Антон Миранчук согласен перейти в «Бешикташ», но просит 3 млн евро в год. Клуб не готов столько платить (Sabah)
Антон Миранчук готов перейти в чемпионат Турции.
Ранее сообщалось, что в подписании полузащитника «Локомотива» заинтересован «Бешикташ».
28-летний футболист не принял предложение железнодорожников о продлении контракта, поскольку клуб хотел снизить его зарплату с 2,4 млн евро до 1,2 млн.
По информации Sabah, Миранчук дал согласие на переход в «Бешикташ», но запросил зарплату в размере 3 млн евро в год – эта сумма намного выше той, которую клуб готов платить. Переговоры продолжаются.
В текущем сезоне Мир РПЛ хавбек провел 17 матчей, в которых отметился 2 голами и 3 ассистами. Подробную статистику Антона можно найти здесь.