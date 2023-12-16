В «Реале» считают Анчелотти идеальным тренером для клуба, но продление контракта зависит от результатов
«Реал» считает Карло Анчелотти идеальным тренером для клуба.
Несмотря на интерес со стороны Бразильской конфедерации футбола, Анчелотти никогда не скрывал, что возможность продолжить работу с «Реалом» для него приоритетнее. Он по-настоящему счастлив в клубе и считает, что ему повезло работать в «Мадриде». Официальных договоренностей о работе со сборной Бразилии у тренера нет.
Между Анчелотти, игроками, руководством «Реала» и болельщиками команды сейчас царит идеальная гармония, пишет Marca. В «Мадриде» убеждены, что Карло – идеальный тренер для клуба.
Несмотря на это, продление контракта с итальянцем будет зависеть от результатов «Реала» в этом сезоне.
Анчелотти часто общается с президентом «Мадрида» Флорентино Пересом. Разговора о будущем у них еще не было, новый контракт они тоже не обсуждали. Между Анчелотти и Пересом царит полное взаимопонимание, поэтому заключить новое соглашение стороны могут хоть завтра, но в данном случае все зависит от результатов.
На данный момент никто в «Реале» не думает, что в следующем сезоне у команды будет новый тренер. Анчелотти тоже не думает об уходе.
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