«Ман Сити» набрал 18 очков в 6 матчах группы ЛЧ. Общий счет – 18:7

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Црвена Звезда Пеп Гвардиола Футбол

«Манчестер Сити» завершил групповой этап Лиги чемпионов с максимальным показателем.

Команда Пепа Гвардиолы обыграла «Црвену Звезду» в 6-м туре групповой стадии ЛЧ – 3:2.

Английский клуб набрал 18 очков по итогам этого этапа турнира, одержав 6 побед в 6 матчах. Общий счет этих встреч – 18:7 в пользу «горожан». 

«Сити» вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе с «Лейпцигом», «Янг Бойз» и «Црвеной Звездой». 

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22 комментария
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В каждом матче забили по 3 гола.Сильно!
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Главный клуб Манчестера!
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В этой ЛЧ только МС и Реал одержали 6 побед из 6. Два главных претендента на победу в ЛЧ.
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Ответ Homo Faber
Очень интересно, потому что Гвардиола искренне верит (или уже верил?), что команда выигравшая все 6 матчей группового раунда никогда не выиграет ЛЧ (статистика это подтверждает). Лысый шарлатан решил взять новую высоту?
Бавария 19-20 передает тебе привет:)
+6
-2
+4
Немного разгрузились перед боксинг дей и клубным чемпионатом и это хорошо
+3
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+3
Оно и понятно.В Англии Пеп уже брал трижды подряд АПЛ, теперь видимо хочет в ЛЧ повторить путь Зидана)
+9
-7
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Манчестер Синий
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Ответ Этот Райола хочет денег
Оно и понятно.В Англии Пеп уже брал трижды подряд АПЛ, теперь видимо хочет в ЛЧ повторить путь Зидана)
Эх, а он бы давно это сделал, если бы не гений Моуринью в 2010. Барса взяла лч в 2009 и 2011, а в 2010 было фиаско
+3
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Ответ Homo Faber
Очень интересно, потому что Гвардиола искренне верит (или уже верил?), что команда выигравшая все 6 матчей группового раунда никогда не выиграет ЛЧ (статистика это подтверждает). Лысый шарлатан решил взять новую высоту?
По твоему Арсенал должен взять ЛЧ или Интер? Или Барса ?))смешные статистики вы иногда приводите
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Объективно говоря , на сегодняшний день главный фаворит Реал, но к весне обычно многое меняется.
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Холланд на сколько выбыл примерно?
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Очень интересно, потому что Гвардиола искренне верит (или уже верил?), что команда выигравшая все 6 матчей группового раунда никогда не выиграет ЛЧ (статистика это подтверждает). Лысый шарлатан решил взять новую высоту?
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В лигу Спартака вошёл в последнем сезоне этого формата...
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Догнал Спартак....встал со Спартаком на одну ступень
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Ответ WEN
В каждом матче забили по 3 гола.Сильно!
и пропустили в 5 из 6.
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Ответ WEN
В каждом матче забили по 3 гола.Сильно!
Но и пропустили почти в каждом
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С Победой,горожане!💙👏
Потрясающий результат,продолжаем в том же духе!👍
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Ответ MrWillSee
Холланд на сколько выбыл примерно?
Он уже тренируется, до КЧМ должен прийти в себя
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Ответ Илья Мурашов
В этой ЛЧ только МС и Реал одержали 6 побед из 6. Два главных претендента на победу в ЛЧ.
Согласен. Если повезёт с сеткой, то могут встретиться в финале. Это будет мощная вывеска.
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Ответ Homelender_666
Согласен. Если повезёт с сеткой, то могут встретиться в финале. Это будет мощная вывеска.
Есть большие сомнения насчет этого, последние сезона два как будто специально сильные команды сводят в 1/4, а то и в 1/8
Пример - прошлый год: Реал-Челси и Бавария-Сити в одной половине сетки
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