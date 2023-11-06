Аллегри о победе «Юве»: «Против «Фиорентины» всегда очень трудно. Мы провели хорошую голевую атаку»

Массимилиано Аллегри подвел итоги матча с «Фиорентиной» (1:0) в Серии А.

«Больше всего меня порадовали три очка и игра ребят – они хотели победить и искали возможность обыграть «Фиорентину», которая показала очень хороший футбол.

Против «Фиорентины» всегда очень трудно – у них все игроки находятся выше линии мяча и много передвигаются по полю, так что было непросто.

Мы провели хорошую голевую атаку. В первом тайме пришлось помучиться побольше, а во втором, несмотря на обилие кроссов, Шченсному не пришлось делать сэйвы», – сказал главный тренер « ».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!