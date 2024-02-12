Галактионов о срыве трансфера Тикнизяна в «Зенит»: «Если у Наира есть мечта поиграть в Европе, надо к ней стремиться без промежуточных этапов. Мы же не в НХЛ, где можно проснуться утром, а тебя обменяли»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия НХЛ Михаил Галактионов Наир Тикнизян Футбол

Михаил Галактионов высказался о сорвавшемся трансфере Наира Тикнизяна в «Зенит».

Напомним, защитник «Локомотива» мог перейти в «Зенит» в январе, но переговоры прекратились, поскольку сторонам не удалось договориться о зарплате.

– На днях закончилась трансферная сага Тикнизяна и «Зенита». При этом есть уверенный интерес из Европы. Готовы будете его отпустить?

Наир – наш игрок, который сильно вырос и прибавил за последнее время. Я его знаю с детства. Он играл на молодежном чемпионате Европы, конкурируя, кстати, с Круговым. Тикнизян развивается и дает результат.

Понятно, что у него есть свои особенности, импульсивный характер. При этом такой игрок должен быть в костяке команды. Но это футбольная жизнь, никто не застрахован от переходов. Незаменимых нет, мы это всегда говорим. Если у Наира есть мечта поиграть в Европе, надо к ней стремиться, не создавая промежуточные этапы.

– Есть вариант, при котором Тикнизяна продадут против его воли?

– Если игрок не хочет уходить, кто его отдаст? Мы же не в НХЛ, где ты можешь утром проснуться, а тебя обменяли в другую команду. У нас такого нет, – сказал главный тренер «Локомотива».

Тикнизяна не будет в «Зените» – похоже, из-за требований по зарплате. Закрыл историю мемом Directed by Robert B. Weide

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44 комментария
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Если бы у Тикнизяна был не армянский паспорт, а паспорт РФ - ему бы Зенит отсыпал ровно столько, сколько он просил и даже сверху добавил.

Но по Армении сейчас есть определённые риски. Там политическая нестабильность. Могут покинуть ОДКБ, могут выйти из ЕАЭС, могут вообще заявку в НАТО подать. И это на горизонте год-два.

А футболиста клуб подписывает на 4-5 лет. В такой долгосрочной перспективе риск еще больше возрастает, что из-за недружественных действий Армении регламент РПЛ могут пересмотреть и футболисты этой страны станут легионерами.

Вон бананы же из Эквадора забанили, могут и Армению наказать.
+38
-18
+20
Ответ Arthurino
Комментарий скрыт
Очередной знаток истории и геополитики "подъехал"...
+20
-4
+16
Ответ Loki fan
Если уж на то пошло, то всегда есть промежуточные этапы, скажем так, в 80% случаев, только если ты не какой-нибудь Эндрик или Неймар, которые сразу ушли в топ-клубы. И если уж на то пошло, из Зенита уйти в топ клуб шанс выше, чем из Локо 🤷🏻‍♂️
Даже интересно, кто из россиян кроме кузяева ушли из Зенита в Европу за последние лет 5 ?
+18
-8
+10
Ответ Злодей Спб
Если бы у Тикнизяна был не армянский паспорт, а паспорт РФ - ему бы Зенит отсыпал ровно столько, сколько он просил и даже сверху добавил. Но по Армении сейчас есть определённые риски. Там политическая нестабильность. Могут покинуть ОДКБ, могут выйти из ЕАЭС, могут вообще заявку в НАТО подать. И это на горизонте год-два. А футболиста клуб подписывает на 4-5 лет. В такой долгосрочной перспективе риск еще больше возрастает, что из-за недружественных действий Армении регламент РПЛ могут пересмотреть и футболисты этой страны станут легионерами. Вон бананы же из Эквадора забанили, могут и Армению наказать.
Тут не надо политику приплетать. Зенит ищет дублера Дугласу Сантосу. Стальной бразилец за 4 сезона не получил ни одной травмы. Практически отыгрывает все матчи в сезоне в старте, исключение когда Зенит в очередной раз досрочно оформляет чемпионство и бразильскую диаспору раньше в отпуск отпускают. Платить 14 млн как запросили в Динамо или выписывать личку в 2 млн игроку, который большую часть времени будет сидеть на скамейке идиотизм. Вот если бы ушел Сантос и срочно нужна была замена, то и торговаться не стали бы ни с клубами, ни с игроками, а просто выписали чек.
+6
-1
+5
Даже если он хочет в Европу,то нужно быть готовым к конкуренции,пахать и умерить аппетит в ЗП.
+6
-2
+4
Ответ Arthurino
Комментарий скрыт
Вечером в среду,
После обеда

