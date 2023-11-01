«На ### аргентинцев, этих ублюдков. «Боку» трахнут в задницу. «Флуминенсе» должен взять трофей». Ромарио о финале Кубка Либертадорес

Теги Флуминенсе высшая лига Бразилия высшая лига Аргентина Бока Хуниорс Ромарио Кубок Либертадорес брань контент Футбол

Ромарио резко высказался о предстоящем финале Кубка Либертадорес.

Самый престижный клубный трофей Южной Америки разыграют «Бока Хуниорс» и «Флуминенсе». Финальный матч состоится 4 ноября. 

«Флуминенсе» должен взять трофей. На ### (к черту – Sports.ru) аргентинцев, этих ублюдков. «Боку» трахнут в задницу. 

Я болею за «Флуминенсе» с самого рождения. Я играл за «Флуминенсе», я из Рио, я очень люблю этот клуб, у него самые очаровательные болельщики, с которыми у меня была возможность познакомиться, это лучшая команда, и она действительно заслуживает победы», – сказал бывший нападающий сборной Бразилии в интервью O Globo.

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48 комментариев

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Ромарио
И в чем я не прав?-))))
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Мухаммад Джураев
Диагноз
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АРТУР АЛИЕВ
Ну, хоть футболист был хороший.
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Люблю Марго Робби
Ромарио решил на старость лет не закусывать
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Злобный Конь
Ответ Мухаммад Джураев
Диагноз
Да нет,Ромарио всегда был таким. Но игрочище великолепный.
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teddy10
Фаны Фламенго и Васко да Гама, за которые тоже успел поиграть Ромарио: 🗿🗿
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Дары Кежмана за традиционный спортс ру
Вот это аналитика!
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Bill Zapulil
Круто, когда слова «******* в *******» и «очаровательные болельщики» недалеко друг от друга.
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Крэнг
Ромарио на спортсе пересидел
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Owen_the_Simple
Воспитание не позволяет.
Тоже верно
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mario-romario
Вот же ж ##### #####😅
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Сергей Галынский
Синдром Мостового
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Дары Кежмана за традиционный спортс ру
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Почему нам нельзя писать подобное?
потому что вы белый
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Momos
Высказался резко, но по сути в чем он не прав?
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AlexeiCrazytown
Ярый поклонник Флуминенсе почти всю бразильскую карьеру играл за Фламенго и Васко да Гама.
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Owen_the_Simple
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Почему нам нельзя писать подобное?
Воспитание не позволяет.
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4eburan71
Назову это слово по буквам! Вращаем барабан!
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Cristiano Ronaldo
Ответ Ромарио
И в чем я не прав?-))))
Мостовой: подержите б.я, моё пиво...
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Universal1000
А вроде нормально же блог вёл чувак тут...
Поплыл всё же после ЧМ.
Нехорошо.)
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Футбол, хоккей итд
О! 👌. Спасибо Ромарио, что напомнил о финале. Обязательно посмотрю, наверняка это будет раннее, московское, выходное утро.
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Квадратное личико
Человека высокой культуры видно издалека 🤔
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Jan Paskel
так себе с аргументироварием у Ро
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ARIGAMI ARIGAMI
Почему нам нельзя писать подобное?
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ApXuMaHqPuT
Наконец-то топовая аналитика подъехала👍
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Дары Кежмана за традиционный спортс ру
потому что вы белый
И не гей
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