Экс-хавбек «Спартака» Фернандо о событиях на Украине: «Надеюсь, конфликт завершится как можно скорее. Это бьет по спортсменам, которые ни в чем не виноваты»

Бывший хавбек «Спартака» Фернандо высказался о событиях на Украине.

– Ты играл и на , и в России. Расскажи, как ты воспринимаешь события, которые сейчас происходят?

– Когда я только приехал на Украину (бразилец играл за « » с 2013 по 2015 год – Sports.ru), конфликт уже начался. Помню, что один год мы жили в Донецке, а потом переехали в Киев.

Разумеется, у меня есть знакомые и в одной, и в другой стране. Периодически общаюсь с ними. Но судить об этом мне очень сложно – это как если бы я попросил тебя рассказать про политику в Бразилии.

Не в моих силах закончить этот конфликт, но я надеюсь, что он завершится как можно скорее.

– Как скоро после этого, на твой взгляд, российский спорт вернется на международную арену?

– Это еще одна причина, по которой я хочу, чтобы конфликт закончился как можно скорее.

Россия всегда имела столько сильных команд в еврокубках, а теперь они там не выступают... Это бьет по спортсменам, которые ни в чем не виноваты. Это бьет по спорту, – сказал , выступающий за «Аль-Джазиру» в ОАЭ.