^_^
+6
-2
+4
Ответ Алексей Ненахов
Даже интересно, кто из россиян кроме кузяева ушли из Зенита в Европу за последние лет 5 ?
А почему вы берете в разрезе пяти лет ? Из Зенита в принципе футболисты уходят в сильные клубы чаще, чем из любого другого российского клуба. Это просто факты
+6
-3
+3
Ответ Злодей Спб
Если бы у Тикнизяна был не армянский паспорт, а паспорт РФ - ему бы Зенит отсыпал ровно столько, сколько он просил и даже сверху добавил. Но по Армении сейчас есть определённые риски. Там политическая нестабильность. Могут покинуть ОДКБ, могут выйти из ЕАЭС, могут вообще заявку в НАТО подать. И это на горизонте год-два. А футболиста клуб подписывает на 4-5 лет. В такой долгосрочной перспективе риск еще больше возрастает, что из-за недружественных действий Армении регламент РПЛ могут пересмотреть и футболисты этой страны станут легионерами. Вон бананы же из Эквадора забанили, могут и Армению наказать.
Ну про заявку в НАТО и выход из ОДЕБ это из сказок Скобелевой )
Меньше смотрите Россию 24))
Единственный риск это то что армянские футболисты снова будут считаться легионерами как в Казахстане недавно ввели
+3
-1
+2
Ответ Алексей Ненахов
Даже интересно, кто из россиян кроме кузяева ушли из Зенита в Европу за последние лет 5 ?
Лунев, Лодыгин. Если Турция считается Европой, то еще Дзюба. Формально можно присчитать Крапухина, а также 2-3 игроков, ездивших в аренду.

Но куда интереснее, кто ушел туда за тот же период из Локомотива. Если что, вопрос риторический, ответ я и так могу сказать: Смолов и Миранчук. Все, даже со всеми возможными натяжками вроде Турции и аренд никого больше не имеется.Так что из "Зенита" уйти таки проще. :-)

