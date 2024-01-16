Антон Миранчук согласен перейти в «Бешикташ», но просит 3 млн евро в год. Клуб не готов столько платить (Sabah)

Антон Миранчук готов перейти в чемпионат Турции.

Ранее сообщалось, что в подписании полузащитника « » заинтересован «Бешикташ».

28-летний футболист не принял предложение железнодорожников о продлении контракта, поскольку клуб хотел снизить его зарплату с 2,4 млн евро до 1,2 млн.

По информации Sabah, дал согласие на переход в « », но запросил зарплату в размере 3 млн евро в год – эта сумма намного выше той, которую клуб готов платить. Переговоры продолжаются.

В текущем сезоне Мир хавбек провел 17 матчей, в которых отметился 2 голами и 3 ассистами. Подробную статистику Антона можно найти здесь.