Глебов о Кузяеве: «Хорошо двигается, усталости как будто не накопилось. Во Франции кушать нечего, может»

Теги Ростов Аталанта премьер-лига Россия лига 1 Франция серия А Италия Сборная России по футболу Валерий Карпин Гавр Далер Кузяев Алексей Миранчук Данил Глебов Чемпионат.com Питание Футбол

Данил Глебов пошутил про хавбека «Гавра» Далера Кузяева и питание.

«Видно, что Миранчук и Кузяев физически готовы хорошо. Тот же Далер: было видно, что он хорошо двигается, как будто усталости у него не накопилось.

Карпин сказал, что во Франции он подсушился? Может быть, кушать меньше стал (смеется). Может, там кушать нечего», – сказал капитан «Ростова» и игрок сборной России. 

Кузяев о жизни во Франции: «Нашел магазин, где продается греча. Адаптация идет хорошо, меня очень тепло встретили, язык дается потихоньку»

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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6 комментариев

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trav
Даниил, там люди профессионалы. А у нас плов едят и за режимом не следят. Потому и не хочет никто пробовать свои силы ТАМ. Там ведь стараться придётся
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Demyan Grachev
исхудавшие и бледные европейцы пачками подают заявление на получение гражданства РФ)
+6
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Spaten
Как он из-за спины выскочил на опережение с голодухи! Свободная касса в касание!
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+1
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Beast
конечно, там есть нечего, одними лягушками сыт не будешь
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Beast
Месье, же не манж па сис жур
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