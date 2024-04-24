Защитник «Ростова» Мелехин об Угальде: «Не заметил особой разницы с другими нападающими» 

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Манфред Угальде Виктор Мелехин Футбол

Виктор Мелехин оценил игру форварда «Спартака» Манфреда Угальде.

Защитник «Ростова» высказался после разгрома от красно-белых (1:5) в матче Мир РПЛ. У Угальде нет результативных действий в 4 играх подряд.

— Есть ли нападающие, с которыми сложнее играть, чем с форвардами «Спартака»?

— Да, есть и посложнее нападающие. Например, Смолов, с ним тяжело играть.

— «Спартак» купил Угальде за 15 млн евро. Как он вам?

— Хороший форвард, левая нога, быстрый, юркий.

— Если не брать нападающих «Ростова», он выделяется чем-то среди других форвардов?

— Если честно, в этой игре не заметил какой-то особой разницы с другими нападающими, – сказал Мелехин.

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2 комментария
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