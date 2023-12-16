В «Реале» считают Анчелотти идеальным тренером для клуба, но продление контракта зависит от результатов

Теги Карло Анчелотти высшая лига Бразилия Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Флорентино Перес Футбол

«Реал» считает Карло Анчелотти идеальным тренером для клуба.

Несмотря на интерес со стороны Бразильской конфедерации футбола, Анчелотти никогда не скрывал, что возможность продолжить работу с «Реалом» для него приоритетнее. Он по-настоящему счастлив в клубе и считает, что ему повезло работать в «Мадриде». Официальных договоренностей о работе со сборной Бразилии у тренера нет.

Между Анчелотти, игроками, руководством «Реала» и болельщиками команды сейчас царит идеальная гармония, пишет Marca. В «Мадриде» убеждены, что Карло – идеальный тренер для клуба.

Несмотря на это, продление контракта с итальянцем будет зависеть от результатов «Реала» в этом сезоне.

Анчелотти часто общается с президентом «Мадрида» Флорентино Пересом. Разговора о будущем у них еще не было, новый контракт они тоже не обсуждали. Между Анчелотти и Пересом царит полное взаимопонимание, поэтому заключить новое соглашение стороны могут хоть завтра, но в данном случае все зависит от результатов.

На данный момент никто в «Реале» не думает, что в следующем сезоне у команды будет новый тренер. Анчелотти тоже не думает об уходе.

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10 комментариев
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От добра добра не ищут, пусть уж работает, надеюсь будет результат
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Ответ Капибарбер
Дайте деду уже клуб из Саудии
Зачем тренеру его статуса и послужного списка позориться клубами из Эмиратов?
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Пусть работает пока наследники опыта набираются. Все равно на рынке лучше Анчелотти взять некого. Учитывая опыт и авторитет в раздевалке.
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Капелло выигрывает Ла Лигу. Реал увольняет Капелло...
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Конечно, Карло считают очень удобным тренером. Ничего не требует, плюс результаты приемлемы. Поэтому не удивлюсь продлению. Хотя на месте руководства я бы дождался окончания сезона и отталкивался от результатов.
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Ответ Anton Anch
Зачем тренеру его статуса и послужного списка позориться клубами из Эмиратов?
отдохнуть на старость лет
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Ответ Anton Anch
Зачем тренеру его статуса и послужного списка позориться клубами из Эмиратов?
Он имеет ввиду то, что Анчелотти мог бы поднять гораздо больше бабла чем в Реале.
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