Вест Хэм – Фулхэм где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 14 апреля
В воскресенье, 14 апреля, сыграют Вест Хэм и Фулхэм в 33 туре АПЛ.
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- Игра пройдет на стадионе «Олимпийский стадион Лондон».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Вест Хэм – Фулхэм
- Начало матча запланировано на 16:00 по московскому времени.
Прогноз на матч Вест Хэм – Фулхэм