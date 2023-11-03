Бальбуэна считает, что при нем «Динамо» станет чемпионом России: «Надеюсь, в этом сезоне»

Фабиан Бальбуэна уверен, что «Динамо» при нем с может выиграть Мир РПЛ.

– При тебе «Динамо» станет чемпионом?

– Да, конечно.

– Когда?

– Надеюсь, в этом сезоне.

– Сможешь до конца карьеры сделать так, чтобы на эмблеме «Динамо» стало три звезды?

– Надеюсь. Не только я, а каждый усердно работает для достижения этой цели, – сказал защитник и капитан «Динамо».

На данный момент «Динамо» занимает 4-е место, набрав 21 очко.

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