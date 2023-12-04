«Ливерпуль» набрал 21 очко, проигрывая по ходу матча АПЛ в 2023 году, – больше всех. У «Арсенала» 15

«Ливерпуль» успешнее всех клубов АПЛ проводит камбэки в 2023 году.

Команда Юргена Клоппа в 14-м туре чемпионата Англии сумела одержать волевую победу над «Фулхэмом» (4:3), уступая 2:3 до 87-й минуты. Это самый поздний камбэк «красных» в истории .

В течение текущего календарного года мерсисайдцы набрали 21 очко в матчах АПЛ, по ходу которых проигрывали. У ближайших конкурентов в этой категории – « », « » и « » – по 15 очков.

Как «Ливерпуль» вытащил концовку! Два гола за минуту и камбэк – 4:3

Клопп о 4:3 с «Фулхэмом»: «Никогда не видел игры с таким количеством красивых голов. Из-за собственной глуповатости «Ливерпуль» чуть не проиграл»

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