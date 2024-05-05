Лапорта был в ярости после 2:4 от «Жироны». На выходе из лож он выкрикивал: «Это невозможно!»
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта очень злился после 2:4 от «Жироны».
Как пишет Diario Sport, после окончания матча Лапорта был в ярости. Выходя из лож вместе с Деку и Рафой Юсте, он постоянно выкрикивал: «Это невозможно!»
Отмечается, что гнев вызван как тем, что шансы «Барселоны» на попадание в число участников Суперкубка Испании теперь под угрозой, так и тем, что команда второй раз за сезон проиграла «Жироне».
Напомним, несколько дней назад Лапорта сообщил, что Хави останется тренером «Барселоны» еще как минимум на сезон. В январе тренер объявил, что уйдет из клуба летом, но Лапорта убедил тренера остаться.
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- Я знаю точно: невозможное возможно!