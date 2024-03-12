Джокович проиграл 123-й ракетке мира в Индиан-Уэллс

123-я ракетка мира Лука Нарди обыграл №1 в мире в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс – 6:4, 3:6, 6:3.

Нарди впервые победил соперника из топ-10. До этого матча лучшую победу он одержал во втором круге в Индиан-Уэллс – обыграл №50 Чжичжэнь Чжана.

В основную сетку в Индиан-Уэллс итальянец попал как лаки-лузер после отказа Томаса Мартина Этчеверри.

Джокович впервые с февраля-2022 проиграл сопернику, который не входит в топ-100.

Кроме того, Нарди стал самым низкорейтинговым теннисистом, когда-либо обыгрывавшим Джокович на «Мастерсах».

Дальше итальянец встретится с .