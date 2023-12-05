Тен Хаг о том, поддерживают ли его игроки «МЮ»: «Уверен в этом. Такой хороший футбол, как был у нас недавно, не показать без единства»

Эрик тен Хаг заявил, что игроки «МЮ» поддерживают его.

– Игроки поддерживают вас?

– О да, я уверен в этом. Вы можете посмотреть, например, на камбэк против «Брентфорда» (« » выиграл 2:1 благодаря голам Скотта Мактоминея на 93-й и 97-й минутах – Sports.ru), игра с «Бернли» («МЮ» победил 1:0 – Sports.ru), игра против «Фулхэма» («МЮ» победил 1:0 благодаря голу Бруну Фернандеша на 91-й минуте – Sports.ru). Всякий раз команда проявляла себя.

Мы показывали отличный характер, большую решительность и упертость, так что мы вместе. Невозможно показывать такой хороший футбол, какой был у нас недавно, без единства, – сказал тен Хаг.

Эрик тен Хаг: «Истории об игроках в медиа – неправда. Никакого хаоса в раздевалке. У нас нет проблем»

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