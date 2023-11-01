Роналду провел 1192 матча на топ-уровне. Лишь у Сени (1225) и Шилтона (1217) больше
Лишь два футболиста провели на топ-уровне больше матчей, чем Криштиану Роналду.
Вчера форвард «Аль-Насра» принял участие в игре с «Аль-Иттифаком» (1:0) в 1/8 финала Кубка короля Саудовской Аравии.
Согласно данным Международной федерации футбольной истории и статистики, перед этой встречей у португальца была 1191 игра на высшем уровне. Сюда входят матчи в национальных и региональных лигах (исключительно в высших дивизионах), национальных и международных кубковых турнирах, выступления за сборную и другие игры.
Роналду догнал 43-летнего голкипера «Флуминенсе» Фабио Лопеса, играющего на топ-уровне с 1997 года. Они лидируют среди действующих футболистов.
Опережают Роналду и Лопеса только Питер Шилтон (1217 матчей) и Рожерио Сени (1225).
Всего в истории был 21 игрок с 1000 и более матчей на высшем уровне. Последним в этот список попал Лука Модрич.
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а, погодите
В такой логике и высший дивизион Папуа - Новая Гвинея тоже подходит.
Низачот.
Сеня мой носки развесил.
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6. Месси 65
8. Роналду 62
12. Рожерио Сени 58