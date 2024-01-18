«Челси» готов продать Брою, забившего 2 гола в 17 матчах сезона, за 50-60 млн фунтов. Клуб учел сумму трансфера Хейлунда при оценке

Теги Манчестер Юнайтед Челси Вест Хэм Фулхэм премьер-лига Англия возможные трансферы Вулверхэмптон Армандо Броя Эван Фергюсон Расмус Хейлунд Футбол

«Челси» готов расстаться с Армандо Броей.

Интерес к 22-летнему нападающему проявляют английские «Фулхэм», «Вулверхэмптон» и «Вест Хэм», а также некоторые клубы из других стран. 

По информации The Telegraph, «синие» готовы продать Брою за 50-60 миллионов фунтов. При оценке игрока клуб ориентировался на суммы трансферов других нападающих – в частности, Расмуса Хейлунда, который перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Аталанты» за 72 миллиона фунтов.

«Челси» также учел оценку Эвана Фергюсона «Брайтоном» в 100 миллионов фунтов.

В сезоне-2023/24 Броя провел 17 матчей за «Челси» во всех турнирах и забил 2 гола. Подробную статистику форварда можно найти здесь

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57 комментариев
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Только Челси не учел, что такие глупые трансферы позволяет только их владелец и руководство Юнайтед ( до недавнего времени, при Рокффилде вряд ли такое будет), больше дураков нет.
+89
-6
+83
Боули меряет среднюю температуру по больнице
+35
0
+35
Ответ corazn blanco
Только Челси не учел, что такие глупые трансферы позволяет только их владелец и руководство Юнайтед ( до недавнего времени, при Рокффилде вряд ли такое будет), больше дураков нет.
Да и сам Броя бревно, похлеще Хейлунда раза в 3. Второй хоть в ЛЧ много забивает, играя в команде на чудовищном спаде.
+37
-4
+33
Надо на Авито выставлять я считаю
+23
0
+23
Ответ corazn blanco
Только Челси не учел, что такие глупые трансферы позволяет только их владелец и руководство Юнайтед ( до недавнего времени, при Рокффилде вряд ли такое будет), больше дураков нет.
Роккфилд? )))

Бессмертное из кино:
- Одно слово - румын
- Так он болгарин
- Да какая разница?
+23
-1
+22
Это шутка что ли такая, там 20 максимум, скажите Боули это в обратку не работает 🤣🤣🤣
+19
-3
+16
Ответ ОттоДракула
Очередной провальный трансфер. Буратино похлеще Хейлунда.
Так он воспитанник, его не покупали.
+11
0
+11
Просто хочу узнать тех, кто готов его взять хотя бы за 30млн. Пулишича молодого, готового топ игрока продали за гроши, а тут какой-то бот без навыков за 50-60?
+13
-5
+8
ахахахахахахахахах
+7
0
+7
А что, бенчмаркинг например, ван Нистелроя не догадались взять за образец? нынешний менеджмент Челси это просто смесь неаадекватов и рукожопов
+6
0
+6
Ответ Proper Chels
Ну да, поэтому Челси продает 18 летнего ноунейма Холла за 35 в Ньюкасл. Там еще за Матсэна 30-35 предлагал Бернли летом, но Челси отказал. Вот так за двух левых защитников ноунеймов Челси мог получить 70 миллионов. Не мадридскому мешку учить Челси дела вести. Напомни за сколько Азара продали в 28 лет с годом контракта? За сколько скидывали Морату, Хавертца и прочий балласт, который не оправдал ожиданий?
Так то Эден Азар, один из топовейших игроков того времени, переходил на пике. То, что не сложилось - это детали, тогда никто не удивлялся тому, что Мадрид купил такого игрока за такие деньги. Мадрид тоже Морату очень удачно продал Челси за 80 миллионов.

