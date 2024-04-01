Рахимов о 2:1 с «Ахматом»: «Уверенность «Рубина» переросла в самоуверенность. Вернули соперника в игру и могли упустить победу» 

Теги Рубин Рашид Рахимов премьер-лига Россия Ахмат Футбол

Рашид Рахимов оценил победу над «Ахматом» (2:1) в Мир РПЛ.

— Мне не понравились некоторые моменты. Когда ты ведешь игру, у тебя все нормально, хорошие комбинации, забиваешь голы, а потом в некоторых моментах небрежно относишься. Эти фазы в игре меня настораживали, и отсюда был тот самый эмоциональный высокий уровень, где я проявлял недовольство.

Если вы это делаете, нужно более ответственно относиться, а у нас появились легкие потери мяча, потому что уверенность начала перерастать в самоуверенность, а это не должно происходить. Мы вернули соперника в игру и в конце могли просто упустить победу, это было бы очень больно для команды. Но по самоотдаче, по тому, как была организована команда в большей части матча, считаю игру неплохой.

— Можно сказать, что в концовке «Рубин» немного подсел физически?

— Нет, это не с этим связано. Обратите внимание: когда игроки вышли на замену, они должны сохранить мяч, использовать пространство, как делали другие игроки, а у нас это стало отсутствовать. Соперник стал навязывать борьбу, и мы не успевали среагировать на эти моменты. В физическом плане все нормально, — сказал главный тренер «Рубина».

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2 комментария
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Ох этот чай с симулянтом Шели, как он изображал вчера удар по голове)
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Хорошая работа Рашид Маматкулович! Должен признать не оценивал вас высоко как тренера, но в этот раз вы собрали, слепили и склеили очень интересную команду... И футбол симпатичный и результат на табло и в таблице....Дифирамбы петь не буду... Но приятно удивлён.... Удачи во всем и пусть все сложится у вас и команды...
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