Но если быть честным, то, по большому счету, разницы нет - шансы и там, и там почти неотличимы от нуля.
+4
-2
+2
Ответ Злодей Спб
Если бы у Тикнизяна был не армянский паспорт, а паспорт РФ - ему бы Зенит отсыпал ровно столько, сколько он просил и даже сверху добавил. Но по Армении сейчас есть определённые риски. Там политическая нестабильность. Могут покинуть ОДКБ, могут выйти из ЕАЭС, могут вообще заявку в НАТО подать. И это на горизонте год-два. А футболиста клуб подписывает на 4-5 лет. В такой долгосрочной перспективе риск еще больше возрастает, что из-за недружественных действий Армении регламент РПЛ могут пересмотреть и футболисты этой страны станут легионерами. Вон бананы же из Эквадора забанили, могут и Армению наказать.
В России меняют лимит на легионеров каждые 2-3 года, туда-сюда. Недавно Казахстан отменил лимит легионеров, введя лимит на воспитанников - армяне сразу покинули лигу.
А все политические рассуждения бессмысленны и никакого отношения к решению по Тикнизяну не имеют, даже если бы у него не было российского паспорта
+2
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Ответ Zenith forever
Все-таки что у Тикнизяна превалирует мечта играть в Европе или большая зарплата? Явно второе. Представим, что Зенит согласился бы с его запросами и что, сразу Европа бай-бай?
Если из Европы нет предложений, а более богатый клуб из твоего чемпионата предлагает переход, то конечно нужно просить ЗП больше, чем получаешь сейчас, иначе какой смысл уходить из локо? Ты же не захочешь менять место работы, где ты уже привык и освоился, если тебе на новой будут платить меньше или столько же?
+1
0
+1
Ответ Злодей Спб
Если бы у Тикнизяна был не армянский паспорт, а паспорт РФ - ему бы Зенит отсыпал ровно столько, сколько он просил и даже сверху добавил. Но по Армении сейчас есть определённые риски. Там политическая нестабильность. Могут покинуть ОДКБ, могут выйти из ЕАЭС, могут вообще заявку в НАТО подать. И это на горизонте год-два. А футболиста клуб подписывает на 4-5 лет. В такой долгосрочной перспективе риск еще больше возрастает, что из-за недружественных действий Армении регламент РПЛ могут пересмотреть и футболисты этой страны станут легионерами. Вон бананы же из Эквадора забанили, могут и Армению наказать.
Такое ощущение, что коммент писал Киселёв или Соловьёв.
+1
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Ответ Виталик Украинский
...Аршавин, Кержаков, Караваев..., не?
Вспомнил время мамонтов
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Какая может быть Европа если боишься конкуренции с Сантосом?
+1
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Ответ Алексей Ненахов
Даже интересно, кто из россиян кроме кузяева ушли из Зенита в Европу за последние лет 5 ?
Причём он сначала ушёл из Зенита, а только потом ушёл в Европу
0
0
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Ответ Loki fan
А почему вы берете в разрезе пяти лет ? Из Зенита в принципе футболисты уходят в сильные клубы чаще, чем из любого другого российского клуба. Это просто факты
раньше было легче, когда Зенит в ЛЧ играл, сейчас никакой разницы нет.
0
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Ответ Алексей Ненахов
Миранчук, Головин, Захарян,Кокорин можно аренду Смолова припомнит
...Аршавин, Кержаков, Караваев..., не?
0
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Ответ Виталик Украинский
+ Оздоев. Даже интересно, кто из россиян кроме Захаряна ушли из РПЛ в Европу за последние лет 5 ?
Миранчук, Головин, Захарян,Кокорин можно аренду Смолова припомнит
0
0
0
Ответ Алексей Ненахов
Даже интересно, кто из россиян кроме кузяева ушли из Зенита в Европу за последние лет 5 ?
+ Оздоев.
Даже интересно, кто из россиян кроме Захаряна ушли из РПЛ в Европу за последние лет 5 ?
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Ответ Дмитрий9779
Лодыгин,Крицюк,Лунёв...
Крицюк после карьеры в Зените, Лунев точно так же, так можно много кого приписать, Кокорина например
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Ответ Злодей Спб
Если бы у Тикнизяна был не армянский паспорт, а паспорт РФ - ему бы Зенит отсыпал ровно столько, сколько он просил и даже сверху добавил. Но по Армении сейчас есть определённые риски. Там политическая нестабильность. Могут покинуть ОДКБ, могут выйти из ЕАЭС, могут вообще заявку в НАТО подать. И это на горизонте год-два. А футболиста клуб подписывает на 4-5 лет. В такой долгосрочной перспективе риск еще больше возрастает, что из-за недружественных действий Армении регламент РПЛ могут пересмотреть и футболисты этой страны станут легионерами. Вон бананы же из Эквадора забанили, могут и Армению наказать.
Да боже, зачем ему ваш Зенит, что на этом клубе свет клином сошелся?Нафига писать целую простыню? 🤔
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Ответ sebastian1410
Тут не надо политику приплетать. Зенит ищет дублера Дугласу Сантосу. Стальной бразилец за 4 сезона не получил ни одной травмы. Практически отыгрывает все матчи в сезоне в старте, исключение когда Зенит в очередной раз досрочно оформляет чемпионство и бразильскую диаспору раньше в отпуск отпускают. Платить 14 млн как запросили в Динамо или выписывать личку в 2 млн игроку, который большую часть времени будет сидеть на скамейке идиотизм. Вот если бы ушел Сантос и срочно нужна была замена, то и торговаться не стали бы ни с клубами, ни с игроками, а просто выписали чек.
Если бы срочно нужна была замена, то взяли из латинской Америки кого-то нового или Ренана обучали играть слева(у него абсолютно все данные для этого есть).
На российском рынке если и искать игроков, то только для ротации или затыкания нелегионерских дыр
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Ответ Злодей Спб
Если бы у Тикнизяна был не армянский паспорт, а паспорт РФ - ему бы Зенит отсыпал ровно столько, сколько он просил и даже сверху добавил. Но по Армении сейчас есть определённые риски. Там политическая нестабильность. Могут покинуть ОДКБ, могут выйти из ЕАЭС, могут вообще заявку в НАТО подать. И это на горизонте год-два. А футболиста клуб подписывает на 4-5 лет. В такой долгосрочной перспективе риск еще больше возрастает, что из-за недружественных действий Армении регламент РПЛ могут пересмотреть и футболисты этой страны станут легионерами. Вон бананы же из Эквадора забанили, могут и Армению наказать.
Полный бред.
Во-первых у Тикнизяна есть и российский паспорт и как ты сказал, при неблагоприятной ситуации, он мог бы спокойно достать его и стать россиянином.
Во-вторых, ты где-то читал, чтобы сам Тикнизян сказал, что он просил большую зарплату и из-за этого трансфер сорвался? Это все домыслы «желтой прессы».

Вы просто не можете представить, что кто-то может отказать Зениту. Но есть игроки, для которых есть более значимые цели, чем деньги.
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Тикнизяну надо в НХЛ переходить.
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