Серебряков о сильных сторонах «Торпедо»: «Да какие сильные стороны? Непонятные провокации, которые их не красят. Они вообще ничем не удивили»

Теги СКА Торпедо КХЛ Кубок Гагарина Никита Серебряков Хоккей

Вратарь СКА Никита Серебряков оценил итоги серии с «Торпедо».

Клуб из Санкт-Петербурга вышел во второй раунд Кубка Гагарина, выбив нижегородцев (4-1).

– [В заключительном матче серии] сыграли надежно, по заданию. Выполнили установку тренера, забили хорошие голы. Самое главное – закрыли эту серию.

– В момент, когда отменили гол «Торпедо», у тебя были мысли в духе «Хорошо бы закончить серию сухим матчем»?

– Нет, вообще об этом не думалось. Самое главное было выиграть, чтобы не было лишних перелетов, чтобы хорошо отдохнуть. О «сухаре» точно не было никаких мыслей.

Конечно, приятно заканчивать серию и победой, и сухим матчем. Я считаю, мы провели хорошую серию. Сейчас отдохнем и будем двигаться дальше.

– Серия начиналась для СКА не лучшим образом – домашнее поражение 2:5. Чем тогда удивило «Торпедо»?

– Да ничем не удивило. Просто мы где-то, может, недонастроились. Самое главное, что это был хороший урок для нас, который мы усвоили, и забрали наши четыре игры.

– Какие бы ты отметил сильные стороны «Торпедо», из-за которых серия далась армейцам нелегко?

– Да какие сильные стороны? Они, в принципе, играют в свою игру – такую, быструю. Пытаются найти дальнюю штангу, забить красивый гол. Непонятные провокации, которые, думаю, их не красят. Они вообще ничем не удивили.

– По результатам выездных встреч можно сделать вывод, что СКА усвоил тот самый урок.

– Да, и плюс мы уже набрали игровой тонус. Хорошо, что забили быстрые голы, и в принципе было комфортно играть.

– В первом выездном матче показалось, что под конец «Торпедо» выглядело измотанным. СКА удалось «замучить» соперника?

– Наверное, да. Во втором периоде ребята хорошо их закрывали в зоне, не давали им смениться, накладывали смены. Думаю, мы были намного свежее, – сказал Серебряков.

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51 комментарий
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Такое впечатление, что Ротенберг отвечал.
+83
-2
+81
Ответ Ковид 07.10.52
Такое впечатление, что Ротенберг отвечал.
Ротенберг покусал
+47
-2
+45
Весь матч провоцировали вратаря Торпедо, толкали его в рекламных паузах, грязно подначивали, но провокации и грязная игра со стороны Нижегородцев? Это у он Ромы научился обвинять в том, что делает сам других? Какое же мерзкое интервью. Фанатам с Питера самим не противно болеть за эту команду? Они раньше писали, болеем за игроков, а не за тренера. Так игроки подстать ему оказывается.
+50
-6
+44
А потом нам рассказывают, что в Ска только Роттенберг - 🤡.
А штаб и игроки они не виноваты, они хорошие.
Но как мы видим по таким интервью, там все оторваны от жизни и земли и считают себя пупами Земли.
+32
-2
+30
Ответ Ковид 07.10.52
Такое впечатление, что Ротенберг отвечал.
Научил как надо отвечать.
Держать так сказать командный фирменный стиль.
+30
-1
+29
Быстро за год в СКА у него крышу снесло.
+28
-3
+25
Какой важный свежий куриц!
+16
-2
+14
Быстро он системой пропитался.
+12
-2
+10
Не переживай, тебя Авто скоро удивит.
+11
-1
+10
Как попугаи повторяют за своим ГТ, а конкретно сказать кто из торпедовцев и кого провоцировал не знают.
+9
0
+9
Ответ КЕША
Все верно. И юзеры здесь такие де напыженые
Фирменный стиль болельщиков команд Газпрома, после того как туда хлынули безграничные бабки Газпрома.
+11
-3
+8
То, что вратаря Торпедо провоцировали - видели все.
Что за дичь несёт Серебряков?
+9
-1
+8
Заразился от Ротенберга. Великий ##### (блин). Звезду поймал. Сними корону. Появится новый кипер и тебя выкинут как десяток других киперов . А твои слова еще припомнят тебе. Позорное вью. Все матчи провоцировали Иван Иваныча . Это в спа к от главного тренера идет. Вчера все видели как он себя ведет на поле и пользуется тем , что ему никто не начистит табло.
+11
-4
+7
Всё, Никита включил режим бога, поверил в себя и в кучерявого.
+7
0
+7
До чего же мерзок, надеюсь, в следующем сезоне поскромнее будет, с леопардом или филином на груди
+9
-3
+6
какой то непонятный персонаж возомнил себя великим🤧💩
+7
-1
+6
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Быстро за год в СКА у него крышу снесло.
Он до отъезда туда уже выдавал подозрительные вью.
Думаю после отъезда в Сочи (это неминуемый этап всех вратарей в СКА) мы ещё увидем немало "интересного" от него
+6
0
+6
Ответ Caniball
А потом нам рассказывают, что в Ска только Роттенберг - 🤡. А штаб и игроки они не виноваты, они хорошие. Но как мы видим по таким интервью, там все оторваны от жизни и земли и считают себя пупами Земли.
Все верно. И юзеры здесь такие де напыженые
+8
-3
+5
Да уж видели, как ты в первом матче сопли на кулак наматывал!
+4
0
+4
Ротенберг методички выдал?
+4
0
+4
Да однако, Серебро испортился конечно...
Школа Ротенберга,так действует.....
+6
-2
+4
Фуууу уу
+5
-1
+4
Ответ Caniball
Научил как надо отвечать. Держать так сказать командный фирменный стиль.
Самое главное что-бы клюшку а болельщиков кидать не научил ....
+3
0
+3
Что за климат в Питере? Вот уже и у Серебрякова СКА головного мозга. Жаль.
+5
-2
+3
Система.
+3
0
+3
Через язык заразу от Ротена подцепил
+5
-2
+3
Насчёт провокаций не следовало говорить, наверное. Люди же, кому интересно, смотрели игры. Не надо их за дураков держать
+4
-1
+3
Ответ Хей-Хо, а ну пошли!
Там, в Питере, видать воздух какой-то особый.... Вроде был нормальным человеком.
Нормальные со ска ротенберг контракты не подписывают )
+3
-1
+2
Охреневшая физиономия, которого два года назад, никто знать не знал. Да чтоб тебе полную авоську в следующем раунде навалили. Посмотрим, что запоешь.
+2
0
+2
Ответ Vitali Remets
Самое главное что-бы клюшку а болельщиков кидать не научил ....
Все впереди
+2
0
+2
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