«Челси» готов продать Брою, забившего 2 гола в 17 матчах сезона, за 50-60 млн фунтов. Клуб учел сумму трансфера Хейлунда при оценке
«Челси» готов расстаться с Армандо Броей.
Интерес к 22-летнему нападающему проявляют английские «Фулхэм», «Вулверхэмптон» и «Вест Хэм», а также некоторые клубы из других стран.
По информации The Telegraph, «синие» готовы продать Брою за 50-60 миллионов фунтов. При оценке игрока клуб ориентировался на суммы трансферов других нападающих – в частности, Расмуса Хейлунда, который перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Аталанты» за 72 миллиона фунтов.
«Челси» также учел оценку Эвана Фергюсона «Брайтоном» в 100 миллионов фунтов.
В сезоне-2023/24 Броя провел 17 матчей за «Челси» во всех турнирах и забил 2 гола. Подробную статистику форварда можно найти здесь.
Бессмертное из кино:
- Одно слово - румын
- Так он болгарин
- Да какая разница?
Вы приводите пример продаж ноунеймов внутри Англии, где даже Бернли может позволить себе такие траты.
В этом есть и плюс, он не боится брать игру на себя, не убегает от мяча.
Достаточно быстрый для своих габаритов.
Ему бы куда-нибудь в Фулхэм на пару лет, и может что-то из него получится.
На фоне нынешнего неликвида уже так и не скажешь