Почеттино о 0:2 от «Брентфорда»: «Челси» доминировал в 1-м тайме, но не был хладнокровным. Если не забиваешь, нужно винить себя»

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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино подвел итоги игры с «Брентфордом».

«Синие» потерпели поражение со счетом 0:2 в 10-м туре АПЛ

После первого тайма нужно было забивать, и мы должны были это сделать. Если не забиваешь, то нужно винить себя. Мы не были хладнокровными. Нельзя пропускать такие голы», – сказал Почеттино

Нам также нужно быть более терпеливыми и сильными. [Результат] разочаровывает, потому что я думал, что мы доминируем и создаваем моменты, но если ты не забиваешь, уверенность падает.

В первом тайме мы доминировали, мы не позволяли соперникам идти вперед, мы не дали им нанести ни одного удара в створ. Мы должны были забить, это наша вина. Нам нужно быть более агрессивными в последней трети поля».

О трудностях с тем, чтобы забивать голы

«Это процесс. Нам нужно время, чтобы поверить в себя и двигаться вперед. Самое трудное – это поверить. Иногда, когда ты играешь не очень хорошо, ты можешь выиграть, потому что у тебя есть настоящая вера. 

У нас очень молодая команда, и нам нужно совершенствоваться в этой области больше, чем в любой другой. Это больше связано с формированием нашего менталитета и нашей веры. Когда случаются такие результаты, иногда это немного задерживает то, чего мы хотим добиться», – добавил тренер. 

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5 комментариев

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Andrey Yaroslavtsev
Как вы надоели, доминаторы.
+9
0
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ZjzoRe
так бывает, когда вся надежда на лимоны
+8
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Rudenzik
Двух доминаторов лига не выдержит
+3
0
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Тиджани Бабангида
Яркий образец бездумно-массовой закупки игроков и неумения из этой разношерстной массы создать команду
+3
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фк кабинет
Шо команда МудриковКайсед снова проиграла) Шикарная трансферная политика приносит свои плоды и это радует)))
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