Мартин Киоун: «Сака – лучший в Европе. «Арсенал» просто снес «Ланс»

Теги Ланс премьер-лига Англия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Арсенал Мартин Киоун Букайо Сака Футбол

Мартин Киоун назвал Букайо Сака лучшим игроком Европы.

Вчера «Арсенал» разгромил «Ланс» (6:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов. Сака в этой игре оформил 1+1.

«Сегодня мы увидели, на что способны команды АПЛ. «Арсенал» просто снес «Ланс».

Да, конечно, мы проиграли в первом матче, но теперь команда взяла реванш и показала, насколько она хороша.

Это первый сезон «Арсенала» с таким количеством молодых игроков. Глядя на Сака, мы говорим о его ассистах и голах – сейчас он лучший в Европе», – сказал бывший защитника «Арсенала» в эфире TNT Sports.

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19 комментариев
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Ответ И здесь и там
Сака супертоп, его недооценивают. Хотя в этом году он не так ярок, но уровень держит
В этом году его по два-три человека держат, из-за чего он иногда не так ярко выделяется, но при этом у него уже 16 очков по Г+П за 17 матчей в АПЛ+ЛЧ
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Наш бриллиант!)
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Ответ Игорь Новиков
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игроки примерно одного уровня.
у Беллингема 15+4.
у Сака 7+10.
просто Беллингем в чуть более хорошей форме именно сейчас.
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Сака супертоп, его недооценивают. Хотя в этом году он не так ярок, но уровень держит
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Ответ Игорь Новиков
Время покажет, но думаю, что Джуд сильнее.
да может станет учитывая что он моложе на 2года.
Но Сака тоже может сильно прибавить если Артета даст ему полную свободу и освободит его от гигантского объема черновой работы которую он выполняет.
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Ответ Фанат спорта01
да может станет учитывая что он моложе на 2года. Но Сака тоже может сильно прибавить если Артета даст ему полную свободу и освободит его от гигантского объема черновой работы которую он выполняет.
Бесспорно. Сака очень талантлив и хорош.
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Ответ Фанат спорта01
игроки примерно одного уровня. у Беллингема 15+4. у Сака 7+10. просто Беллингем в чуть более хорошей форме именно сейчас.
И у Беллингема соперники куда проще, объективно говоря.

Но это не делает его хуже, он топище тоже.
Просто факт.
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Надо вводить новые правила - если в первом тайме 5-0, то назначать досрочную победу и отменять второй тайм. Технический нокаут так сказать. Второй тайм просто формальность и лишняя, не нужная обоим командам, трата сил.)))
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Ответ barcelona_football_club
потому что он игрок реала?
Потому что играет ярче.

А вас задело, потому что вы фанат Барсы и у вас аллергия на Реал?)
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