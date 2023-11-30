Мартин Киоун: «Сака – лучший в Европе. «Арсенал» просто снес «Ланс»
Мартин Киоун назвал Букайо Сака лучшим игроком Европы.
Вчера «Арсенал» разгромил «Ланс» (6:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов. Сака в этой игре оформил 1+1.
«Сегодня мы увидели, на что способны команды АПЛ. «Арсенал» просто снес «Ланс».
Да, конечно, мы проиграли в первом матче, но теперь команда взяла реванш и показала, насколько она хороша.
Это первый сезон «Арсенала» с таким количеством молодых игроков. Глядя на Сака, мы говорим о его ассистах и голах – сейчас он лучший в Европе», – сказал бывший защитника «Арсенала» в эфире TNT Sports.
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у Беллингема 15+4.
у Сака 7+10.
просто Беллингем в чуть более хорошей форме именно сейчас.
Но Сака тоже может сильно прибавить если Артета даст ему полную свободу и освободит его от гигантского объема черновой работы которую он выполняет.
Но это не делает его хуже, он топище тоже.
Просто факт.
А вас задело, потому что вы фанат Барсы и у вас аллергия на Реал?)