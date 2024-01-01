Владимир Ивич: «РПЛ – лига самого высокого уровня за мою тренерскую карьеру. Условия фантастические после ЧМ-2018»

Владимир Ивич назвал Мир РПЛ самой сильной лиге в своей карьере тренера.

«Я не ощущаю давления, ведь никто не говорил, что «Краснодар» должен был быть на вершине. «Краснодар» – молодая команда, и она уже добилась хороших результатов.

РПЛ очень конкурентоспособна, условия в целом фантастические из-за ЧМ-2018, и в целом мне нравится работать в клубе РПЛ.

На мой взгляд, это лига высокого уровня – самого высокого за мою тренерскую карьеру, потому что легких игр в ней просто не бывает», – сказал тренер « ».

До работы с «быками» серб тренировал греческий ПАОК, израильский «Маккаби» Тель-Авив и «Уотфорд» в английском Чемпионшипе.

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