Форвард «Ибицы» Обольский: «Для нормального человека насилие и смерть ненормальны. Это очевидно для всех, по-моему»
Николай Обольский считает насилие неприемлемым.
Воспитанник «Динамо», выступающий за «Ибицу» из 3-го дивизиона Испании, высказался о событиях в мире в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.
– Следишь за «Динамо»? Чувствуешь связь с клубом?
– Не только с клубом, вообще с Россией связь все дальше и дальше стирается потихоньку.
Грустно? Нет. Это действительность. Сейчас я занимаюсь любимым делом там, где хочу, делаю что хочу. А то, что так происходит, – это просто факт.
– Когда ты был в последний раз в России, в Москве?
– Давно.
– Не тянет?
– Нет.
– Связь какая-то есть с родиной?
– Мои близкие, которые там живут. Общаемся по вотсапу, приезжают меня навестить – редко, конечно. Семью давно не видел, больше двух лет. Но вот сейчас приехали мама с сестрой.
– Как ты следишь за происходящим? Во всех отношениях?
– Честно, особо не слежу, потому что есть чем заниматься здесь.
Я знаю, что происходит. Я знаю, что для нормального человека это неприемлемо.
Я считаю, что для нормального человека не нормальны ни насилие, ни смерть. По-моему, это очевидно для всех, – сказал нападающий «Ибицы».
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Куда движемся, господа?
И это ещё сайт не на арабском !
И мало интересен ЛГБТ и неокоммунистам .
А так бы уже и не прочесть было )
Главное наше щастье в том !
Прекратите страдания немецкого народа , он не виноват в злодеяниях Адольфа !
Так надо было в 45-м , братишка ?