«Челси» готов продать Брою, забившего 2 гола в 17 матчах сезона, за 50-60 млн фунтов. Клуб учел сумму трансфера Хейлунда при оценке

«Челси» готов расстаться с Армандо Броей.

Интерес к 22-летнему нападающему проявляют английские « », « » и « », а также некоторые клубы из других стран.

По информации The Telegraph, «синие» готовы продать Брою за 50-60 миллионов фунтов. При оценке игрока клуб ориентировался на суммы трансферов других нападающих – в частности, , который перешел в « » из «Аталанты» за 72 миллиона фунтов.

«Челси» также учел оценку Эвана Фергюсона «Брайтоном» в 100 миллионов фунтов.

В сезоне-2023/24 Броя провел 17 матчей за «Челси» во всех турнирах и забил 2 гола. Подробную статистику форварда можно найти здесь.