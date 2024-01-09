Кубок английской лиги. 1/2 финала. Первые матчи. «Челси» в гостях у «Мидлсбро», «Ливерпуль» сыграет с «Фулхэмом» завтра

Теги Челси Ливерпуль Мидлсбро Фулхэм премьер-лига Англия результаты Кубок английской лиги Футбол

«Челси» сыграет с «Мидлсбро» в гостевом матче 1/2 финала Кубка английской лиги.

В среду «Ливерпуль» примет «Фулхэм». 

Кубок английской лиги

1/2 финала

Первые матчи

Мидлсбро – Челси
Дата проведения
9 января, 23.00, «Риверсайд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Ответный матч – 23 января

Ливерпуль – Фулхэм
Дата проведения
10 января, 23.00, «Энфилд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Ответный матч – 24 января

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка лиги

Календарь Кубка лиги

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7 комментариев
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Снова финал Челси - Ливерпуль как 2 года назад
+5
0
+5
Финал Мидлсбро – Фулхэм
+5
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+4
Фулхэм сейчас сильная команда, не стоит недооценивать. Тем более для них это хороший шанс зацепиться за участие в еврокубке на следующий сезон
0
0
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Удачи командам из Лондона
0
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0
Ответ Liverpool_YNWA
Мидлсбро умеет удивлять жду финал Ливерпуль - Мидлсбро, никакого неуважения к Челси и Фулхэму
а уж Челси как любить удивлять. Ждём Челси как победителя данного кубка
+3
-3
0
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