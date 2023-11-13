Форвард «Ибицы» Обольский: «Для нормального человека насилие и смерть ненормальны. Это очевидно для всех, по-моему»

Теги Динамо Москва Д3 Испания Нобель Арустамян Политика Николай Обольский Ибица Футбол

Николай Обольский считает насилие неприемлемым.

Воспитанник «Динамо», выступающий за «Ибицу» из 3-го дивизиона Испании, высказался о событиях в мире в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

– Следишь за «Динамо»? Чувствуешь связь с клубом?

– Не только с клубом, вообще с Россией связь все дальше и дальше стирается потихоньку.

Грустно? Нет. Это действительность. Сейчас я занимаюсь любимым делом там, где хочу, делаю что хочу. А то, что так происходит, – это просто факт.

– Когда ты был в последний раз в России, в Москве?

– Давно.

– Не тянет?

– Нет.

– Связь какая-то есть с родиной?

– Мои близкие, которые там живут. Общаемся по вотсапу, приезжают меня навестить – редко, конечно. Семью давно не видел, больше двух лет. Но вот сейчас приехали мама с сестрой.

– Как ты следишь за происходящим? Во всех отношениях?

– Честно, особо не слежу, потому что есть чем заниматься здесь.

Я знаю, что происходит. Я знаю, что для нормального человека это неприемлемо.

Я считаю, что для нормального человека не нормальны ни насилие, ни смерть. По-моему, это очевидно для всех, – сказал нападающий «Ибицы».

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22 комментария

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Ебздрогыч
О нет, далеко не для всех
+11
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Дмитрий Крутенко
Ответ OldRedWhite
Так он за Израиль или за ХАМАС ?
Судя по тому, что инфа от Нобеля, то надо спрашивать он за Армению или Азербайджан?
+5
0
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Антон Фалафель
Турбо патриоты не согласятся.
+3
-1
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OldRedWhite
Ответ #Antonio#
нормальных не осталось, одни зомби 🧟
Так он за Израиль или за ХАМАС ?
+9
-7
+2
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TaR
Мама и сестра видимо не нормальные, что ж
+6
-5
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JENNINGS
Недавно читал новость, что Владислав Канюс, который в 2020 г. жестоко убил Веру Пехтелеву, и должен был отсидеть 17 (!!!) лет, ПОМИЛОВАН ещё в апреле 2023 г.!!! Это просто ПЛЕВОК в лицо родственникам убитой девушки!!!
Куда движемся, господа?
+1
0
+1
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#Antonio#
нормальных не осталось, одни зомби 🧟
+9
-9
0
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Трент Резнор
Какая ***** Ибица?! Ты так облупошен, что из носа сыпется. (с)
+1
-1
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Leon Petov
Ответ OldRedWhite
Так он за Израиль или за ХАМАС ?
Хамас скоро не будет существовать в природе
+8
-8
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Volgogradets
Ответ #Antonio#
нормальных не осталось, одни зомби 🧟
в окраине вообще никого не осталось
+4
-4
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OldRedWhite
Ответ Leon Petov
Хамас скоро не будет существовать в природе
Плюсов у Вас гораздо меньше , чем минусов ))
И это ещё сайт не на арабском !
И мало интересен ЛГБТ и неокоммунистам .
А так бы уже и не прочесть было )
+1
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Алексей Ненахов
Ответ Leon Petov
Хамас скоро не будет существовать в природе
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OldRedWhite
Ответ Volgogradets
в окраине вообще никого не осталось
А нам то от энтого слаще меду !
Главное наше щастье в том !
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OldRedWhite
Ответ Алексей Ненахов
Комментарий удален модератором
Руки прочь от Лейпцига и Кельна !
Прекратите страдания немецкого народа , он не виноват в злодеяниях Адольфа !
Так надо было в 45-м , братишка ?
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Влад Безруков
Ответ OldRedWhite
Так он за Израиль или за ХАМАС ?
Почему он должен за кого-то быть?
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Трент Резнор
Ответ JENNINGS
Недавно читал новость, что Владислав Канюс, который в 2020 г. жестоко убил Веру Пехтелеву, и должен был отсидеть 17 (!!!) лет, ПОМИЛОВАН ещё в апреле 2023 г.!!! Это просто ПЛЕВОК в лицо родственникам убитой девушки!!! Куда движемся, господа?
В светлое прекрасное будущее.
0
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