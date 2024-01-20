Хлестов о словах Умярова: «Я бы посмотрел, как он при 11 бразильцах в заявке пробился бы в основу»

Дмитрий Хлестов скептически отнесся к словам Наиля Умярова о легионерах.

«Если Умяров считает, что это было бы хорошо, то что тут еще можно сказать?

Я бы посмотрел, как он пробился бы в основу при одиннадцати бразильцах в заявке.

Впрочем, не мне судить о том, сколько должно быть бразильцев или других легионеров в «Спартаке», пусть это делают болельщики», – сказал бывший защитник московского клуба.

Умяров об 11 бразильцах в «Спартаке»: «Если они будут лучше наших ребят, в чем проблема?»