Вы приводите пример продаж ноунеймов внутри Англии, где даже Бернли может позволить себе такие траты.
+6
-1
+5
Ответ Proper Chels
Челси легко его скинет лямов за 35-40. Отличный нап для середняков АПЛ, может пойти по пути того же Соланке. Броя не такое бревно, как о нем говорят. У него очень хорошие данные. Просто он не готов решать те задачи, которые перед ним ставят сейчас. Ему нужна практика и уверенность в себе.
Да бревно он, максимум уровня аутсайдера АПЛ. Особенно бесит его любовь к возне на убойной позиции, когда нужно просто решить в 1-2 касания.
+8
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+4
Ответ Shuller18
Да бревно он, максимум уровня аутсайдера АПЛ. Особенно бесит его любовь к возне на убойной позиции, когда нужно просто решить в 1-2 касания.
Ну так это отсутствие опыта. У него только 1 полноценный сезон пока был в АПЛ.
В этом есть и плюс, он не боится брать игру на себя, не убегает от мяча.
Достаточно быстрый для своих габаритов.

Ему бы куда-нибудь в Фулхэм на пару лет, и может что-то из него получится.
+5
-2
+3
Ну хорошо хоть на Антони не ориентировались🤣так бы сотку могли запросить
+5
-2
+3
Да хоть миллиардный ценник выставить можно. Кто его купит???
+3
-1
+2
Помню времена, когда Гудьонсена считали бревном, а Шевченко и Креспо были провальными трансферами)
На фоне нынешнего неликвида уже так и не скажешь
+3
-1
+2
Ответ Evgen_Hazard
Просто хочу узнать тех, кто готов его взять хотя бы за 30млн. Пулишича молодого, готового топ игрока продали за гроши, а тут какой-то бот без навыков за 50-60?
за 30 думаю скинут кому-то, такие траты может позволить почти любой клуб АПЛ, а Бройя вроде в середняке может потянут, учитывая, что ему лишь 22
+2
0
+2
А кто это вообще ?
+4
-2
+2
Ответ Proper Chels
Ну да, поэтому Челси продает 18 летнего ноунейма Холла за 35 в Ньюкасл. Там еще за Матсэна 30-35 предлагал Бернли летом, но Челси отказал. Вот так за двух левых защитников ноунеймов Челси мог получить 70 миллионов. Не мадридскому мешку учить Челси дела вести. Напомни за сколько Азара продали в 28 лет с годом контракта? За сколько скидывали Морату, Хавертца и прочий балласт, который не оправдал ожиданий?
миллиард за 2 года потратил Челси, сколько игроков из них реально окупились? Не фанату пенсов за мешок говорить
+3
-1
+2
Ответ Evgen_Hazard
Просто хочу узнать тех, кто готов его взять хотя бы за 30млн. Пулишича молодого, готового топ игрока продали за гроши, а тут какой-то бот без навыков за 50-60?
Пулишич хорошо начинал, но он никакой не топ-игрок, особенно с такой травматичностью
+4
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Ответ Ебздрогыч
С такой логикой можно Мудрика за 200 лямов продавать
продавать можно и за 500 лямов, так вот кто за 500 купит - уже другой вопрос
+1
0
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Хойлунд в лч себя хорошо показал, Баварии забивал и сейчас вроде в АПЛ проснулся, а Броя это откровенное полено, красная цена которому 15-20 лямов в лучшем случае) Пусть хоть за 100 выставляют, все равно никто не купит)
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Ответ Блуждающий странник
Полено, под современный футбол не подходит. Продать его за 30 миллионов будет огромной удачей, да и из возможных покупателей на ум только Юнайтед и приходит
За 30? Ахаха,его за 20 не факт,что возьмут! Красная цена максимум 15
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Дороже Галлахера? 🤣
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А че сразу не 100 лямов?
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Удачного очищения Чемпионшипом.
+3
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Фантазер, ты меня называла
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американцы, видать, и вправду в европейском футболе нифига не понимают. по крайней мере этот Боули точно в своей соккерной реальности пребывает)
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Ответ corazn blanco
Только Челси не учел, что такие глупые трансферы позволяет только их владелец и руководство Юнайтед ( до недавнего времени, при Рокффилде вряд ли такое будет), больше дураков нет.
Кроме Рокффилда)
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Ничего себе, Боэли наконец-то понял правила игры. Действительно, когда он спрашивает сумму любого игрока, то торги начинаются от 80, а стоит ему выставить адекватный ценник за молодого воспитанника - куда, кто его купит. Кто заинтересован, тот и купит, а Челси не горит его продавать; ценник такой для тех, кто захочет сейчас его купить.
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