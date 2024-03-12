Джокович проиграл 123-й ракетке мира в Индиан-Уэллс

Теги Новак Джокович ATP BNP Paribas Open Лука Нарди Теннис

123-я ракетка мира Лука Нарди обыграл №1 в мире Новака Джоковича в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс – 6:4, 3:6, 6:3.

Нарди впервые победил соперника из топ-10. До этого матча лучшую победу он одержал во втором круге в Индиан-Уэллс – обыграл №50 Чжичжэнь Чжана.

В основную сетку в Индиан-Уэллс итальянец попал как лаки-лузер после отказа Томаса Мартина Этчеверри.

Джокович впервые с февраля-2022 проиграл сопернику, который не входит в топ-100.

Кроме того, Нарди стал самым низкорейтинговым теннисистом, когда-либо обыгрывавшим Джокович на «Мастерсах».

Дальше итальянец встретится с Томми Полом.

8 комментариев
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Закат уже не далеко...
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Будет брать шлемы в 40 лет (c) табор
🤣
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С первых дней января табор вылил тонны желчи, грязи и дерьма в сторону Рафы, не игравшего год из-за травмы.
Что ж друзья - это КАРМА, жуйте!
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Вот это уже неожиданно..
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Новак, тоже, отказался не железным
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Закат карьеры уже близко
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Пам Пам Пам… доброе утро… смотрел последние 3 гейма - прием у Новака не шел. Изначально матч не особенно проходным был, но такое.
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Ответ Dr Porto
Вот это уже неожиданно..
Тут есть один юзер, который напишет - ничего неожиданного)
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