал. А что он сам сделал в течение сезона? Я бы задумался. Можно с популизмом на антимадридизме сколько угодно выезжать, а всё равно выбираться из финансовой ямы Барселона будет сама. Я понимаю, что вы ненавидите Реал. Но сколько можно это терпеть? У вас тренер является нытиком, меняет свои решения по сто раз за сезон, удаляется.
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Это превью к следующему сезону. От чапи другого ждать не приходится
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Вот умора будет, если Хави в итоге опять скажет, что уходит. И это ведь вполне реально ))
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с такой физикой и обороной нужен опорник и Моуриньо
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Ответ Kubinec_
щас опять Хави уволит
уже не уволит:)))
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я включил трансляцию только на втором тайме, через 10 минут было видно невооружённым взглядом что команда выдохлась и еле переставляет ноги, понял что победу не жди и выключил ящик. к сожалению наша Барса самый дохлый физически клуб в Испании 🤦
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почему невозможно? вполне ожидаемый результат для клуба, который практически ничего не вкладывает в состав, ограничиваясь академией и свободными агентами.
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Бери с собой Хави и бздуй как можно дальше от клуба.
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Хавчик крутой!
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Ответ Слово Пацанчика
лапорта ненужный, хави ненужный, нужна большая перестройка
Продать клуб какому нибудь арабу
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Вполне возможно и уже случилось
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Остынь, Лео сделал пять передач в свободные зоны🤣
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Думаю это неверный перевод, на самом деле он кричал: «Хави, оставайся»
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))) Смотрю сериал "Задача трех тел", там ученые тоже все трындят "это невозможно", потом совершают самоубийство... Присмотрите там за Лапортой...
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