Вест Хэм – Фулхэм где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 14 апреля

В воскресенье, 14 апреля, сыграют Вест Хэм и Фулхэм в 33 туре АПЛ.

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Игра пройдет на стадионе «Олимпийский стадион Лондон».

Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Вест Хэм – Фулхэм

Начало матча запланировано на 16:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Вест Хэм – Фулхэм

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