Мерфи о завершении карьеры: «Я пристрастился к кокаину, думал, что без него ничего не смогу сделать, проблем стало больше без футбола. Терапия помогла»

Теги Ливерпуль Дэнни Мерфи Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия допинг алкоголь и спорт Футбол

Экс-хавбек «Ливерпуля» Дэнни Мерфи рассказал об употреблении кокаина.

47-летний англичанин сообщил, что столкнулся с зависимостью после завершения карьеры футболиста.

«Сначала я баловался некоторыми вещами, чтобы ощутить кайф, прилив адреналина. Я думаю, что дело было в том, что определенные моменты накопились, поэтому мне нужно было уйти от реальности. А в реальности были проблемы, с которыми нужно было справляться.

Эта и финансовые проблемы, и налоги, и отношения. Как решать проблемы, когда я не играю в футбол? Когда играешь в футбол, адреналин и дофамин заставляют думать и быть энергичным, независимо от других проблем. Но проблемы становятся огромными без футбола.

Я пристрастился к кокаину, покуривал травку. Алкоголь – я мог бы жить без него, я не был алкоголиком. Я мог сидеть в доме, где был алкоголь, но не пить. Но в какой-то момент я [пристрастился к кокаину], да. Я дошел до того, что думал, что без этого ничего не смогу сделать. Это был бред, конечно, я мог [и без кокаина].

Поначалу делаешь это раз в неделю, потом два, а потом и три, и в конечном итоге это захватывает полностью.

Когда получаешь помощь [в групповой и индивидуальной терапии], начинаешь понимать свое поведение, видеть какие-то закономерности. Терапия прошла хорошо. Там надо копать глубже, а не все готовы к этому, потому что в терапии вас ждут эмоциональные американские горки. Но меня терапия сделала лучше.

Наверное, я целый год жил в мире боли, но я думаю, что это время, начиная с 2017 года, сделало меня намного лучшим отцом. Теперь я лучше как сын, брат и, думаю, как партнер. Я более внимателен к тем, кто испытывает трудности в жизни, и у меня есть желание стать лучше.

Когда я начал работать в медиа, я почувствовал целеустремленность, потому что хотел преуспеть в этом. Подобные проблемы часто возникают у бывших игроков. Я был просто поражен тем, как много людей обратились ко мне. Я перестал бояться говорить об этом, бояться, что люди будут меня осуждать.

Я увидел на собственном опыте, что ребята, которые попали в плохую ситуацию, выживают и снова преуспевают, но это требует сил. Иногда вам действительно нужна помощь», – рассказал бывший футболист сборной Англии Мерфи в Ben Heath Podcast.

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14 комментариев
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Ответ Rad0
Да что кокаин, человеческое тело и к более безобидным вещам намертво привыкает, от которых отвыкнуть можно только через титанические усилия.
К дивану… :(
+28
0
+28
Стимуляторы и эйфоретики это огромное зло. Лет 6 торчал и вот уже 4 года как полностью отказался. Не связывайтесь, ребята и друзей от себя таких гоните.
+13
-1
+12
Ответ Vatikan
в общем, из его интервью я понял что он слабак, раз только кокаин ему помог после завершения карьеры
Сильнее многих - раз смог выбраться.
Ошибиться может каждый - бывает.
+8
0
+8
Да что кокаин, человеческое тело и к более безобидным вещам намертво привыкает, от которых отвыкнуть можно только через титанические усилия.
+4
0
+4
Ответ Hitgoe Himgob
Стимуляторы и эйфоретики это огромное зло. Лет 6 торчал и вот уже 4 года как полностью отказался. Не связывайтесь, ребята и друзей от себя таких гоните.
Поддержка!
Жаль что советы «Не связывайтесь» не работают, но у каждого свой опыт.
+4
0
+4
Мой месси говорил что кокаин это чистое зло но пахнет вкусно.
+10
-7
+3
Прекрасно понимаю о чем он. Первый даёт эйфорию, при этом без изменения сознания и потери себя. Кажется, что тебе все под силу, любые задачи щёлкаешь как орешки, как будто ты оседлал какую-то мощную волну, она несёт тебя, и все будет круто.
Стоит ли говорить о том, что это ощущение обманчиво, все идеи, кажущиеся гениальными - поверхностный бред, и первый не даёт ничего кроме физического истощения и трат. Не связывайтесь никогда
+2
0
+2
Ответ Barsenoga
Мой месси говорил что кокаин это чистое зло но пахнет вкусно.
Не знаю, что тебе уже поможет...
+2
0
+2
Ответ Hitgoe Himgob
Стимуляторы и эйфоретики это огромное зло. Лет 6 торчал и вот уже 4 года как полностью отказался. Не связывайтесь, ребята и друзей от себя таких гоните.
Я 3 года торчал тоже. Уже 2 года как чист.
То еще зло. В те моменты казалось что куча телок и горы порошка делают меня сильным, но это большущее заблуждение было.
+2
0
+2
Ответ Hitgoe Himgob
Стимуляторы и эйфоретики это огромное зло. Лет 6 торчал и вот уже 4 года как полностью отказался. Не связывайтесь, ребята и друзей от себя таких гоните.
а я только вчера закодировался )))) Не сказать что бы сильно бухал , но всегда нужен был какой-то стимулятор , хоть и не по много но каждый день
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Мерфи, замени букву станет Морфи ;)
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А вот и тренер для Спартака
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