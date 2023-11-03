Бальбуэна считает, что при нем «Динамо» станет чемпионом России: «Надеюсь, в этом сезоне»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Фабиан Бальбуэна Футбол

Фабиан Бальбуэна уверен, что «Динамо» при нем с может выиграть Мир РПЛ.

– При тебе «Динамо» станет чемпионом?

– Да, конечно.

– Когда?

– Надеюсь, в этом сезоне.

– Сможешь до конца карьеры сделать так, чтобы на эмблеме «Динамо» стало три звезды?

– Надеюсь. Не только я, а каждый усердно работает для достижения этой цели, – сказал защитник и капитан «Динамо».

На данный момент «Динамо» занимает 4-е место, набрав 21 очко.

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11 комментариев

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Доктор Верховцев
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Магомед Саид Амирханов
,🤦🏻
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Machine Head
Желание похвально, но верится с трудом. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. И журналист , конечно, полный дятел.
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Andrey Yaroslavtsev
Рассмешил.
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Dinamik1
Мечтать не вредно вредно не мечтать.
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Тиджани Бабангида
Оторван от реальности примерно так-же как интервьюер склонен к банальности
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юра георгиевский
Даже не смешно, а грустно, когда человек говорит какую-то ересь. В реальности закончат на 4-6 месте.
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goshforever
В каком виде спорта "Динамо" станет чемпионом при Бальбуэне?))

"Сможешь до конца карьеры сделать так, чтобы на эмблеме «Динамо» стало три звезды?"
4 чемпионства Динамо в РПЛ - это даже не фантастика, а фэнтези с единорогами на поле
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Владимир Никаноров
Гибель не страшна герою пока безумствует мечта...в конце сезона посмотрим словоблудие это или реальность...а пока смешно об этом не только говорить а даже думать...
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юра георгиевский
Ответ Тиджани Бабангида
Оторван от реальности примерно так-же как интервьюер склонен к банальности
После трёх стаканов виски не такое скажешь.
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юра георгиевский
Ответ Andrey Yaroslavtsev
Рассмешил.
Вискарь рулит.
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