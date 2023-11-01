«На ### аргентинцев, этих ублюдков. «Боку» трахнут в задницу. «Флуминенсе» должен взять трофей». Ромарио о финале Кубка Либертадорес

Ромарио резко высказался о предстоящем финале Кубка Либертадорес.

Самый престижный клубный трофей Южной Америки разыграют « » и « ». Финальный матч состоится 4 ноября.

«Флуминенсе» должен взять трофей. На ### (к черту – Sports.ru) аргентинцев, этих ублюдков. «Боку» трахнут в задницу.

Я болею за «Флуминенсе» с самого рождения. Я играл за «Флуминенсе», я из Рио, я очень люблю этот клуб, у него самые очаровательные болельщики, с которыми у меня была возможность познакомиться, это лучшая команда, и она действительно заслуживает победы», – сказал бывший нападающий сборной Бразилии в интервью O Globo.

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