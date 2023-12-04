Облак о поражении от «Барсы»: «Позор, «Атлетико» не хотел играть, владеть мячом – не знаю, что случилось. Играй мы в первом тайме так же, как в концовке, шансов было бы больше»
Ян Облак разочарован поражением от «Барселоны».
Вчера «Атлетико» уступил «Барселоне» на выезде (0:1) в 15-м туре Ла Лиги. Мадидская команда не выигрывает у «блауграны» в гостях с 2006 года.
– Насколько болезненно проигрывать прямому сопернику?
– Очень больно. Мы не очень хорошо вошли в игру, потратили впустую первый тайм.
Если бы мы играли хоть немного так, как в конце, у нас было бы больше возможностей. Мы плохо начали матч и были наказаны.
– Что случилось, почему начало получилось таким?
– Не знаю, почему так произошло. Мы планировали играть на победу.
Но я не знаю, что с нами случилось. У нас ничего не получалось, мы не хотели играть, владеть мячом... Это позор. Если бы мы играли так, как во втором тайме, у нас был бы шанс.
– Вы снова не обыграли «Барсу» в гостях. Это сказывается на вашем настроении?
– Я не думал об этом. Похоже, что-то не так. Это не «Камп Ноу», а другой стадион, но мы все равно не добились победы. Мы пытаемся сделать это с тех пор, как я здесь, и не побеждаем уже несколько лет подряд.
Мы плохо отыграли первый тайм, но во втором сделали все, чтобы сравнять счет. У нас не получилось, и это позор, – сказал голкипер «Атлетико».
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Много ли чести, если результат вам обеспечит свисток.
Чоло прекрасно нашёл слабость в явно атакущем составе Мадрида ранее в этом сезоне именно в 1м тайме (2 мяча по одной схеме, и 3й в начале 2го тайма) - а вот с Барсой не нашёл :(