Экс-хавбек «Спартака» Фернандо о событиях на Украине: «Надеюсь, конфликт завершится как можно скорее. Это бьет по спортсменам, которые ни в чем не виноваты»

Теги Спартак Чемпионат Украины по футболу Шахтер премьер-лига Россия Аль-Джазира высшая лига ОАЭ Фернандо Политика Спорт-Экспресс Футбол

Бывший хавбек «Спартака» Фернандо высказался о событиях на Украине.

– Ты играл и на Украине, и в России. Расскажи, как ты воспринимаешь события, которые сейчас происходят?

– Когда я только приехал на Украину (бразилец играл за «Шахтер» с 2013 по 2015 год – Sports.ru), конфликт уже начался. Помню, что один год мы жили в Донецке, а потом переехали в Киев.

Разумеется, у меня есть знакомые и в одной, и в другой стране. Периодически общаюсь с ними. Но судить об этом мне очень сложно – это как если бы я попросил тебя рассказать про политику в Бразилии.

Не в моих силах закончить этот конфликт, но я надеюсь, что он завершится как можно скорее.

– Как скоро после этого, на твой взгляд, российский спорт вернется на международную арену?

– Это еще одна причина, по которой я хочу, чтобы конфликт закончился как можно скорее.

Россия всегда имела столько сильных команд в еврокубках, а теперь они там не выступают... Это бьет по спортсменам, которые ни в чем не виноваты. Это бьет по спорту, – сказал Фернандо, выступающий за «Аль-Джазиру» в ОАЭ.

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25 комментариев
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Больше жалко погибающих людей, чем спортсменов без еврокубков
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-5
+19
Фернандо топ в Спартаке был, его передачи и голы со штрафных просто шедевры...большая заслуга в чемпионстве у него, такую команду развалили после, слили вместе с Каррерой ...
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-2
+10
Спортсмены могут уехать в другую страну и там зарабатывать, это не страшно. Страшно за обычных пацанов, которых кидают как мясо в пекло и плевать, что с ними, с их семьями будет в итоге...
+10
-1
+9
Представляю ребят в окопах, успокаивающих друг друга: «А представь каково сейчас футболистам, без еврокубков и домашних стадионах»
+4
-1
+3
Ответ Ебздрогыч
Больше жалко погибающих людей, чем спортсменов без еврокубков
Абсолютно согласен.
+4
-1
+3
Ответ Patrick Lindberg
Спортсмены платят налоги, которые потом уходят на войну. Их можно назвать косвенными соучастниками конфликта
Так всех можно подтянуть.
Условный Дудь (признан иноагентом) тоже платил налоги, но был против СВО.
Он тоже соучастник сво?)
+4
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+2
Ответ Patrick Lindberg
Спортсмены платят налоги, которые потом уходят на войну. Их можно назвать косвенными соучастниками конфликта
🤣🤣🤣🤡🤡
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«В»
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А вот Борель вчера говорил, что соблазн примирения является ошибкой, так что вряд ли как можно скорее завершится
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Многим на заметку - человек сказал, что не понимает в политике, поэтому смысл комментировать. Просто желает мира. А не базарит направо и налево
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-1
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В первую очередь вся эта история бьёт по людям.
+1
-1
0
Ответ Всё знаю
Так всех можно подтянуть. Условный Дудь (признан иноагентом) тоже платил налоги, но был против СВО. Он тоже соучастник сво?)
это другое)))))
+1
-1
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