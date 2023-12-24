Агент Хлусевича опроверг информацию об интересе «Спортинга» к игроку
Агент Даниила Хлусевича опроверг, что игрок может перейти в «Спортинг».
Ранее в Rumores Sporting сообщили, что защитник «Спартака» может перейти в португальский клуб в январе 2024 года.
«Не обладаю такой информацией. Я ни с кем переговоры не вел, на меня никто не выходил. По поводу «Спортинга» ничего не знаю», – сказал Олег Мавренков.
Хлусевич играет в «Спартаке» с января 2022 года. Футболист перешел к красно-белым из тульского «Арсенала». В этом сезоне он провел 14 матчей в РПЛ, забив три гола.
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История возможно и вымысел сейчас, но Хлусевич вполне мог бы быть ее персонажем.