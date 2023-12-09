Эрик тен Хаг: «Санчо знает, что нужно сделать, чтобы вернуться в состав «МЮ». Речь идет о культуре»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Джейдон Санчо Футбол

Эрик тен Хаг рассказал, когда Джейдон Санчо может вернуться в состав «МЮ».

Полузащитник отстранен от работы с основной командой «Манчестер Юнайтед» с сентября. Вингер публично не согласился со словами тренера насчет уровня его работы на тренировках и с тех пор на поле не выходит.

«Джейдон знает, что ему нужно делать, если он хочет вернуться. И все зависит от него. Речь идет о культуре, каждый игрок должен соответствовать определенным стандартам», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».

Ранее неоднократно сообщалось, что Санчо должен извиниться перед тен Хагом, чтобы вернуться в состав.

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29 комментариев
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время играет в любом случае не в пользу Джейдона
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Ответ Подкат Пенальтьевич
Нужно дождаться пока физрука Тен Хага уволят
ван Гал, Моуриньо, Сульшер... Сейчас Тен Хаг. А кто не физрук? Может всё таки не в тренере дело
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Ответ Подкат Пенальтьевич
Нужно дождаться пока физрука Тен Хага уволят
Допустим, уволят. А что в ситуации с Санчо изменится? Санчо и при ОГС не показывал, опаздывал, и играл в фифу до 5 утра, его проблемы и в Боруссии были всем известны.
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Чем лучше результаты у лысого шарлатана из красного Манчестера, тем сторонников у Санчо становится меньше. Так и будет сидеть в МЮ до 25, а потом поедет в Фулхэм: зато не прогнулся во благу собственному раздутому эго.
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Ответ Ben Shelton
время играет в любом случае не в пользу Джейдона
В чем прикол еще это то что он же не просит отпустить его срочно в другой клуб от "тренера-самодура" подальше, а сидит без игр в основе и его все устраивает, он якобы ждет пока Тен Хага уволят и у нового тренера он точно заиграет (правда уже у 3 по счету как то не получается). Тип ленится на тренировках, посредственно играет в матчах - и он вместо того чтобы доказать обратное либо в этом клубе либо в каком то другом просто занял выжидающую позицию и еще пуще теряет форму. Стратег однако, сразу видно любит футбол.
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Хороший игрок мог получиться... через пяток лет ждём статью молодое дарование Санчо, где он сейчас.
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Санчо нужно победить свою зависимость от плей стейшн
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Ответ Pushkin_CR7
Допустим, уволят. А что в ситуации с Санчо изменится? Санчо и при ОГС не показывал, опаздывал, и играл в фифу до 5 утра, его проблемы и в Боруссии были всем известны.
При этом со своими проблемами в Боруссии он был лучшим (или одним из) игроком чемпионата
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Ответ Егор Дилягин
7Хага уволят через три матча, а Санчо вернется в состав
Что Санчо сделал для состава? Он после Дортмунда ничего не показал так.
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Ответ Макс
они что тренировали Санчо???
А надо пригласить нового главного тренера клуба персонально для Санчо? ))
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Ответ Макс
они что тренировали Санчо???
у каждого был игрок как Санчо
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Настоящий педагог.
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Ответ Cruel Snake
ван Гал, Моуриньо, Сульшер... Сейчас Тен Хаг. А кто не физрук? Может всё таки не в тренере дело
они что тренировали Санчо???
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Ответ Pushkin_CR7
Допустим, уволят. А что в ситуации с Санчо изменится? Санчо и при ОГС не показывал, опаздывал, и играл в фифу до 5 утра, его проблемы и в Боруссии были всем известны.
Лентяй.
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Ответ Подкат Пенальтьевич
Нужно дождаться пока физрука Тен Хага уволят
Ну да, ведь цель МЮ угодить Санчо
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Ответ Егор Дилягин
Другое дело Антони или Рашфор Наверняка очень сильно трудятся на тренировках, правда толку от этого ноль Что прекрасно говорит о тренировках 7хага, ни один игрок в команде не стал лучше
Антони - это вообще анекдот! Древесину впаяли за 100 миллионов - совершить такое мог только МЮ.
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Ответ Алекс Мелкумян
В чем прикол еще это то что он же не просит отпустить его срочно в другой клуб от "тренера-самодура" подальше, а сидит без игр в основе и его все устраивает, он якобы ждет пока Тен Хага уволят и у нового тренера он точно заиграет (правда уже у 3 по счету как то не получается). Тип ленится на тренировках, посредственно играет в матчах - и он вместо того чтобы доказать обратное либо в этом клубе либо в каком то другом просто занял выжидающую позицию и еще пуще теряет форму. Стратег однако, сразу видно любит футбол.
Так он еще с евро так играет. Денег насыпали вагон, вот и мотивация закончилась
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Сейчас налетят сравниватели с САФом и скажут что он как и Тен Хаг не нянчился с игроками, специально для них из автобиографии Ферги:
Возможно, кто-то удивится, но Паллистер играл не хуже Рио. Парадокс: Гари был быстрее, но не любил бегать. Пали был лентяем, я говорю это с любовью. Он считал, что чем меньше работает, тем лучше себя чувствует. Худший в мире по тренировочному процессу. Я всегда приглядывал за ним. Первые 15 минут после атаки соперника он, шатаясь, выходил из нашей штрафной, агонически хватая воздух. Я говорил Брайану Кидду:

«Смотри, он умирает!»Я признаюсь, что убивал его.

Как-то я заехал к нему, чтобы забрать на командный ужин. На столе у камина я обнаружил огромную бутылку колы и мешок с шоколадными батончиками. Я спросил его жену Мэри:

— Что это такое?

— Я уже не помню, сколько раз говорила ему, босс, он не слушает.

Мы услышали шаги на лестнице, Пали спустился и увидел меня рядом со своим тайником с детскими лакомствами. «Зачем ты накупила эту ерунду, Мэри?»— спросил Пали. Я открыл ответный огонь: «Ты — здоровый лентяй и так далее. Я оштрафую тебя за это».

Гари не был Адонисом, но играл действительно хорошо, к тому же слыл добряком и милым парнем. Как и Рио, он мог отдать пас и быстро бегал, если хотел. В последнем сезоне в «МЮ» ему рассекли бровь. Он жаловался, что впервые в жизни получил рассечение, что портило его внешний вид. Пали считал себя Кэри Грантом

И кстати трансфер Паллистера был рекордным для защитника в Англии в то время.
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Ответ Средний палец Кирана Тирни
Что Санчо сделал для состава? Он после Дортмунда ничего не показал так.
Что 7хаг сделал для МЮ? После Аякса он не показал ничего
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