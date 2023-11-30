Мартин Киоун: «Сака – лучший в Европе. «Арсенал» просто снес «Ланс»

Мартин Киоун назвал Букайо Сака лучшим игроком Европы.

Вчера «Арсенал» разгромил «Ланс» (6:0) в матче группового этапа . Сака в этой игре оформил 1+1.

«Сегодня мы увидели, на что способны команды . «Арсенал» просто снес «Ланс».

Да, конечно, мы проиграли в первом матче, но теперь команда взяла реванш и показала, насколько она хороша.

Это первый сезон «Арсенала» с таким количеством молодых игроков. Глядя на , мы говорим о его ассистах и голах – сейчас он лучший в Европе», – сказал бывший защитника «Арсенала» в эфире TNT Sports.

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