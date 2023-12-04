«Ливерпуль» набрал 21 очко, проигрывая по ходу матча АПЛ в 2023 году, – больше всех. У «Арсенала» 15

Теги Ливерпуль Вест Хэм Фулхэм премьер-лига Англия Юрген Клопп Арсенал Кристал Пэлас Футбол

«Ливерпуль» успешнее всех клубов АПЛ проводит камбэки в 2023 году.

Команда Юргена Клоппа в 14-м туре чемпионата Англии сумела одержать волевую победу над «Фулхэмом» (4:3), уступая 2:3 до 87-й минуты. Это самый поздний камбэк «красных» в истории АПЛ.

В течение текущего календарного года мерсисайдцы набрали 21 очко в матчах АПЛ, по ходу которых проигрывали. У ближайших конкурентов в этой категории – «Арсенала», «Кристал Пэлас» и «Вест Хэма» – по 15 очков.

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4 комментария
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Не щадят нервные клетки фанатов.
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у Арсенала 15 очков! раньше , проигрывая по ходу матча Арсенал проигрывал, цеплял ничью и мало таких очков набирал. Сейчас они стал лучше. Это один из важных показателей в менталитета и борьбе за чемпионство
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Ответ Vadia
Не щадят нервные клетки фанатов.
Уже привыкли. Даже когда Фулхем забил третий, почему то было стойкое ощущение, что Ливерпуль победит.
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Ответ Арман Мартиросян
Уже привыкли. Даже когда Фулхем забил третий, почему то было стойкое ощущение, что Ливерпуль победит.
К этому невозможно привыкнуть))
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