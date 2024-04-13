Андре Онана: «Критика – часть жизни. Особенно когда в статусе лучшего переходишь в «МЮ»
Андре Онана высказался о критике.
«Критика – часть жизни, когда ты достигаешь такого уровня.
А особенно когда ты вратарь «Манчестер Юнайтед», перешедший из «Интера» в статусе лучшего. Когда ты новичок в клубе, ожидания высоки. Если повезет, и ты хорошо начнешь, то все довольно легко.
Если у тебя не очень удачный старт, нужно оставаться сильным. Ты должен выжить, использовать шансы и снова начать блистать», – сказал Онана.
Летом 28-летний голкипер перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Интера» за 55 миллионов евро с учетом бонусов.
В этом сезоне он пропустил 67 голов в 42 матчах, 12 игр проведя на ноль. Статистику Онана можно найти здесь.
Ну и зачем было выкидывать 50 лямов, просто за не самого слабого кипера? Да и Онана тут выше сказал, что он лучший, а вы про не самого слабого. Разница есть как бы.