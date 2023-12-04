Облак о поражении от «Барсы»: «Позор, «Атлетико» не хотел играть, владеть мячом – не знаю, что случилось. Играй мы в первом тайме так же, как в концовке, шансов было бы больше»

Теги Барселона Атлетико Ла Лига Ян Облак Футбол

Ян Облак разочарован поражением от «Барселоны».

Вчера «Атлетико» уступил «Барселоне» на выезде (0:1) в 15-м туре Ла Лиги. Мадидская команда не выигрывает у «блауграны» в гостях с 2006 года.

– Насколько болезненно проигрывать прямому сопернику?

– Очень больно. Мы не очень хорошо вошли в игру, потратили впустую первый тайм.

Если бы мы играли хоть немного так, как в конце, у нас было бы больше возможностей. Мы плохо начали матч и были наказаны.

– Что случилось, почему начало получилось таким?

– Не знаю, почему так произошло. Мы планировали играть на победу.

Но я не знаю, что с нами случилось. У нас ничего не получалось, мы не хотели играть, владеть мячом... Это позор. Если бы мы играли так, как во втором тайме, у нас был бы шанс.

– Вы снова не обыграли «Барсу» в гостях. Это сказывается на вашем настроении?

– Я не думал об этом. Похоже, что-то не так. Это не «Камп Ноу», а другой стадион, но мы все равно не добились победы. Мы пытаемся сделать это с тех пор, как я здесь, и не побеждаем уже несколько лет подряд.

Мы плохо отыграли первый тайм, но во втором сделали все, чтобы сравнять счет. У нас не получилось, и это позор, – сказал голкипер «Атлетико».

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Впервые на моей памяти Ян так публично разносит Атлетико и ведь есть за что.
+12
-4
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Flow market Victor Mercedes
есть за что, не спорю. но с каких пор для Атлетико позор проигрывать Барсе???
Позор не в поражении Барселоне, а в том, как играл Атлетико и поражение абсолютно заслуженное, именно этим и разочарован Облак.
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Атлетико пытался выиграть в футбол, а не в то, во что играют против Барсы 80% клубов Ла Лиги, ничего себе позор.
Много ли чести, если результат вам обеспечит свисток.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Никому из игроков любого клуба не надо "настраиваться" на игру с Барсой, а вот тренерам надо найти тактику игры команды.
Чоло прекрасно нашёл слабость в явно атакущем составе Мадрида ранее в этом сезоне именно в 1м тайме (2 мяча по одной схеме, и 3й в начале 2го тайма) - а вот с Барсой не нашёл :(
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ corazón blanco
Впервые на моей памяти Ян так публично разносит Атлетико и ведь есть за что.
есть за что, не спорю. но с каких пор для Атлетико позор проигрывать Барсе???
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий