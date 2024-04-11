Вест Хэм – Фулхэм где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 14 апреля

Теги Вест Хэм Фулхэм премьер-лига Англия Футбол

В воскресенье, 14 апреля, сыграют Вест Хэм и Фулхэм в 33 туре АПЛ.

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  • Игра пройдет на стадионе «Олимпийский стадион Лондон».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Вест Хэм – Фулхэм

  • Начало матча запланировано на 16:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Вест Хэм – Фулхэм

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