Аллегри о победе «Юве»: «Против «Фиорентины» всегда очень трудно. Мы провели хорошую голевую атаку»

Теги Фиорентина Ювентус серия А Италия Массимилиано Аллегри Футбол

Массимилиано Аллегри подвел итоги матча с «Фиорентиной» (1:0) в Серии А.

«Больше всего меня порадовали три очка и игра ребят – они хотели победить и искали возможность обыграть «Фиорентину», которая показала очень хороший футбол.

Против «Фиорентины» всегда очень трудно – у них все игроки находятся выше линии мяча и много передвигаются по полю, так что было непросто.

Мы провели хорошую голевую атаку. В первом тайме пришлось помучиться побольше, а во втором, несмотря на обилие кроссов, Шченсному не пришлось делать сэйвы», – сказал главный тренер «Ювентуса».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

1 комментарий

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<~Inter~>
как и ожидалось Юве основной конкурент Интера в борьбе за чемпионство. Аллегри несмотря на заслуженную критику всегда умел набирать очки на дистанции сезона и отсутствие еврокубков может сильно помочь команде.
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