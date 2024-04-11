Вест Хэм Юнайтед — Фулхэм: прогноз на матч 14.04.2024, АПЛ

Английская Премьер-лига вышла на финишную прямую, и теперь более конкретными становятся прогнозы относительно тех команд, которые продолжают бороться за чемпионский титул, за зону еврокубков и за выживание. В этом плане наш матч относится ко второй категории. «Вест Хэм» идет на восьмой позиции в АПЛ и отстает на одно очко от «Манчестер Юнайтед». Расстояние до первой пятерки уже внушительное, получается осталась только одна путевка, которая в будущем сезоне даст возможность одной из команд сыграть в Лиге конференций. Для многих амбициозных английских команд так себе награда, но можно будет считать достижением. Сам «Вест Хэм» не даст соврать, поскольку является действующим победителем Лиги конференций.

Именно этот триумф дал право команде из северо-восточной части Лондона принять участие в Лиге Европы, ведь в прошлом году «молотобойцы» заняли только 14 место в Премьер-лиге. Теперь команда добралась до четвертьфинала европейского турнира, где играла в гостях с лидером Бундеслиги леверкузенским «Байером». У «Фулхэма» совсем другие задачи, точнее их отсутствие. В последние годы команду вполне могли бы назвать «лифтом», поскольку она с завидной регулярностью чередует сезон в Премьер-лиге с сезоном в Чемпионшипе. Но в прошлом году «дачники» не вылетели и даже смогли занять вполне достойное десятое место. В этом сезоне они уже точно обезопасили себя от вылета, — 14 очков от 18-й строчки. Нужно будет умудриться, чтобы за шесть туров растерять такое преимущество. Да и зону еврокубков теперь уже явно не достать. Матч состоится на Лондон Стэдиуме, начало в 16:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+1), ТМ 3

Вест Хэм Юнайтед

Во время очередной еврокубковой недели было интересно сравнить силу английских и немецких команд. Понятно, что все эти сравнения носят сугубо субъективный характер, матчи проходят здесь и сейчас, неизвестно, что могло бы случиться на длинной дистанции. Тем не менее мюнхенская «Бавария» завершила вничью матч Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала», а другой клуб из столицы Англии играл с «Байером» и на его фоне выглядел очень бледно. Владение мячом 73 на 27 в пользу немецкого клуба. Лидер Бундеслиги нанес 33 удара по воротам, 13 из них в створ. «Вест Хэм» пробил единожды. Счастье, что удалось пропустить всего лишь два мяча.

После такой «автобусной» игры предстоит возвращение в родные пенаты, где «Вест Хэм» в последнее время сильно лихорадит. Начинали сезон «молотобойцы» на ура. После первых трех туров второе место, долгое время команда Дэвида Мойеса шла в зоне еврокубков, но к поздней осени рухнула в середину турнирной таблицы. Отчасти виноваты в этом еврокубки и другие турниры, пришлось распределять силы, а «Вест Хэм» не обладает ресурсами сравнимыми с ведущими командами страны.

Во второй половине чемпионата вновь удалось включиться в борьбу за еврокубки, но в последнее время результаты совершенно противоречивые. После гостевого поражения от «Фрайбурга» в Лиге Европы на своем поле «молотобойцы» учинили немецкой команде разгром 5 : 0. Однако затем не удалось удержать победный счет на своем поле в матче с «Астон Виллой». После позволили совершить камбэк «Ньюкаслу», выигрывая по ходу матча со счетом 3 : 1, разошлись миром с «Тоттенхэмом», и затем сами одержали волевую победу в гостях над «Вулверхэмптоном». Перед вами результаты пяти последних матчей «Вест Хэма».

Лига Европы. 11.04.2024, «Байер» — «Вест Хэм Юнайтед» — 2 : 0

— «Вест Хэм Юнайтед» — : 0 АПЛ. 06.04.2024, «Вулверхэмптон» — «Вест Хэм Юнайтед» — 1 : 2

— 1 : АПЛ. 01.04.2024, «Вест Хэм Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур» — 1 : 1

АПЛ. 30.03.2024, «Ньюкасл Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед» — 4 : 3

— «Вест Хэм Юнайтед» — : 3 АПЛ. 17.03.2024, «Вест Хэм Юнайтед» — «Астон Вилла» — 1 : 1

Факты и цифры

«Вест Хэму» ни разу в своей истории не удавалось выиграть чемпионат Англии, но при этом на счету команды три победы в Кубке страны

В прошлом сезоне «молотобойцы» заняли 14 место, набрав 40 очков, от зоны вылета было всего 6 баллов

Лучшим бомбардиром команды в нынешнем сезоне является Джеррод Боуэн, на счету нападающего 15 забитых мячей

Лидеры среди ассистентов Джеймс Уорд-Проуз и Владимир Цоуфал, на счету обоих по 7 результативных передач

Фулхэм

Успехи «дачников» в последнее время связывают с их главным тренером португальцем Марку Силвой. Во время своей игровой карьеры он выступал исключительно за команды своей страны, причем там не было «Порту», «Бенфики», и «Спортинга». Зато был скромный «Эшторил-Прая», который Силва впоследствии и возглавил. Он смог вывести команду в португальскую Примейру и получил приглашение стать тренером лиссабонского «Спортинга». С ним он взял Кубок Португалии в 2025 году, а в сезоне 2015-1016 года работал уже с греческим «Олимпиакосом» и привел команду к чемпионскому званию.

