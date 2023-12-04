Облак о поражении от «Барсы»: «Позор, «Атлетико» не хотел играть, владеть мячом – не знаю, что случилось. Играй мы в первом тайме так же, как в концовке, шансов было бы больше»

Ян Облак разочарован поражением от «Барселоны».

Вчера «Атлетико» уступил «Барселоне» на выезде (0:1) в 15-м туре . Мадидская команда не выигрывает у «блауграны» в гостях с 2006 года.

– Насколько болезненно проигрывать прямому сопернику?

– Очень больно. Мы не очень хорошо вошли в игру, потратили впустую первый тайм.

Если бы мы играли хоть немного так, как в конце, у нас было бы больше возможностей. Мы плохо начали матч и были наказаны.

– Что случилось, почему начало получилось таким?

– Не знаю, почему так произошло. Мы планировали играть на победу.

Но я не знаю, что с нами случилось. У нас ничего не получалось, мы не хотели играть, владеть мячом... Это позор. Если бы мы играли так, как во втором тайме, у нас был бы шанс.

– Вы снова не обыграли «Барсу» в гостях. Это сказывается на вашем настроении?

– Я не думал об этом. Похоже, что-то не так. Это не «Камп Ноу», а другой стадион, но мы все равно не добились победы. Мы пытаемся сделать это с тех пор, как я здесь, и не побеждаем уже несколько лет подряд.

Мы плохо отыграли первый тайм, но во втором сделали все, чтобы сравнять счет. У нас не получилось, и это позор, – сказал голкипер « ».

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