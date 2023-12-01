Обамеянг и Гакпо – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЕ

Теги Марсель Ливерпуль Лига Европы УЕФА рейтинги Фрайбург Мольде Пьер-Эмерик Обамеянг Михаэль Грегорич Коди Гакпо Кристиан Эриксен 1995 Футбол

УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

Форвард «Фрайбурга» Михаэль Грегорич сделал хет-трик и голевую передачу в матче с «Олимпиакосом» (5:0).

Форвард «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг сделал хет-трик в матче с «Аяксом» (4:3).

Хавбек «Мольде» Кристиан Эриксен забил два гола в матче с «Карабахом» (2:2).

Хавбек «Ливерпуля» Коди Гакпо сделал дубль в матче с ЛАСК (4:0).

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1 комментарий
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Обамеянг - хотя бы из-за второго гола
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