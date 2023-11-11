Руслан Нигматуллин: «У «Зенита» явная тактика – не растить своих игроков. Ее не назовешь похвальной, но победителей не судят. Хочется, чтобы Аршавины и Кержаковы блистали в Петербурге»

Теги Зенит премьер-лига Россия Руслан Нигматуллин Футбол

Руслан Нигматуллин высказался о политике «Зенита» в отношении российских игроков.

– Из «Зенита» в сборную России на матчи с Камеруном и Кенией был вызван только Иван Сергеев. С чем это связано?

– Клуб сделал ставку на легионеров уже несколько лет назад и не отходит от этого. У «Зенита» явная тактика – не растить своих игроков. Эту тактику, конечно, не назовешь похвальной, но победителей не судят.

Конечно, хочется, чтобы Аршавины и Кержаковы блистали в Санкт-Петербурге. У них хорошая академия, которая активно работает. В принципе, все академии города работают на «Зенит», но итога для главной команды никакого. Мне кажется, у мальчишек Санкт-Петербурга теряется мотивация играть за «Зенит», потому что никто туда не попадает, – сказал бывший вратарь сборной России. 

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Сафонов
Он в курсе, что воспитанников зенита больше всех бегает в рпл в разных клубах? Выращивать Аршавиных не так-то просто
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Любовь Мелехова
Зенит среди российских клубов по числу своих воспитанников, играющих в высших лигах, занимает первое место - 33, из них 6 играют в Зените. Хватит набрасывать ложь.
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Данко Лазович
Ответ Любовь Мелехова
Зенит среди российских клубов по числу своих воспитанников, играющих в высших лигах, занимает первое место - 33, из них 6 играют в Зените. Хватит набрасывать ложь.
да об этом удобно умалчивать))
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Filipp Gorski
Главное что бы добывали результат и радовали болельщиков победами и красивой игрой
Без разницы кто будет играть да хоть пускай 11 Бразильцев.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ielisen@mail.ru
Лукавишь,Руслан! Какое тебе может быть дело до Питера,и кто там растет!
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Катя СПб
Ответ Артур Ганненко
У Краснодара уже несколько своих игроков в основе играют
У Зенита тоже. Но я интересовалась "золотым поколением Аршавиных". В Краснодаре золотое поколение? Думаю нет.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Данко Лазович
Зенит благородно растит игроков для РПЛ.
Спартак, Пари, Оренбург, Ростов, да Краснодар даже))
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
владимир семенов
Эй диджей сделай музыку громче
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ramon Mercader
Сильнейшие спорт школы города, за пределами Академии Зенита, работают на московских агентов Андреева и Маньякова, ну и на вступивших с ними в коррупционную связь директоров этих самых школ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Катя СПб
Как будто "золотое поколение Аршавиных" может рождаться ежегодно.
У других то команд какие золотые поколения воспитанников есть?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Den Den
К Аршавину и Кержакову можно было бы и Денисова добавить, разве нет? Опорник такого уровня, не получающий карточек, давно ли в нашем чемпе появлялся?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артур Ганненко
Ответ Катя СПб
Как будто "золотое поколение Аршавиных" может рождаться ежегодно. У других то команд какие золотые поколения воспитанников есть?
У Краснодара уже несколько своих игроков в основе играют
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий