Руслан Нигматуллин: «У «Зенита» явная тактика – не растить своих игроков. Ее не назовешь похвальной, но победителей не судят. Хочется, чтобы Аршавины и Кержаковы блистали в Петербурге»

Руслан Нигматуллин высказался о политике «Зенита» в отношении российских игроков.

– Из « » в сборную России на матчи с Камеруном и Кенией был вызван только Иван Сергеев. С чем это связано?

– Клуб сделал ставку на легионеров уже несколько лет назад и не отходит от этого. У «Зенита» явная тактика – не растить своих игроков. Эту тактику, конечно, не назовешь похвальной, но победителей не судят.

Конечно, хочется, чтобы Аршавины и Кержаковы блистали в Санкт-Петербурге. У них хорошая академия, которая активно работает. В принципе, все академии города работают на «Зенит», но итога для главной команды никакого. Мне кажется, у мальчишек Санкт-Петербурга теряется мотивация играть за «Зенит», потому что никто туда не попадает, – сказал бывший вратарь сборной России.

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