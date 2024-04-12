Лунев надеется еще поиграть в топ-лиге Европы: «Надо себя показывать, проявлять, и тогда будет шанс» 

Андрей Лунев не оставляет надежд перейти в один из клубов топ-5 лиг Европы.

— Есть мысли сделать вторую попытку заиграть в топовых европейских чемпионатах? Или закрыли для себя эту тему?

— Ну почему же? Не закрыл. Я надеюсь, еще будет такая возможность. Но при этом надо понимать, что есть определенные нюансы, которые все прекрасно знают. Плюс еще возраст. При этом вы сами можете посмотреть статистику в европейских чемпионатах, какой там средний возраст у вратарей.

— Ну да, в общем, постарше ваших 32 лет.

— Поэтому все будет зависеть от меня. Я думаю или по крайней мере надеюсь еще раз попробовать себя там. Надо себя показывать, проявлять, и тогда будет шанс, – сказал вратарь « », выступавший ранее за «Байер».