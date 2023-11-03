Бальбуэна считает, что при нем «Динамо» станет чемпионом России: «Надеюсь, в этом сезоне»
Фабиан Бальбуэна уверен, что «Динамо» при нем с может выиграть Мир РПЛ.
– При тебе «Динамо» станет чемпионом?
– Да, конечно.
– Когда?
– Надеюсь, в этом сезоне.
– Сможешь до конца карьеры сделать так, чтобы на эмблеме «Динамо» стало три звезды?
– Надеюсь. Не только я, а каждый усердно работает для достижения этой цели, – сказал защитник и капитан «Динамо».
На данный момент «Динамо» занимает 4-е место, набрав 21 очко.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
"Сможешь до конца карьеры сделать так, чтобы на эмблеме «Динамо» стало три звезды?"
4 чемпионства Динамо в РПЛ - это даже не фантастика, а фэнтези с единорогами на поле