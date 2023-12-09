Эрик тен Хаг: «Санчо знает, что нужно сделать, чтобы вернуться в состав «МЮ». Речь идет о культуре»

Эрик тен Хаг рассказал, когда Джейдон Санчо может вернуться в состав «МЮ».

Полузащитник отстранен от работы с основной командой « » с сентября. Вингер публично не согласился со словами тренера насчет уровня его работы на тренировках и с тех пор на поле не выходит.

«Джейдон знает, что ему нужно делать, если он хочет вернуться. И все зависит от него. Речь идет о культуре, каждый игрок должен соответствовать определенным стандартам», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».

Ранее неоднократно сообщалось, что Санчо должен извиниться перед тен Хагом, чтобы вернуться в состав.

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