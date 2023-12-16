Анчелотти не ждет продления контракта к Рождеству: «У меня уже есть подарок – я тренер «Реала»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Футбол

Карло Анчелотти ответил на вопрос о продлении контракта с «Реалом».

Действующее соглашение испанского специалиста с мадридским клубом рассчитано до конца этого сезона. Сообщалось, что стороны могут продлить контракт, несмотря на договоренности тренера со сборной Бразилии. 

– Ожидаете ли вы продления контракта в качестве рождественского подарка?

– Нет, я думаю, что у меня уже есть подарок – я тренер «Реала». У нас есть время подумать. 

Надеюсь, что подарком будет победа завтра, – сказал Анчелотти.

17 декабря «Реал» встретится с «Вильярреалом» в 17-м туре Ла Лиги. Начало матча – в 23:00 по московскому времени. 

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10 комментариев
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коротко и ясно! Респект Анчелоти.
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Варса тоже ждет подарка от водоканала.
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Гений, да ещё и скромный.
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А кто вместо него? Клопп? Хаби Алонсо? Ну не знаю
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да уже все понятно, что Анчелотти продлят.
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давно не помню тренера, который не ставил условия и так любил Реал. Зидан каких-то игроков просил, Моу тоже вечно ныл
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Он уже такой старый и так много повидал и достиг, что увольнение не ударит по нему. Тем более его уже увольняли из Реала и ему не в первой
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Ответ Алексей Подволоцкий
А кто вместо него? Клопп? Хаби Алонсо? Ну не знаю
де дзерби
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Ответ oka79410
де дзерби
его вью якобы для него трофеи не важны, Перес точно взял на заметку
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