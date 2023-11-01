«На ### аргентинцев, этих ублюдков. «Боку» трахнут в задницу. «Флуминенсе» должен взять трофей». Ромарио о финале Кубка Либертадорес
Ромарио резко высказался о предстоящем финале Кубка Либертадорес.
Самый престижный клубный трофей Южной Америки разыграют «Бока Хуниорс» и «Флуминенсе». Финальный матч состоится 4 ноября.
«Флуминенсе» должен взять трофей. На ### (к черту – Sports.ru) аргентинцев, этих ублюдков. «Боку» трахнут в задницу.
Я болею за «Флуминенсе» с самого рождения. Я играл за «Флуминенсе», я из Рио, я очень люблю этот клуб, у него самые очаровательные болельщики, с которыми у меня была возможность познакомиться, это лучшая команда, и она действительно заслуживает победы», – сказал бывший нападающий сборной Бразилии в интервью O Globo.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Поплыл всё же после ЧМ.
Нехорошо.)