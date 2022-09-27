Бывший полузащитник и сборной России Сергей Гришин получил повестку.

«Повестку обнаружил в почтовом ящике в первые дни после объявления частичной мобилизации.

Если говорить серьезно, то да, повестка пришла. Какие мои действия? Пока никаких. Она лежала в ящике. Я не знаю, что должен дальше делать. Скрыться и уехать куда-то или, наоборот, собраться и прийти в военкомат?

Мне в повестке было предписано явиться в 9 утра. Я обнаружил ее только в 13 часов. Мои действия какие? Жду дальше», – заявил 48-летний экс-спортсмен.