Галактионов о срыве трансфера Тикнизяна в «Зенит»: «Если у Наира есть мечта поиграть в Европе, надо к ней стремиться без промежуточных этапов. Мы же не в НХЛ, где можно проснуться утром, а тебя обменяли»
Михаил Галактионов высказался о сорвавшемся трансфере Наира Тикнизяна в «Зенит».
Напомним, защитник «Локомотива» мог перейти в «Зенит» в январе, но переговоры прекратились, поскольку сторонам не удалось договориться о зарплате.
– На днях закончилась трансферная сага Тикнизяна и «Зенита». При этом есть уверенный интерес из Европы. Готовы будете его отпустить?
– Наир – наш игрок, который сильно вырос и прибавил за последнее время. Я его знаю с детства. Он играл на молодежном чемпионате Европы, конкурируя, кстати, с Круговым. Тикнизян развивается и дает результат.
Понятно, что у него есть свои особенности, импульсивный характер. При этом такой игрок должен быть в костяке команды. Но это футбольная жизнь, никто не застрахован от переходов. Незаменимых нет, мы это всегда говорим. Если у Наира есть мечта поиграть в Европе, надо к ней стремиться, не создавая промежуточные этапы.
– Есть вариант, при котором Тикнизяна продадут против его воли?
– Если игрок не хочет уходить, кто его отдаст? Мы же не в НХЛ, где ты можешь утром проснуться, а тебя обменяли в другую команду. У нас такого нет, – сказал главный тренер «Локомотива».
Тикнизяна не будет в «Зените» – похоже, из-за требований по зарплате. Закрыл историю мемом Directed by Robert B. Weide
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Но по Армении сейчас есть определённые риски. Там политическая нестабильность. Могут покинуть ОДКБ, могут выйти из ЕАЭС, могут вообще заявку в НАТО подать. И это на горизонте год-два.
А футболиста клуб подписывает на 4-5 лет. В такой долгосрочной перспективе риск еще больше возрастает, что из-за недружественных действий Армении регламент РПЛ могут пересмотреть и футболисты этой страны станут легионерами.
Вон бананы же из Эквадора забанили, могут и Армению наказать.
После обеда
^_^
Меньше смотрите Россию 24))
Единственный риск это то что армянские футболисты снова будут считаться легионерами как в Казахстане недавно ввели
Но куда интереснее, кто ушел туда за тот же период из Локомотива. Если что, вопрос риторический, ответ я и так могу сказать: Смолов и Миранчук. Все, даже со всеми возможными натяжками вроде Турции и аренд никого больше не имеется.Так что из "Зенита" уйти таки проще. :-)
Но если быть честным, то, по большому счету, разницы нет - шансы и там, и там почти неотличимы от нуля.
А все политические рассуждения бессмысленны и никакого отношения к решению по Тикнизяну не имеют, даже если бы у него не было российского паспорта
Даже интересно, кто из россиян кроме Захаряна ушли из РПЛ в Европу за последние лет 5 ?
На российском рынке если и искать игроков, то только для ротации или затыкания нелегионерских дыр
Во-первых у Тикнизяна есть и российский паспорт и как ты сказал, при неблагоприятной ситуации, он мог бы спокойно достать его и стать россиянином.
Во-вторых, ты где-то читал, чтобы сам Тикнизян сказал, что он просил большую зарплату и из-за этого трансфер сорвался? Это все домыслы «желтой прессы».
Вы просто не можете представить, что кто-то может отказать Зениту. Но есть игроки, для которых есть более значимые цели, чем деньги.