Андре Онана: «Критика – часть жизни. Особенно когда в статусе лучшего переходишь в «МЮ»

Андре Онана высказался о критике.

«Критика – часть жизни, когда ты достигаешь такого уровня.

А особенно когда ты вратарь «Манчестер Юнайтед», перешедший из «Интера» в статусе лучшего. Когда ты новичок в клубе, ожидания высоки. Если повезет, и ты хорошо начнешь, то все довольно легко.

Если у тебя не очень удачный старт, нужно оставаться сильным. Ты должен выжить, использовать шансы и снова начать блистать», – сказал Онана.

Летом 28-летний голкипер перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Интера» за 55 миллионов евро с учетом бонусов.

В этом сезоне он пропустил 67 голов в 42 матчах, 12 игр проведя на ноль. Статистику Онана можно найти здесь.