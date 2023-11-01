Роналду провел 1192 матча на топ-уровне. Лишь у Сени (1225) и Шилтона (1217) больше

Теги Криштиану Роналду Флуминенсе высшая лига Бразилия рейтинги Питер Шилтон высшая лига Саудовская Аравия Рожерио Сени Аль-Наср Эр-Рияд Фабио Лопес Футбол

Лишь два футболиста провели на топ-уровне больше матчей, чем Криштиану Роналду.

Вчера форвард «Аль-Насра» принял участие в игре с «Аль-Иттифаком» (1:0) в 1/8 финала Кубка короля Саудовской Аравии.

Согласно данным Международной федерации футбольной истории и статистики, перед этой встречей у португальца была 1191 игра на высшем уровне. Сюда входят матчи в национальных и региональных лигах (исключительно в высших дивизионах), национальных и международных кубковых турнирах, выступления за сборную и другие игры.

Роналду догнал 43-летнего голкипера «Флуминенсе» Фабио Лопеса, играющего на топ-уровне с 1997 года. Они лидируют среди действующих футболистов.

Опережают Роналду и Лопеса только Питер Шилтон (1217 матчей) и Рожерио Сени (1225).

Всего в истории был 21 игрок с 1000 и более матчей на высшем уровне. Последним в этот список попал Лука Модрич.

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50 комментариев

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ddddan 2
Ответ ksn 1979
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вроде 44 года а читать не умеешь что под этим подрузамеваются в виду высшие дивизионы
+45
-3
+42
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Spartak Zenit
до Гены Букина ему еще далеко
+32
-3
+29
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Number_2
На топ-уровне?)))
+34
-24
+10
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Дима
Ответ Number_2
На топ-уровне?)))
иди за майами в плей-офф болей.
а, погодите
+9
-1
+8
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Roman
У Сени и голов со штрафных побольше, наверное 😇
+20
-12
+8
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Леван Мкртчян
Ответ Spartak Zenit
до Гены Букина ему еще далеко
Вся карьера ничто, если ты не играл на "кожаный мяч"
+8
-1
+7
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Дороф
Ответ MustangGT
Знать бы еще, кто это такой. Его штрафные как - нибудь переживем.
Рожериу Сени, легенда бразильского Сан-Паулу. Самый результативный вратарь в истории футбола, на его счету более 100 голов.
+6
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Алмас Маженов
Ответ Number_2
На топ-уровне?)))
Имеется в виду профессиональная лига или турнир , не любительский
+5
0
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Sekor
Ну, если честно, очень спорная статистика.
В такой логике и высший дивизион Папуа - Новая Гвинея тоже подходит.
Низачот.
+8
-5
+3
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cukken
Что только не придумают 😁
+4
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fussballer
Великий побьёт и этот рекорд!
+2
0
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Н.Ф.
Ответ Russian Horse
Ну Сеня с моего подъезда реально хорош!
На трюмо, на спинках кресел
Сеня мой носки развесил.
©
+3
-1
+2
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Кокич
Ответ Мастер снижения зарплат в Барселоне
а где-то существует какой-то рейтинг национальных чемпионатов ?
Для "Золотой бутсы" существует.
+2
0
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fussballer
Ответ Кот Мартовскый
Саудовская Аравия теперь топ?
Конечно.
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Артём Степанов
Ответ MustangGT
Понятия не имею, кто такой этот Сени, но мы его обойдем. Возможно, даже до конца этого сезона. Это будет легкий рекорд - даже выигрывать не обязательно.
Кто вы-то?😂
+2
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Darmenius
Ronaldo is a legend. His legacy will be written with Golden letters in football history. Let’s just give a round of applause to this amazing player! 👏
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Jadie James
Нереально крутой! И эти матчи нападающего с голами! Никакое сравнение с пассивными стариками на воротах
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Максим 1986
Ответ MustangGT
Понятия не имею, кто такой этот Сени, но мы его обойдем. Возможно, даже до конца этого сезона. Это будет легкий рекорд - даже выигрывать не обязательно.
Футбол нулевых ты, видимо, не застал. Сени тогда был часто на слуху как вратарь, который клепал голы с пенальти и штрафных. Да и в десятые тоже.
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ZlomSpb
сени почти все матчи провел за один клуб. к слову
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Ola BP
Чо за Сеня?
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Игорь Новиков
Ответ Guillermo
Главный его рекорд - это количество голов с пенальти. С отрывом лучший в истории
Вряд ли это проблема Роналду, что кто-то не умеет бить пенальти и много их запарывает)
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ddddan 2
Ответ atomio
Комментарий удален модератором
в статье же написано что под этим имеют в виду высшие дивизионы
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Alex_nder
Ну-да, сравнили всех вратарей с нападающим... Один бегает весь или пол матча, другие в воротах стоят) Киперу можно и до 50 стоять на воротах)
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Ложный Латераль
Ответ Roman
У Сени и голов со штрафных побольше, наверное 😇
1. Жуниньо 77
6. Месси 65
8. Роналду 62
12. Рожерио Сени 58
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alexis2020
Ответ MustangGT
Понятия не имею, кто такой этот Сени, но мы его обойдем. Возможно, даже до конца этого сезона. Это будет легкий рекорд - даже выигрывать не обязательно.
Бразильский вратарь, чемпион мира, со штрафных много забивал
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