Славен Билич: «Москва – удивительный город, но в «Локо» мне говорили: «Вот съездишь во Владикавказ и Самару...» Однако там все было хорошо, похоже на Сербию. Рожденный в Югославии готов ко всему»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Бешикташ высшая лига Турция Славен Билич высшая лига Саудовская Аравия Аль-Фатех Футбол

Славен Билич поделился воспоминаниями о времени, проведенном в России.

«Мне нравятся новые культуры.

Положительная сторона того, что ты родился в Югославии, заключается в том, что ты готов ко всему.

Например, вот я приехал тренировать «Локомотив» в Россию. Москва – удивительный город, но люди из клуба говорили нам: «Подождите, вот съездите во Владикавказ и Самару...»

Через несколько недель мы играли в этих городах, и все было хорошо, потому что было похоже на Сербию.

Когда я руководил «Бешикташем», было то же самое. Стамбул – великолепный город, но люди говорили: «Подожди, вот съездишь в Анатолию...»

Потом мы поехали туда, и все там было похоже на то, что мы видели в Боснии», – отметил главный тренер саудовского «Аль-Фатеха».

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16 комментариев

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Vlad33
Ответ Jurgen Klinsmann
а че не так в самаре? ни разу там не был, поэтому спрашиваю.
Там все нормально,симпатичный ,большой город,кипящий жизнью,но нашим людям лишь бы все свое засрать.
+11
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+11
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Evgeny Trifonov
что это за Анатолий который похож на Боснию
+8
0
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Н.Ф.
Так он съездил к этому Анатолию или нет?
+8
0
+8
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Romano1985
Самара очень крутой город !!! Он вообще о чем ??? Только пляж один чего стоит ! Набережная , и рядом в метре пивзавод !!! Город чистый , аэропорт большой , стадион отличный ! Жд вокзал самый большой в Европе !!! Набережная 4-6 км ! Драм театр ! Бункер Сталина ! Жигулевские горы !!! Воздух !!! Царевщина !!! Я сейчас в нижнем живу , поверьте … самара топ !
+5
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+5
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Hitgoe Himgob
Ну Билич очень много в Самаре конечно увидел, аэропорт, гостиница и стадион)
+3
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Амин Чич
Владикавказ столица "паленой водки", Самара столица "пива"
+1
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SamAreZ
Ответ Jurgen Klinsmann
а че не так в самаре? ни разу там не был, поэтому спрашиваю.
Отличный город. Как и в большинстве городов, беда с дорогами, особенно во дворах. А в целом прекрасный город. Летом так вообще шикарно
+1
0
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rigobersong
Ответ Romano1985
Самара очень крутой город !!! Он вообще о чем ??? Только пляж один чего стоит ! Набережная , и рядом в метре пивзавод !!! Город чистый , аэропорт большой , стадион отличный ! Жд вокзал самый большой в Европе !!! Набережная 4-6 км ! Драм театр ! Бункер Сталина ! Жигулевские горы !!! Воздух !!! Царевщина !!! Я сейчас в нижнем живу , поверьте … самара топ !
Так сейчас везде в больших городах, но у нас любят делать акцент на негативе и видеть только все плохое:))
+2
-1
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Мансур Абдрахимов
А вы в Баймаке были????
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Ничего Смешного
Чем плохо в Осетии? Прекрасный регион, да стадион ни о чём, но очень атмосферно, люди прекрасные, чисто, спокойно. Красивый вид на Терек и Кавказ, очень приятный парк в центре и много дореволюционных зданий.
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Bill Zapulil
Ответ Н.Ф.
Так он съездил к этому Анатолию или нет?
Он съездил в Анатолия.
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Jurgen Klinsmann
Ответ Hitgoe Himgob
Ну Билич очень много в Самаре конечно увидел, аэропорт, гостиница и стадион)
а че не так в самаре? ни разу там не был, поэтому спрашиваю.
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