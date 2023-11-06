Аллегри о победе «Юве»: «Против «Фиорентины» всегда очень трудно. Мы провели хорошую голевую атаку»
Массимилиано Аллегри подвел итоги матча с «Фиорентиной» (1:0) в Серии А.
«Больше всего меня порадовали три очка и игра ребят – они хотели победить и искали возможность обыграть «Фиорентину», которая показала очень хороший футбол.
Против «Фиорентины» всегда очень трудно – у них все игроки находятся выше линии мяча и много передвигаются по полю, так что было непросто.
Мы провели хорошую голевую атаку. В первом тайме пришлось помучиться побольше, а во втором, несмотря на обилие кроссов, Шченсному не пришлось делать сэйвы», – сказал главный тренер «Ювентуса».
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
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