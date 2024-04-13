Андре Онана: «Критика – часть жизни. Особенно когда в статусе лучшего переходишь в «МЮ»

Теги Интер Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия Андре Онана Футбол

Андре Онана высказался о критике.

«Критика – часть жизни, когда ты достигаешь такого уровня.

А особенно когда ты вратарь «Манчестер Юнайтед», перешедший из «Интера» в статусе лучшего. Когда ты новичок в клубе, ожидания высоки. Если повезет, и ты хорошо начнешь, то все довольно легко.

Если у тебя не очень удачный старт, нужно оставаться сильным. Ты должен выжить, использовать шансы и снова начать блистать», – сказал Онана.

Летом 28-летний голкипер перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Интера» за 55 миллионов евро с учетом бонусов.

В этом сезоне он пропустил 67 голов в 42 матчах, 12 игр проведя на ноль. Статистику Онана можно найти здесь.

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21 комментарий
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Мне бы такую самооценку ))
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Давайте честно. По воротам МЮ бьют за матч 25-30 ударов. Это не Эдерсон который отбивает 3-5 раз за матч. Не принижаю успехов Эдерсона, там есть свои проблемы( не терять концентрацию весь матч, не часто играя. Это тоже тяжело. ). Но все же не так много ударов легче переносить! Онана со всеми своими привозами, далеко не самый слабый кипер. Есть минусы, но и часто совершает сильные сейвы.
+22
-7
+15
Это говорит тот чел, который перепутал лекарства своей жены с допингом? Норм
+8
-2
+6
Ответ Виталий Ан
Давайте честно. По воротам МЮ бьют за матч 25-30 ударов. Это не Эдерсон который отбивает 3-5 раз за матч. Не принижаю успехов Эдерсона, там есть свои проблемы( не терять концентрацию весь матч, не часто играя. Это тоже тяжело. ). Но все же не так много ударов легче переносить! Онана со всеми своими привозами, далеко не самый слабый кипер. Есть минусы, но и часто совершает сильные сейвы.
Управление обороной - тоже часть работы вратаря. И отбивать редкие удары чаще гораздо сложнее, чем град, это и есть класс. Миньоле не даст соврать.
+8
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Выгодно этого мегакипера Интер спихнул, ничего не скажешь😀
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Как же сильно даже ошибочное общественное мнение влияет на сознание людей. Онана за пару ошибок в начале сезона один какой-то дурачок назвал провалом и все остальные подхватили. На деле же он третий в АПЛ по проценту сэйвов. По более углубленной статистике он так же в порядке при том, что по его воротам лупят будто играет в аутсайдеру лиги. Игра ногами на высшем уровне и если бы вся команда была в с своей лучшей форме из этого извлекали ещё больше пользы. В Сити или Ливерпуле он был бы признанным топом. Но люди все равно продолжат считать его косячником)
Он был ужасен на протяжении многих матчей. Никакой предвзятости. Ужасные ляпы и привозы на протяжении ногих месяцев. Не искажайте реальность. Всю критику он получил по делу. Сейчас адаптировался, или был сложный период. Пока не ясен его настоящий уровень. Может как сыграть топ матч, так и уверенности в этом нет.
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"Статус лучшего"?! От скромности этот чувак явно не умрёт.
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с лучшего просто громогласно проорал))))
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Ответ Руслан Ганбаров
Управление нападающими - часть работы полузащиты.... Так, стоп. Не звучит? Вратарь управлять обороной должен максимум в стенке.
Вы наверно имели ввиду защиту. Я согласен что защита обязана играть как надо и без вратаря. Но подсказывать вратарю не мешает ведь. С ворот они видят футбол « по другому». Видят проблемы, и опасность. Ведь зачастую мы видим как вратарь часто показывает как им играть или ругает защиту что они не правильно делают.
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Местный Лещук)
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лучший ахаха
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Онана типичный африканский вратарь.
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Хороший голкипер для Интера был,на подмену Ханды,но после перехода в МЮ конечно его не узнать...наверно не его клуб просто играя без желания,учитывая заслуги МЮ за последнее время.
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Ответ Marcus-light
Управление обороной - тоже часть работы вратаря. И отбивать редкие удары чаще гораздо сложнее, чем град, это и есть класс. Миньоле не даст соврать.
Согласен. Скорее всего сложнее, но если брать число которе отбивают, то статистика конечно за теми кто отбивает больше.
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Ответ Виталий Ан
Давайте честно. По воротам МЮ бьют за матч 25-30 ударов. Это не Эдерсон который отбивает 3-5 раз за матч. Не принижаю успехов Эдерсона, там есть свои проблемы( не терять концентрацию весь матч, не часто играя. Это тоже тяжело. ). Но все же не так много ударов легче переносить! Онана со всеми своими привозами, далеко не самый слабый кипер. Есть минусы, но и часто совершает сильные сейвы.
Онана со всеми своими привозами, далеко не самый слабый кипер.

Ну и зачем было выкидывать 50 лямов, просто за не самого слабого кипера? Да и Онана тут выше сказал, что он лучший, а вы про не самого слабого. Разница есть как бы.
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Ответ Руслан Ганбаров
Управление нападающими - часть работы полузащиты.... Так, стоп. Не звучит? Вратарь управлять обороной должен максимум в стенке.
каждый вратарь управляет обороной.. кто меньше, кто больше.. Буффон например лично рукавадил троикои ББК.. подсказывая с зади и фиксируя их на конкретных позициях в конкретных ситуациях.. направляя по нужному вектору и т.д.. так что мат часть надо знать просто.. прочитай, посмотри есть много литературы и видео про игру вратарей
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