После португальца пригласили в Англию, где он успел поработать, в том числе, с хорошо нам известным «Халл Сити», а в 2021 году возглавил «Фулхэм». В первый же год его работы команда выиграла Чемпионшип и уже точно можно сказать, что задержится в Премьер-лиге на третий год. «Дачников» можно назвать типичными середняками. Команда не поднималась выше 10 места, но и не опускалась ниже 14 на протяжении всего сезона. На что-то большее рассчитывать не позволяют ограниченные ресурсы.

Среди игроков можно выделить хорошо известных голкипера Бернда Лено, ранее выступавшего за «Байер» и лондонский «Арсенал», защитника сборной Бельгии Тимоти Кастаня, бразильского полузащитника Виллиана, который поиграл даже в «Анжи». Команда нестабильна. То может выдать отличные поединки против «Брайтона» и «Тоттенхэма», обыграть их с крупным счетом, то потом попадает в черную полосу, играет вничью с аутсайдером «Шеффилд Юнайтед», проигрывает «Ноттингем Форест» и «Ньюкаслу». В результате лишь одно очко в трех последних матчах. Перед вами результаты пяти последних поединков «Фулхэма».

АПЛ. 06.04.2024, «Фулхэм» — «Ньюкасл Юнайтед» — 0 : 1

— 0 : АПЛ. 02.04.2024, «Ноттингем Форест» — «Фулхэм» — 3 : 1

— «Фулхэм» — : 1 АПЛ. 30.03.2024, «Шеффилд Юнайтед» — «Фулхэм» — 3 : 3

АПЛ. 16.03.2024, «Фулхэм» — «Тоттенхэм Хотспур» — 3 : 0

— «Тоттенхэм Хотспур» — : 0 АПЛ. 09.03.2024, «Вулверхэмптон» — «Фулхэм» — 2 : 1

Факты и цифры

У «Фулхэма» нет достижений в Премьер-лиге, но команда трижды выигрывала Чемпионшип и была финалистом Кубка Англии в 1975 году

В минувшем сезоне «дачники» финишировали на 10 месте, набрав 52 очка

Лучшим голеадором команды является бразильский нападающий Родриго Муниз, на его счету 8 забитых мячей

Еще один бразилец, полузащитник Андреас Перейра лучший ассистент, на его счету 7 результативных передач

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История личных встреч Вест Хэм Юнайтед и Фулхэма

Участники очередного лондонского дерби, хотя далеко не самого знаменитого, встречались друг с другом 101 раз. Первый матч состоялся в 1903 году, тогда «Фулхэм» выиграл в гостях со счетом 1 : 0. Интересно, что в рамках Премьер-лиги и Чемпионшипа команды провели ровно по 45 матчей, везде преимущество у «Вест Хэма», а вот в Кубке Англии и Кубке лиги больше побед у «Фулхэма». В целом результаты выглядят следующим образом.

Победы «Вест Хэм Юнайтед» — 47

Победы «Фулхэма» — 32

Ничьи — 22

Самая крупная победа «Вест Хэм Юнайтед» — 7 : 2, 6 : 1

Самая крупная победа «Фулхэма» — 5 : 0

Особняком стоит матч первого круга, хотя если взять отрезок в десять последних поединков, результативность далеко не самая высокая. В то же время нулевой ничьей встреча команд заканчивалась лишь раз начиная с 2007 года. Любят клубы играть друг с другом и товарищеские поединки. Результаты пяти последних матчей перед вами.

АПЛ. 10.12.2023, «Фулхэм» — «Вест Хэм Юнайтед» — 5 : 0

— «Вест Хэм Юнайтед» — : 0 АПЛ. 08.04.2023, «Фулхэм» — «Вест Хэм Юнайтед» — 0 : 1

— 0 : Товарищеский. 17.12.2022, «Фулхэм» — «Вест Хэм Юнайтед» — 1 : 1

АПЛ. 09.10.2022, «Вест Хэм Юнайтед» — «Фулхэм» — 3 : 1

— «Фулхэм» — : 1 АПЛ. 06.02.2021, «Фулхэм» — «Вест Хэм Юнайтед» — 0 : 0

Коэффициенты букмекеров на матч Вест Хэм Юнайтед — Фулхэм

В первом круге «Фулхэм» разгромил на своем поле «молотобойцев», уже к перерыву отправив в ворота соперника три мяча, причем отличились пятеро разных футболистов. Сейчас у «Вест Хэма» огромное желание реабилитироваться, но вступает фактор еврокубковых поединков. Как правило после них команда выступает не лучшим образом и чаще всего теряет очки. На гостевой матч с «Байером» были брошены все основные силы, которые были в наличии. Теперь сложно сказать, хватит ли команде сил и эмоций на матч с «Фулхэмом». Букмекеры в любом случае отдают небольшое преимущество хозяевам. BetBoom предлагает следующие коэффициенты:

Победа «Вест Хэм Юнайтед» — 2,41

Ничья — 3,63

Победа «Фулхэма» — 2,88

После таких поединков как с «Байером» поневоле начнешь сомневаться в своих силах. Важна будет реакция, болельщики наверняка погонят команду вперед. Между матчами всего три дня, а «дачники» имели полноценный недельный цикл подготовки. Большая вероятность того, что гости на проиграют. Хороший коэффициент на двойной исход, тут 1Х — 1,42, 2Х — 1,62.

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