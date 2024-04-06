Байрамян о поведении молодых игроков: «У меня другое отношение к дисциплине и взрослым. Современный мир иной. Родители виноваты, что ребята стали такими»

Хорен Байрамян высказался о воспитании нового поколения футболистов.

– Многие игроки говорили, что новое поколение может неуважительно ответить старшим, выделяли проблемы молодых. Согласны с этим?

– Согласен. Хотя у нас в команде много молодых, которые еще застали наше воспитание, понимают, что от них требую я или старшие.

– С чем вы это связываете?

– Все идет от родителей, современного мира, воспитания. Меня мои родители воспитали так, поэтому у меня другое отношение к дисциплине и взрослым. А сейчас современный мир иной. Родители сами виноваты, что молодые ребята стали такими. Это беда родителей нынешнего поколения.

– Что вы будете делать, чтобы ваши девочки не были такими?

– У меня две дочки. Я стараюсь прививать дисциплину в семье, но девочки – это другое. Будут мальчики – посмотрим. Я вредный отец, да, – сказал полузащитник « ».

Байрамян о молодых игроках: «Сейчас пихаешь, а тебе могут сказать: «А я считаю вот так». И ты думаешь: «Блин, мало ли что ты считаешь?» Меня учили слушать старших»