Агент Хлусевича опроверг информацию об интересе «Спортинга» к игроку

Теги Спартак высшая лига Португалия Спортинг премьер-лига Россия агенты Спорт-Экспресс Даниил Хлусевич Футбол

Агент Даниила Хлусевича опроверг, что игрок может перейти в «Спортинг».

Ранее в Rumores Sporting сообщили, что защитник «Спартака» может перейти в португальский клуб в январе 2024 года.

«Не обладаю такой информацией. Я ни с кем переговоры не вел, на меня никто не выходил. По поводу «Спортинга» ничего не знаю», – сказал Олег Мавренков.

Хлусевич играет в «Спартаке» с января 2022 года. Футболист перешел к красно-белым из тульского «Арсенала». В этом сезоне он провел 14 матчей в РПЛ, забив три гола.

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9 комментариев
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Я бы на самом деле не удивился такому. Сейчас такие бегунки в цене, а если еще чуть-чуть футбольного ума есть, то вообще ценник улетает в небеса. Опять же, португальские клубы частенько готовы рискнуть, да и порой дыры затыкать берут игроков. Не скажу за нынешний Спортинг, но приходит на ум Маджид Уорис, помните такого в Спартаке? Порту его вытащили из Франции для латания своих дыр и он с ними даже выиграл чемпионство и побегал в Лч. Опять же, Хлусевич катался на стажировку в тот же Порту
История возможно и вымысел сейчас, но Хлусевич вполне мог бы быть ее персонажем.
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По нему арсенал только интересоваться может))
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Ответ hiper26
Тульский!?
Барнаульский!!!
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и вообще я сейчас с Даней в самолёте))
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как защитник нулевой, а так бегунок
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Ответ Данко Лазович
По нему арсенал только интересоваться может))
Тульский!?
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Ответ Дмитрий Беляев
Барнаульский!!!
во)) это хорошечно)
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