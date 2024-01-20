Хлестов о словах Умярова: «Я бы посмотрел, как он при 11 бразильцах в заявке пробился бы в основу»
Дмитрий Хлестов скептически отнесся к словам Наиля Умярова о легионерах.
«Если Умяров считает, что это было бы хорошо, то что тут еще можно сказать?
Я бы посмотрел, как он пробился бы в основу при одиннадцати бразильцах в заявке.
Впрочем, не мне судить о том, сколько должно быть бразильцев или других легионеров в «Спартаке», пусть это делают болельщики», – сказал бывший защитник московского клуба.
Умяров об 11 бразильцах в «Спартаке»: «Если они будут лучше наших ребят, в чем проблема?»
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Вот уж сомневаюсь, за бразильца отдали от 8 до 40 мультов, и у неоперившегося птенца, очень мало шансов вытеснить лега из основы. будь он семь пядей во лбу. Не дадут таким дорогущим игрокам сидеть на лавке, даже по соображениям будущей продажи....иначе менеджмент будет работать себе в убыток
У нас просто менталитет вбивается везде: тебе, что больше всех надо? Вот, где корень проблемы. С правильным подходом к жизни можно совершенствоваться и: в Спартаке, и в Сосьедаде и в Монако. И уровень зп тут не при чем.