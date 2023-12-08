Постекоглу о «Тоттенхэме» и 1:2 от «Вест Хэма»: «Если не забиваешь, у гостевой команды всегда будет шанс наказать тебя»

Теги Вест Хэм премьер-лига Англия Тоттенхэм Эндж Постекоглу Футбол

Эндж Постекоглу оценил поражение от «Вест Хэма» (1:2) в АПЛ.

«Если вы доминируете в матче, то это нужно конвертировать во что-то значительное, но мы этого не сделали. Мы оплошали, хотя должны были легко побеждать в матчах, в которых вели в счете.

Задачи никто не отменял, и жалеть себя не надо. Нам, как команде, все еще предстоит пройти долгий путь, и сегодняшний матч это показал.

Таков футбол: если не забиваешь, у гостевой команды всегда будет шанс наказать тебя. В своей и чужой штрафных мы и близко не показали свою игру», – сказал главный тренер «Тоттенхэма».

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