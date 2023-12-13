«Ман Сити» набрал 18 очков в 6 матчах группы ЛЧ. Общий счет – 18:7
«Манчестер Сити» завершил групповой этап Лиги чемпионов с максимальным показателем.
Команда Пепа Гвардиолы обыграла «Црвену Звезду» в 6-м туре групповой стадии ЛЧ – 3:2.
Английский клуб набрал 18 очков по итогам этого этапа турнира, одержав 6 побед в 6 матчах. Общий счет этих встреч – 18:7 в пользу «горожан».
«Сити» вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе с «Лейпцигом», «Янг Бойз» и «Црвеной Звездой».
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Потрясающий результат,продолжаем в том же духе!👍
Пример - прошлый год: Реал-Челси и Бавария-Сити в одной половине сетки