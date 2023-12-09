Эрик тен Хаг: «Санчо знает, что нужно сделать, чтобы вернуться в состав «МЮ». Речь идет о культуре»
Эрик тен Хаг рассказал, когда Джейдон Санчо может вернуться в состав «МЮ».
Полузащитник отстранен от работы с основной командой «Манчестер Юнайтед» с сентября. Вингер публично не согласился со словами тренера насчет уровня его работы на тренировках и с тех пор на поле не выходит.
«Джейдон знает, что ему нужно делать, если он хочет вернуться. И все зависит от него. Речь идет о культуре, каждый игрок должен соответствовать определенным стандартам», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».
Ранее неоднократно сообщалось, что Санчо должен извиниться перед тен Хагом, чтобы вернуться в состав.
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Возможно, кто-то удивится, но Паллистер играл не хуже Рио. Парадокс: Гари был быстрее, но не любил бегать. Пали был лентяем, я говорю это с любовью. Он считал, что чем меньше работает, тем лучше себя чувствует. Худший в мире по тренировочному процессу. Я всегда приглядывал за ним. Первые 15 минут после атаки соперника он, шатаясь, выходил из нашей штрафной, агонически хватая воздух. Я говорил Брайану Кидду:
«Смотри, он умирает!»Я признаюсь, что убивал его.
Как-то я заехал к нему, чтобы забрать на командный ужин. На столе у камина я обнаружил огромную бутылку колы и мешок с шоколадными батончиками. Я спросил его жену Мэри:
— Что это такое?
— Я уже не помню, сколько раз говорила ему, босс, он не слушает.
Мы услышали шаги на лестнице, Пали спустился и увидел меня рядом со своим тайником с детскими лакомствами. «Зачем ты накупила эту ерунду, Мэри?»— спросил Пали. Я открыл ответный огонь: «Ты — здоровый лентяй и так далее. Я оштрафую тебя за это».
Гари не был Адонисом, но играл действительно хорошо, к тому же слыл добряком и милым парнем. Как и Рио, он мог отдать пас и быстро бегал, если хотел. В последнем сезоне в «МЮ» ему рассекли бровь. Он жаловался, что впервые в жизни получил рассечение, что портило его внешний вид. Пали считал себя Кэри Грантом
И кстати трансфер Паллистера был рекордным для защитника в Англии в то время.