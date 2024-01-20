Хлестов о словах Умярова: «Я бы посмотрел, как он при 11 бразильцах в заявке пробился бы в основу»

Теги Спартак премьер-лига Россия Дмитрий Хлестов Наиль Умяров Футбол

Дмитрий Хлестов скептически отнесся к словам Наиля Умярова о легионерах.

«Если Умяров считает, что это было бы хорошо, то что тут еще можно сказать?

Я бы посмотрел, как он пробился бы в основу при одиннадцати бразильцах в заявке.

Впрочем, не мне судить о том, сколько должно быть бразильцев или других легионеров в «Спартаке», пусть это делают болельщики», – сказал бывший защитник московского клуба.

Умяров об 11 бразильцах в «Спартаке»: «Если они будут лучше наших ребят, в чем проблема?»

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28 комментариев
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Мне кажется кто то не одупляет смысл слов Умярова
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Так он при нуле бразильцах редко в основу попадает.Кстати,за всю историю в Спартаке поиграли 23 бразильца.
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Бразильцы и прочие здесь не при чём . Тот же Умяров проигрывает напрочь конкуренцию российским игрокам на его позиции - Литвинову и Пруцеву . У нас привыкли кивать на кого угодно , а на себя недосуг посмотреть . Работай и паши на тренировках , а не языком полощи . Как ни странно , но виноваты в этой деградации наших "звёзд" завышенные контракты . Подписав контракт большинство игроков останавливаются в развитии . Для жизни в России для них созданы все условия . Есть , конечно , Захарян и тот же Головин , которые поняли , что в нашем "болоте" они зачахнут и решились (и правильно сделали!) на отъезд в Европу . Да , Захаряну сейчас тяжело , но он делает всё , чтобы закрепиться в Испании и у него может получиться , если он будет каждый день совершенствоваться . А Умяров ... С философией пофигизма он может сидеть на лавке в Спартаке до пенсии и будет всем доволен . Человек не меняется и не хочет этого делать - лучше искать причину в других , чем в себе . Обычный говорящий трутень .
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+11
Ответ Дмитрий9779
Так он при нуле бразильцах редко в основу попадает.Кстати,за всю историю в Спартаке поиграли 23 бразильца.
У зенита за 5 лет их будет больше чем у Спартака за 20))
+18
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11 бразильцев сильнее игроков уровня Умярова надо ещё найти, чтобы не привезти очередного Педрошу, который за дубль играл чаще, чем за основу
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Как бы то ни было, но Умяров не говорил, что будет хорошо, а естественно, если бразильцы окажутся лучше наших, значит есть над чем работать, чтобы не допустить подобных перекосов...
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Ответ Spartakus1984
У зенита за 5 лет их будет больше чем у Спартака за 20))
Ошибаешься примерно на 6-7
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Ответ Spartakus1984
У зенита за 5 лет их будет больше чем у Спартака за 20))
И потом,почти всех наших можно вспомнить,а вот пассажиров типа Пенише,Алешандре,Мойзес (2002-2003).Марсело Силва,Андре Диаса(2003)...не каждый из настоящих КБ вспомнит.
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Ответ hammers
при чем здесь количество бразильцев? если человек сильнее легионера на своей позиции, то будет в составе. а конкуренция либо стимулирует развитие, либо человек складывает лапки и прочно садится на лавку. но если бы не было конкуренции у чела, то он бы, возможно, выходил бы на поле и там показывал бы только то что умеет без какого-либо роста.
если человек сильнее легионера на своей позиции, то будет в составе
===============
Вот уж сомневаюсь, за бразильца отдали от 8 до 40 мультов, и у неоперившегося птенца, очень мало шансов вытеснить лега из основы. будь он семь пядей во лбу. Не дадут таким дорогущим игрокам сидеть на лавке, даже по соображениям будущей продажи....иначе менеджмент будет работать себе в убыток
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-5
0
Ответ Хамлет датский
если человек сильнее легионера на своей позиции, то будет в составе =============== Вот уж сомневаюсь, за бразильца отдали от 8 до 40 мультов, и у неоперившегося птенца, очень мало шансов вытеснить лега из основы. будь он семь пядей во лбу. Не дадут таким дорогущим игрокам сидеть на лавке, даже по соображениям будущей продажи....иначе менеджмент будет работать себе в убыток
одну покупку знаю (бездарь Роша)хуже покупки не было !!!заплатили что бы он на скамейке дальше жиром заплывал !😀
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Ответ Spartakus1984
Умяров глупыш на хорошем контракте. Он сказал, что равнодушен(образно говоря) к словам Медведва. Романцев бы вышвырнул такого игрока из Спартака. Человек молод и сидит на миллионах, чего от него ожидать?
Как он вышвырнул Тихонова все знают.
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Ответ Геннадий
Бразильцы и прочие здесь не при чём . Тот же Умяров проигрывает напрочь конкуренцию российским игрокам на его позиции - Литвинову и Пруцеву . У нас привыкли кивать на кого угодно , а на себя недосуг посмотреть . Работай и паши на тренировках , а не языком полощи . Как ни странно , но виноваты в этой деградации наших "звёзд" завышенные контракты . Подписав контракт большинство игроков останавливаются в развитии . Для жизни в России для них созданы все условия . Есть , конечно , Захарян и тот же Головин , которые поняли , что в нашем "болоте" они зачахнут и решились (и правильно сделали!) на отъезд в Европу . Да , Захаряну сейчас тяжело , но он делает всё , чтобы закрепиться в Испании и у него может получиться , если он будет каждый день совершенствоваться . А Умяров ... С философией пофигизма он может сидеть на лавке в Спартаке до пенсии и будет всем доволен . Человек не меняется и не хочет этого делать - лучше искать причину в других , чем в себе . Обычный говорящий трутень .
👍+
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Ответ Геннадий
Бразильцы и прочие здесь не при чём . Тот же Умяров проигрывает напрочь конкуренцию российским игрокам на его позиции - Литвинову и Пруцеву . У нас привыкли кивать на кого угодно , а на себя недосуг посмотреть . Работай и паши на тренировках , а не языком полощи . Как ни странно , но виноваты в этой деградации наших "звёзд" завышенные контракты . Подписав контракт большинство игроков останавливаются в развитии . Для жизни в России для них созданы все условия . Есть , конечно , Захарян и тот же Головин , которые поняли , что в нашем "болоте" они зачахнут и решились (и правильно сделали!) на отъезд в Европу . Да , Захаряну сейчас тяжело , но он делает всё , чтобы закрепиться в Испании и у него может получиться , если он будет каждый день совершенствоваться . А Умяров ... С философией пофигизма он может сидеть на лавке в Спартаке до пенсии и будет всем доволен . Человек не меняется и не хочет этого делать - лучше искать причину в других , чем в себе . Обычный говорящий трутень .
Это зависит от игрока, а не от клуба. Захарян явно не перерос нашу лигу, как и Головин в момент отъезда. Не просто так тот же Головин так долго шел к признанию - сколько ему лет(!) на это понадобилось?
У нас просто менталитет вбивается везде: тебе, что больше всех надо? Вот, где корень проблемы. С правильным подходом к жизни можно совершенствоваться и: в Спартаке, и в Сосьедаде и в Монако. И уровень зп тут не при чем.
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