Кандидаты на замену Абаскалю, состав сборной России, Роналду не забил с метра и вылетел из азиатской ЛЧ, «Металлург» прошел «Амур», Махачев и Порье договорились о бое и другие новости

1. Головин, Миранчуки, Кузяев, Захарян, Чалов, Тюкавин и Пиняев вызваны в сборную России на игры с Сербией и Парагваем. Соболев и Глушенков не попали в итоговый состав.

2. «Спартак» уволит Гильермо Абаскаля независимо от результата игры с «Оренбургом», пишет Иван Карпов. Среди кандидатов на замену испанцу, кроме Ивича, называют Черчесова, Карпина, Николича, Осинькина. Есть информация, что руководство клуба обсудило кандидатуры трех иностранцев. Вероятно, один из них – тренер «Браги» Артур Жорже.

3. «Челси» обыграл «Ньюкасл» в единственном матче дня в АПЛ – 3:2. Мудрик обвел вратаря и забил в пустые, Джексон положил пяткой, у Палмера гол и ассист.

4. НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Виннипегу» (0:3), Овечкин остался без очков впервые за 6 игр. «Сент-Луис» обыграл «Бостон» (5:1), Торопченко забил в пустые ворота на 52-й минуте. Все результаты дня – здесь.

5. НБА. 37 очков Дюрэнта помогли «Финиксу» обыграть «Кливленд», «Денвер» с 35+17+12 от Йокича победил «Торонто» и другие результаты.

Тем временем НБА и ФИБА обсуждают возможность создания европейской лиги.

6. «Аль-Наср» вылетел из азиатской ЛЧ, уступив «Аль-Айну» по пенальти. Роналду реализовал послематчевый 11-метровый, Теллес, Брозович и Отавио – нет. По ходу игры Криштиану не попал в пустой угол с метра и забил пенальти на 118-й минуте (750-й гол на клубном уровне).

7. «Металлург» обыграл «Амур» (3:2 ОТ, 4-2) и вышел во второй раунд Кубка Гагарина четвертый раз подряд.

8. Махачев и Порье договорились о поединке в июне.

9. На теннисном турнире в Индиан-Уэллсе Новак Джокович проиграл 123-й ракетке мира Луке Нарди в третьем круге.

У женщин Дарья Касаткина обыграла Слоун Стивенс в третьем круге, Анна Блинкова уступила Диан Парри, Арина Соболенко победила Эмму Радукану.

10. Игроки «Наполи» получат 10 млн евро, если пройдут «Барсу». Де Лаурентис хочет на клубный ЧМ и пообещал бонус.

11. Менеджеры в НХЛ озабочены ситуацией с обходом потолка зарплат через LTIR на фоне обменов «Вегаса».

12. В WADA заявили, что РУСАДА все еще не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу.

13. Полузащитник «Реала» Браим Диас будет играть за Марокко. Сборная Испании не проявила заинтересованности.

14. Тренер российских лыжников Егор Сорин оскорбил Дмитрия Губерниева: «Вы позволяете себе оскорблять и поливать грязью людей, используя свои возможности на ТВ». Комментатор ответил: «Сорин – крепостной крестьянин, знает, что его могут продать, проиграть в карты. Естественно, он будет отстаивать интересы помещика».

Цитаты дня.

Александр Медведев: «Петербург – футбольная столица России. «Спартак» пускай доказывает, что он народная команда»

Костомаров о нейтральном статусе: «Это должно быть решение спортсменов, тренеров, которые всю жизнь тратят, чтобы добиться олимпийского золота»

Дмитрий Песков: «Решения, которые приняты в отношении Валиевой, несправедливы. Ее поддерживает вся страна»

Дюков об отстранении России: «Санкционное давление только усиливается – и в экономике, и в спорте. Положительных изменений сейчас ждать вряд ли стоит, наверное»

Зарема о Черчесове в «Спартаке»: «Это как на «Тойоту» поставить колеса от «Жигулей», а руль – от трактора. Как он уживется с Амаралом и Андреевым?»

Серебряков о сильных сторонах «Торпедо»: «Да какие сильные стороны? Непонятные провокации, которые их не красят. Они вообще ничем не удивили»