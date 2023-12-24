Агент Хлусевича опроверг информацию об интересе «Спортинга» к игроку

Агент Даниила Хлусевича опроверг, что игрок может перейти в «Спортинг».

Ранее в Rumores Sporting сообщили, что защитник « » может перейти в португальский клуб в январе 2024 года.

«Не обладаю такой информацией. Я ни с кем переговоры не вел, на меня никто не выходил. По поводу « » ничего не знаю», – сказал Олег Мавренков.

играет в «Спартаке» с января 2022 года. Футболист перешел к красно-белым из тульского «Арсенала». В этом сезоне он провел 14 матчей в , забив три гола.

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