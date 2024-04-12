Лунев надеется еще поиграть в топ-лиге Европы: «Надо себя показывать, проявлять, и тогда будет шанс» 

Теги высшая лига Азербайджан Карабах Андрей Лунев Футбол

Андрей Лунев не оставляет надежд перейти в один из клубов топ-5 лиг Европы.

— Есть мысли сделать вторую попытку заиграть в топовых европейских чемпионатах? Или закрыли для себя эту тему?

— Ну почему же? Не закрыл. Я надеюсь, еще будет такая возможность. Но при этом надо понимать, что есть определенные нюансы, которые все прекрасно знают. Плюс еще возраст. При этом вы сами можете посмотреть статистику в европейских чемпионатах, какой там средний возраст у вратарей.

— Ну да, в общем, постарше ваших 32 лет.

— Поэтому все будет зависеть от меня. Я думаю или по крайней мере надеюсь еще раз попробовать себя там. Надо себя показывать, проявлять, и тогда будет шанс, – сказал вратарь «Карабаха», выступавший ранее за «Байер».

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4 комментария
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Больше говорит в последнее время, что обратно пропорционально сказывается на игре.
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«Еще надо мяч отбивать и прыгать по углам вовремя» , - добавил Лунёв
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Из Азербайджана тяжело уехать будет, особенно в возрасте 30+
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Ответ Oliver Kromwel
Из Азербайджана тяжело уехать будет, особенно в возрасте 30+
Тем более после перформанса против Байера.
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