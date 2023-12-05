Тен Хаг о том, поддерживают ли его игроки «МЮ»: «Уверен в этом. Такой хороший футбол, как был у нас недавно, не показать без единства»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг заявил, что игроки «МЮ» поддерживают его.

– Игроки поддерживают вас?

– О да, я уверен в этом. Вы можете посмотреть, например, на камбэк против «Брентфорда» («МЮ» выиграл 2:1 благодаря голам Скотта Мактоминея на 93-й и 97-й минутах – Sports.ru), игра с «Бернли» («МЮ» победил 1:0 – Sports.ru), игра против «Фулхэма» («МЮ» победил 1:0 благодаря голу Бруну Фернандеша на 91-й минуте – Sports.ru). Всякий раз команда проявляла себя.

Мы показывали отличный характер, большую решительность и упертость, так что мы вместе. Невозможно показывать такой хороший футбол, какой был у нас недавно, без единства, – сказал тен Хаг.

Эрик тен Хаг: «Истории об игроках в медиа – неправда. Никакого хаоса в раздевалке. У нас нет проблем»

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12 комментариев
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Знатно троллит ТХ. Хороший футбол?
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он ещё издевается
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Когда он убрал Криро и я написал о том, что «пока что, единственное что он сделал-это собственно убрал Криро», меня захейтили в комментах. Писали, что теперь-то все пойдет.
Хочу задать вопрос: ребят, как все идет? По плану?
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У напыщенного самодура явный маразм. Посмешище для такого клуба, как МЮ
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Понятно что Тен Хаг стелит в стиле "всё хорошо прекрасная маркиза", у него особо выбора нет пока он в клубе.

Но представляю какой там в реальности бардак и серпентарий внутри клуба)
Наверняка Игры Престолов и Дом-2 позавидуют сюжетам, которые публике не всегда видны, но здорово разлагают атмосферу в команде)
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Отскоки по 1-0
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качать гения! Дайте 7 Хагу поработать
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Он про Аякс сказал?
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Хаг про Бернли, Брентфорд и Фулхэм говорит ну если и им сливать, то можно уже в Шипе давно быть
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Хорошо златан сказал про него, что в аяксе у него были молодые, которые пробивли себе дорогу в большой футбол, а в мю уже звезды и подход должен быть совершенно разным. Думаю тут основная проблема, видимо у ТХ не получилось перестроиться.
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Ответ S100 Winner
У напыщенного самодура явный маразм. Посмешище для такого клуба, как МЮ
Не нужно всё подряд называть маразмом. Маразм дело то серьёзное.
А тут просто тренер загнан в угол (в том числе и по своей вине) и до последнего делает хорошую мину при плохой игре, отсюда и фальшивые лозунги.
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