Почеттино о 0:2 от «Брентфорда»: «Челси» доминировал в 1-м тайме, но не был хладнокровным. Если не забиваешь, нужно винить себя»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино подвел итоги игры с «Брентфордом».

«Синие» потерпели поражение со счетом 0:2 в 10-м туре .

После первого тайма нужно было забивать, и мы должны были это сделать. Если не забиваешь, то нужно винить себя. Мы не были хладнокровными. Нельзя пропускать такие голы», – сказал .

Нам также нужно быть более терпеливыми и сильными. [Результат] разочаровывает, потому что я думал, что мы доминируем и создаваем моменты, но если ты не забиваешь, уверенность падает.

В первом тайме мы доминировали, мы не позволяли соперникам идти вперед, мы не дали им нанести ни одного удара в створ. Мы должны были забить, это наша вина. Нам нужно быть более агрессивными в последней трети поля».

О трудностях с тем, чтобы забивать голы

«Это процесс. Нам нужно время, чтобы поверить в себя и двигаться вперед. Самое трудное – это поверить. Иногда, когда ты играешь не очень хорошо, ты можешь выиграть, потому что у тебя есть настоящая вера.

У нас очень молодая команда, и нам нужно совершенствоваться в этой области больше, чем в любой другой. Это больше связано с формированием нашего менталитета и нашей веры. Когда случаются такие результаты, иногда это немного задерживает то, чего мы хотим добиться», – добавил тренер.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!