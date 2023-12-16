Анчелотти не ждет продления контракта к Рождеству: «У меня уже есть подарок – я тренер «Реала»

Карло Анчелотти ответил на вопрос о продлении контракта с «Реалом».

Действующее соглашение испанского специалиста с мадридским клубом рассчитано до конца этого сезона. Сообщалось, что стороны могут продлить контракт, несмотря на договоренности тренера со сборной Бразилии.

– Ожидаете ли вы продления контракта в качестве рождественского подарка?

– Нет, я думаю, что у меня уже есть подарок – я тренер « ». У нас есть время подумать.

Надеюсь, что подарком будет победа завтра, – сказал .

17 декабря «Реал» встретится с «Вильярреалом» в 17-м туре . Начало матча – в 23:00 по московскому времени.

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