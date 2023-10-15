Глебов о Кузяеве: «Хорошо двигается, усталости как будто не накопилось. Во Франции кушать нечего, может»
Данил Глебов пошутил про хавбека «Гавра» Далера Кузяева и питание.
«Видно, что Миранчук и Кузяев физически готовы хорошо. Тот же Далер: было видно, что он хорошо двигается, как будто усталости у него не накопилось.
Карпин сказал, что во Франции он подсушился? Может быть, кушать меньше стал (смеется). Может, там кушать нечего», – сказал капитан «Ростова» и игрок сборной России.
Кузяев о жизни во Франции: «Нашел магазин, где продается греча. Адаптация идет хорошо, меня очень тепло встретили, язык дается потихоньку»
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