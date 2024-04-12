Тевес о тренерах: «Конте вдохновляет страстью, от Бьелсы я перенял внимание к деталям, от Фергюсона – спокойствие в управлении коллективом. Но из всех я бы выбрал Конте»

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Карлос Тевес допустил, что однажды возглавит «Милан».

«Я мог перейти в «Милан» [в 2013-м], но «Ювентус» сработал хорошо, немного скрытно, и сумел заполучить меня. Кто знает, может быть, мы снова пересечемся с «россонери». Может быть, в качестве тренера», – сказал бывший форвард «Ювентуса» в интервью La Gazzetta dello Sport.

Также Тевес рассказал, какие навыки перенял от каждого тренера в карьере.

«Конте вдохновляет меня своей страстью и одержимостью победами, от Бьелсы я перенял внимание к деталям, а от Фергюсона – огромное спокойствие в управлении коллективом.

Но у меня было много хороших тренеров, я вспоминаю Манчини и Аллегри. Но если бы мне пришлось назвать одного, я бы выбрал Конте», – сказал главный тренер «Индепендьенте».

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