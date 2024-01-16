Антон Миранчук согласен перейти в «Бешикташ», но просит 3 млн евро в год. Клуб не готов столько платить (Sabah)

Теги Локомотив премьер-лига Россия Бешикташ высшая лига Турция возможные трансферы Антон Миранчук деньги Футбол

Антон Миранчук готов перейти в чемпионат Турции.

Ранее сообщалось, что в подписании полузащитника «Локомотива» заинтересован «Бешикташ».

28-летний футболист не принял предложение железнодорожников о продлении контракта, поскольку клуб хотел снизить его зарплату с 2,4 млн евро до 1,2 млн.

По информации Sabah, Миранчук дал согласие на переход в «Бешикташ», но запросил зарплату в размере 3 млн евро в год – эта сумма намного выше той, которую клуб готов платить. Переговоры продолжаются.

В текущем сезоне Мир РПЛ хавбек провел 17 матчей, в которых отметился 2 голами и 3 ассистами. Подробную статистику Антона можно найти здесь.

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25 комментариев
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3 млн игроку ротации Локо?😂
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Это настолько жирная утка , что она даже не сможет взлететь
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+16
Ответ FootyfanaticRM
Комментарий скрыт
Это не тот Миранчук
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Локомотив решил, что платить по миллиону за гол это многовато, предложил 600 тысяч. Миранчук не согласен. Мало...
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Стандартные вбросы в прессу от агентов,в предверии окончания контракта,даюы набить себе цену,никто ему в Турции в здравом уме никакие 3 млн. платить не будет!
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+8
Вот это я понимаю! Уже Локо снижает зарплату, потому что более реалистично оценивает игрока, а он хочет в Турции еще больше. И ладно бы из АПЛ уезжал звездой, так Антон формально на повышение идет, считай за 1,7-2 миллиона должно быть за счастье, но просит нереалистичные 3. Даже в FIFA обычно после такого переговоры сразу обрываются, мог бы потренироваться в карьере)
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+7
Выбивает из Локо двушку. По старой схеме, обкатанной на Баринове.
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Ответ bilbiveter
Это не тот Миранчук
Более алчный?)Да увидел.
+5
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То есть не готов
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Ответ Дмитрий9779
3 млн игроку ротации Локо?😂
максимум 1.2 -1. 5
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Вот это запросы)) в Европе за эти деньги практически топы играют))
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Турки охренели от наглости. Обычно это россияне платят им за почти всё, а тут россиянин требует у турков бабки.
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Ахахаха
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Ответ yrok77
максимум 1.2 -1. 5
Без бонусов.
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Какие у лимитного бездаря запросы та
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Бревно, ещё цену себе заламывает.
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Антон Миранчук завис в 2018 году. Неплохо устроился.
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с чего решили, что клуб ему снижает зарплату? в рублях предложили те же условия, что и были!))
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