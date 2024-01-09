Кубок английской лиги. 1/2 финала. Первые матчи. «Челси» в гостях у «Мидлсбро», «Ливерпуль» сыграет с «Фулхэмом» завтра
«Челси» сыграет с «Мидлсбро» в гостевом матче 1/2 финала Кубка английской лиги.
В среду «Ливерпуль» примет «Фулхэм».
1/2 финала
Первые матчи
- Дата проведения
- 9 января, 23.00, «Риверсайд»
Ответный матч – 23 января
- Дата проведения
- 10 января, 23.00, «Энфилд»
Ответный матч – 24 января
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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