Серебряков о сильных сторонах «Торпедо»: «Да какие сильные стороны? Непонятные провокации, которые их не красят. Они вообще ничем не удивили»

Вратарь СКА Никита Серебряков оценил итоги серии с «Торпедо».

Клуб из Санкт-Петербурга вышел во второй раунд Кубка Гагарина, выбив нижегородцев (4-1).

– [В заключительном матче серии] сыграли надежно, по заданию. Выполнили установку тренера, забили хорошие голы. Самое главное – закрыли эту серию.

– В момент, когда отменили гол «Торпедо», у тебя были мысли в духе «Хорошо бы закончить серию сухим матчем»?

– Нет, вообще об этом не думалось. Самое главное было выиграть, чтобы не было лишних перелетов, чтобы хорошо отдохнуть. О «сухаре» точно не было никаких мыслей.

Конечно, приятно заканчивать серию и победой, и сухим матчем. Я считаю, мы провели хорошую серию. Сейчас отдохнем и будем двигаться дальше.

– Серия начиналась для СКА не лучшим образом – домашнее поражение 2:5. Чем тогда удивило «Торпедо»?

– Да ничем не удивило. Просто мы где-то, может, недонастроились. Самое главное, что это был хороший урок для нас, который мы усвоили, и забрали наши четыре игры.

– Какие бы ты отметил сильные стороны «Торпедо», из-за которых серия далась армейцам нелегко?

– Да какие сильные стороны? Они, в принципе, играют в свою игру – такую, быструю. Пытаются найти дальнюю штангу, забить красивый гол. Непонятные провокации, которые, думаю, их не красят. Они вообще ничем не удивили.

– По результатам выездных встреч можно сделать вывод, что СКА усвоил тот самый урок.

– Да, и плюс мы уже набрали игровой тонус. Хорошо, что забили быстрые голы, и в принципе было комфортно играть.

– В первом выездном матче показалось, что под конец « » выглядело измотанным. удалось «замучить» соперника?

– Наверное, да. Во втором периоде ребята хорошо их закрывали в зоне, не давали им смениться, накладывали смены. Думаю, мы были намного свежее, – сказал .