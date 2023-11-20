Славен Билич: «Москва – удивительный город, но в «Локо» мне говорили: «Вот съездишь во Владикавказ и Самару...» Однако там все было хорошо, похоже на Сербию. Рожденный в Югославии готов ко всему»
Славен Билич поделился воспоминаниями о времени, проведенном в России.
«Мне нравятся новые культуры.
Положительная сторона того, что ты родился в Югославии, заключается в том, что ты готов ко всему.
Например, вот я приехал тренировать «Локомотив» в Россию. Москва – удивительный город, но люди из клуба говорили нам: «Подождите, вот съездите во Владикавказ и Самару...»
Через несколько недель мы играли в этих городах, и все было хорошо, потому что было похоже на Сербию.
Когда я руководил «Бешикташем», было то же самое. Стамбул – великолепный город, но люди говорили: «Подожди, вот съездишь в Анатолию...»
Потом мы поехали туда, и все там было похоже на то, что мы видели в Боснии», – отметил главный тренер саудовского «Аль-Фатеха».
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